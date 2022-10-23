Деньги 23 октября 2022, 23:12 Жизнь в Европе подорожает из-за энергокризиса — МВФ МВФ: расходы на проживание в Европе увеличатся на 7% из-за энергетического кризиса РИА "Новости"

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Европу предупредили о росте расходов на проживание в 2022 и 2023 годах. Как сообщил ТАСС, такой прогноз сделал Международный валютный фонд.

Ожидается, что в этом году рост расходов на проживание для европейцев составит 7%, а в будущем — 9%. Эксперты связывают это с энергетическим кризисом в западных странах.

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В документе МВФ отмечается, что возросшие цены на топливо — это «серьезное нарушение в сфере предложения» для бизнеса, который использует для производства продукции много энергии.

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По словам представителей фонда, многие бизнесмены в Европе уже ограничили выпуск удобрений, стали, стекла и алюминия. Это тоже может привести в росту цен.

Также в докладе подняли вопрос российской экономики. По данным МВФ, Россия восстанавливается после введения санкций во втором квартале 2022 года, экономика практически стабилизировалась. Прогноз по ВВП улучшился: показатель за этот год должен снизиться на 3,4% вместо 6%, которые прогнозировались некоторое время назад.

Ранее департамент Международного валютного фонда заявлял, что на фоне холодной зимы полное прекращение российского газа в Европу может обернуться для некоторых стран сокращением до 3% ВВП.