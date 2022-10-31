Киев и Лондон обвинили в срыве зерновой сделки | 360°

Мир 31 октября 2022, 06:02 Киев и Лондон обвинили в срыве зерновой сделки Депутат Госдумы Слуцкий: риск продовольственного кризиса спровоцировали Киев и Лондон Pxhere

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Возможность продовольственного кризиса своими действиями спровоцировали Киев и Лондон. Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Киев и Лондон своими действиями снова спровоцировали возможность продовольственного кризиса», — написал парламентарий.

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Сама зерновая сделка, по его словам, все это время вызывала большие вопросы, «когда суда из портов Украины отправлялись не в развивающиеся страны, а почти на 100% уходили в ЕС».

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Киев таким образом подключил к ядерному шантажу еще и продовольственный, отметил депутат.

«На самом деле Киев подключил к ядерному шантажу еще и продовольственный, а западные лицемеры продолжают выступать пособниками террористов и шантажистов», — написал Слуцкий.

В посольстве России в Лондоне также заявили, что ответственность за срыв зерновой сделки несут Украина и ее западные кураторы.

Теракт в Севастополе указывает на вовлеченность британских спецслужб в ход боевых действий на Украине, отметили в российском посольстве в Лондоне. Британская разведка, как заметили дипломаты, не скрывает, что делится с ВСУ оперативными разведывательными данными.

После того, как на на корабли Черноморского флота и гражданские суда совершили атаку со стороны Украины, Россия объявила о своем выходе из зерновой сделки. Вопрос возобновления участия страны можно будет обсуждать только после того, как выяснятся все обстоятельства этой атаки с украинской стороны, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.