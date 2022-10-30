Теракт в Севастополе назвали доказательством помощи Британии Украине | 360°

30 октября 2022, 23:28
Теракт в Севастополе назвали доказательством помощи Британии Украине
Посольство РФ: теракт в Севастополе говорит о вовлеченности Британии в конфликт на Украине
Теракт в Севастополе указывает на вовлеченность британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. Такое заявление сделало российское посольство в столице Великобритании, сообщил ТАСС.
«Британская разведка не скрывает, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными», — написала пресс-служба ведомства
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Дипломатическое представительство сообщило, что планируется проработать практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма, которое произошло 29 октября.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские специалисты участвовали в террористической атаке ВСУ на Севастополь. Дипломат акцентировала внимание на преступном лицемерии британского посла в Москве Деборы Броннерт.
Украина использовала при атаке на Севастополь 16 воздушных и морских дронов, корабли Черноморского флота смогли успешно ее отразить.
Великобритания
Украина
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