МВФ предрек Европе рекордные цены на электричество и газ в 2023 году | 360°

Мир 24 октября 2022, 03:47 МВФ предрек Европе рекордные цены на электричество и газ в 2023 году МВФ: Европа может столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество в 2023 году Pixabay

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Благодаря накопленным резервам Европа сможет пережить зиму 2022-2023, однако в следующем году цены на электричество и газ могут побить рекорд. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда, который привело РИА «Новости».

Согласно базовому сценарию, сделанных запасов хватит на текущую зиму. Однако при непредвиденных обстоятельствах вроде аномальных холодов европейцы будут вынуждены сократить потребление топлива на 6%. Более всего пострадают уязвимые страны, они потеряют около 3% ВВП, говорится в докладе.

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«Но даже если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму 2022—2023, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году», — говорится в докладе фонда.

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МВФ напомнил, что поставки российского газа сократились на 80% в годовом выражении, в ряд стран голубое топливо из РФ не поставляется совсем. Повышение цен на энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2023 году на 7%, посчитали в МВФ.