Мир 24 октября 2022, 17:16 Европа больше не будет центром международной экономики. Ее погубит отказ от российского газа Экономист Зубец: Европа как центр международной экономики близка к развалу freepik

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Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что Европа переживет осень и зиму на накопленных резервах топлива, но в 2023 году может столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество. Это приведет не только к экономическим, но и к политическим, и к социальным проблемам. Без российских энергоносителей ЕС ждут кризис промышленности, безработица и другие неприятности.

Трудности ЕС

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Из-за аномальных холодов, которые прогнозируют в грядущую зиму, и прекращения поставок газа из России Европу может ждать экстремальный сценарий: расходы населения на жизнь увеличатся на 7% до конца 2022-го и на 9% — в 2023 году. К такому выводу пришли эксперты МВФ.

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По словам экономиста и политического аналитика Валерия Корнеева, чтобы растянуть запасы топлива в подземных газовых хранилищах (ПГХ) на всю зиму, ЕС начал процесс жесткой деиндустриализации: многие производства остановили работу, за счет этого потребление газа сокращается на 20-25%.

«Химическая, металлургическая, стекольная, алюминиевая и другие энергоемкие промышленности, которые достаточно жестко зависят от энергоносителей, закрываются в массовом порядке», — рассказал он.

Однако это создает новую проблему для европейцев: закрытие предприятий означает, что тысячи людей теряют рабочие места и доход, следовательно, снижается ВВП. Это, по мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, может привести к крайне серьезным последствиям.

В Европе точно будут больше проблемы: социальные недовольства, которые есть уже сейчас, проблемы с остановкой промышленности, безработица, снижение торгового баланса, дефицит налоговых платежей и так далее Алексей Зубец.

В некоторых странах недовольства уже начались — люди выходят на улицы, требуя, чтобы правительства действовали в интересах населения.

По мнению Валерия Корнеева, энергетический и экономический кризис грозит тем, что во многих европейских странах сменится власть. Эксперт напомнил, что в Великобритании за два месяца два премьер-министра ушли в отставку, в других государствах тоже растет недовольство курсом действующих правительств. Наиболее шаткое положение занимает канцлер ФРГ Олаф Шольц, считает экономист.

«Шольц должен слететь, потому что немецкая промышленность ему не простит того, что он сделал с экономикой Германии в попытке победить Россию и в очередной раз попировать на ее обломках», — уверен Корнеев.

Цена вопроса

Алексей Зубец подчеркнул в разговоре с «360», что проблема для Европы заключается не в недостатке газа, а в его высокой стоимости. Хотя сейчас цены на мировом рынке газа стабилизировались, они по-прежнему в разы превышают прошлогодние показатели: утром 24 октября стоимость тысячи кубометров газа опустилась ниже тысячи долларов впервые с 14 июня.

При этом на протяжении последних месяцев газовые котировки били исторические рекорды: в начале марта цена за тысячу кубометров приближалась к показателю в 3,9 тысячи долларов. В следующем году, по мнению экспертов, цены на газ снова будут «запредельными», так как при пустых хранилищах Европе придется покупать топливо за любые деньги.

По оценкам экспертов, в этом году Европа потратила на закачку газа примерно на 700 миллиардов евро больше, чем обычно Валерий Корнеев.

При этом эксперты сомневаются, что весь Евросоюз сможет позволить себе закупаться дорогим газом. Части государств, по словам Зубца, будет просто неоткуда брать деньги, чтобы закупать газ.

«Вопрос не в том, что Европа останется без газа, а в том, сколько он будет стоить и хватит ли его на всех по тем ценам, которые способны платить в Болгарии, Румынии, Греции и так далее, то есть в бедных странах, побитых мировым кризисом», — сказал он.

Чтобы заменить российское топливо, Европа обратится к другим газовым рынкам — американскому, китайскому или ближневосточному, добавил он. Туда же переедут промышленные предприятия Европы. При этом наиболее устойчивые страны ЕС могут также вложиться в развитие газодобычи в ближайших газоносных странах, например, в Алжире или Израиле. Однако любой вариант требует огромных средств, которые есть далеко не у всех членов Евросоюза.

«И дальше возникает вопрос о том, кто из европейцев сможет себе это позволить, а кто — нет и сохранится ли Европа как экономическая держава на будущее или исчезнет. Но все идет к тому, что Европа как центр международной экономики близка к тому, чтобы прекратить свое существование», — заключил Зубец.