Трасс подала в отставку. Кто станет новым премьер-министром Великобритании | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 04:56 Джонсон или Сунак. В правительстве Британии новых лиц не будет Политолог Охошин: Трасс обвалила фунт и оставила кресло премьера Британии РИА "Новости"

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Глава правительства и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила 20 октября, что подает в отставку. Этот пост она занимала всего 44 дня. Западные СМИ писали, что 17 депутатов-консерваторов публично призвали Трасс снять с себя полномочия. В действительности число парламентариев, требовавших ухода премьера, могло достигать 100. Выступая перед журналистами на Даунинг-стрит, 10, Трасс заявила, что уже уведомила о своем решении короля Карла III.

Много слов — мало дел

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Трасс стала третьей женщиной, которая возглавила правительство — после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Дав слишком много обещаний гражданам Великобритании, она не смогла выполнить ни одного из них. Трасс хотела бороться с энергетическим кризисом, снизить счета за электричество для населения, а также остановить инфляцию. Политик много говорила о своем желании решить проблемы в системе здравоохранения и обеспечить социальные льготы для британцев. Кроме того, она получила скандальную известность, заявив во время предвыборной гонки о готовности при необходимости применить ядерное оружие.

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Провал в экономике привел к отставке Трасс

Решение Трасс покинуть свой пост является закономерным следствием провала ее экономического курса. Такое мнение «360» высказал старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

«Трасс полагала, что честное снижение налогооблагаемой базы, введение социальных льгот и, ключевой пункт — уменьшение подоходной ставки для наиболее богатых граждан Великобритании с 45% до 40% — дадут результат. Однако это вызвало возмущение бизнеса и представителей финансовых кругов страны, а также привело к обвалу фунта и государственных облигаций. Я думаю, что предложенные Трасс меры являются неэффективными. Британцы столкнулись с резким ухудшением качества жизни, рекордным уровнем инфляции выше 10%. В этом случае стране требуются уже ликвидационные меры, предполагающие стабилизацию курса национальной валюты, изменение учетной ставки Банка Англии и снижение социальных расходов», — поделился эксперт.

На вопрос о том, вернется ли на место Трасс Борис Джонсон, Охшин заявил, что консерваторы предлагают несколько кандидатур. Одни всерьез хотят возвращения Джонсона, другие смотрят в сторону оппонента Трасс Риши Сунака. В правительстве бывшего премьера он занимал пост министра финансов. Сунак предлагал меры по снижению уровня инфляции за счет стабилизации фунта. Это послужило бы фактором дополнительной поддержки его кандидатуры со стороны финансовых кругов, подчеркнул Охошин.

При этом смена премьер-министра почти не скажется на британо-российских отношениях, отметил он. Это объясняется тем, что власти опираются на стратегию «глобальная Британия» и программный документ консерваторов, в котором главной геополитической угрозой названа Россия. Поэтому стратегической задачей Лондона является ослабление международных позиций Москвы, добавил Охошин.

Трасс «погорела» на внутренней политике

Заявившая об отставке Трасс мало понимает в экономике, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Но на ее место может прийти человек, который в этом действительно разбирается.

«Госпожа Трасс <...> пыталась осуществить чужую экономическую схему на британской почве — не получилось. Но получиться и не могло. Но она слишком малограмотная, чтобы это понять. Не думаю, что Джонсон вернется — американцы против. Вряд ли Англия сейчас будет с Америкой бодаться, она может, если захочет, но я не вижу для этого оснований. На место Трасс может прийти ее конкурент на последних выборах. Очередная смена власти никак не скажется на внешней политике Британии. Или, скорее, она будет скрытой. Потому что тот, кто в Англии начнет менять внешнюю политику, головы не снесет. А внутреннюю политику, думаю, изменит довольно существенно, потому что Трасс погорела на внутренней политике и вряд ли кто-то захочет повторять ее подвиг», — пояснил эксперт.

Замена Трасс не пробудет премьером долго

В Великобритании с самого начала звучали предположения, что Трасс не сможет удержаться у власти. Однако удивлением для всего мира был даже не ее уход, а приход, заметил российский журналист-международник, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Когда 1,5 месяца назад она выиграла внутрипартийное голосование и стала премьером, это уже многих удивило. Трасс не производила впечатление человека, который в состоянии возглавить страну в этот крайне сложный политический и экономический период. Предположение, что она долго не останется на этом посту, звучали. Правда никто не предполагал, что это будет настолько быстро. Все достаточно закономерно. Но я думаю, что проблема не столько в ней, а в том, что Консервативная партия переживает кризис, как и вся политическая система страны», — пояснил политолог.

По его мнению, консерваторы будут торопиться назначить преемника. Возможны любые варианты, включая возвращение Бориса Джонсона. Но оппозиция требует проведения новых выборов. А если их не проводить и просто менять премьеров внутри партии, то уровень легитимности правительства будет падать, считает Лукьянов.

«Поэтому, кто бы ни стал преемником Трасс, это тоже ненадолго. Россия в таком замечательном положении, что ей вообще все равно, кто будет следующим премьером от консерваторов или даже от другой партии, поскольку отношения между странами вряд ли поменяются», — подытожил он.