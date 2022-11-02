Эрдоган обсудил с Путиным зерновую сделку: какие гарантии нужны России для ее возобновления | 360°

Мир 02 ноября 2022, 02:28 Эрдоган понадеялся на возобновление зерновой сделки после разговора с Путиным. У Турции есть свой интерес Политолог Качалов: для запуска зерновой сделки нужны гарантии от Зеленского, а не Эрдогана РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 ноября обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера. Однако ситуация не изменится, пока нет гарантий безопасности, которые Турция не может предоставить. Но у Эрдогана в этом вопросе есть свой интерес.

Турция хочет быть посредником между Россией и Западом

Путин и Эрдоган обсудили широкий круг тем, особое внимание стороны уделили последним событиям спецоперации на Украине. Кроме того, президент Турции выразил готовность продвигать инициативы для решения проблем, связанных с зерновой сделкой. Эрдоган уверен, что в этом вопросе удастся прийти к компромиссу.

Реклама

1 ноября состоялись и переговоры главы Минобороны России Сергея Шойгу с турецким министром Хулуси Акаром по поводу приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из портов Украины.

Реклама

В Минобороны России подчеркнули, что разговор между главами оборонных ведомств происходил по инициативе турецкой стороны.

Украина сорвала зерновую сделку

Россия в одностороннем порядке вышла из зерновой сделки после того, как 29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. Киев использовал гуманитарный коридор в своих целях, а ООН не соблюдала обязательства по отношению к Москве.

Теракт в Севастополе указывает на вовлеченность британских спецслужб в спецоперацию. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что именно Украина и Великобритания своими действиями спровоцировали продовольственный кризис.

Несмотря на дипломатические усилия Турции по зерновой сделке, ситуация не изменится, пока нет гарантий. И Анкара не может их предоставить. Такое мнение «360» высказал профессор Института бизнеса и делового администрирования, президент Центра «Ясные решения» Игорь Качалов.

Гарантии нужны от Зеленского, а не от Эрдогана

«Эрдоган не может дать никаких гарантий. Если мы говорим о причинах выхода России из зерновой сделки — это нападение на наши Военно-морские силы и на наши гражданские суда. По предварительным заявлениям, это делала Украина и к этому могла быть причастна Великобритания. И какие при этом гарантии может дать Эрдоган, если условия сделки подрывают другие государства?» — поделился политолог.

Он отметил, что турецкий лидер «играет в дипломатию в хорошем смысле слова» и пытается «навести мосты». Но именно президент Украины Владимир Зеленский и представители Британии, которые влияют на его решения, могут делать все, что хотят. Ведь Эрдоган никак не может на них повлиять.

«Переговоры — это прекрасно, потому что это возможность найти общий язык. Но в данном случае гарантии нужны от Зеленского и британцев», — заключил он.

У Анкары — свой интерес

У Турции, которая активно подключилась к переговорам, есть свой интерес, считает Качалов. Она пытается зарекомендовать себя как большого политического игрока. Эрдоган выходит с теми или иными инициативами, когда разговор между Востоком и Западом — в данном случае, Россией и Украиной, Россией и Европой — находится на паузе.

«Президент Турции хочет быть мостиком между Востоком и Западом, и в этом есть определенная, скажем, географическая логика. Согласно международным соглашениям, за Босфорский пролив фактически отвечает Турция. А этот пролив связывает Восток и Запад, это одна из ключевых транспортных артерий в мире. То есть Босфорский пролив, который контролируют военные силы Турции, это и есть некий символ соединения Азии и Европы. И эту логику Эрдоган пытается использовать. Главное, чтобы Украина и Великобритания сумели его услышать», — подытожил эксперт.