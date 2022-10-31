Россия вышла из зерновой сделки. Соглашение было выгодно всем, кроме Москвы | 360°

Мир 31 октября 2022, 21:14 Выход из зерновой сделки выгоден России. Украина давно злоупотребляла договоренностями Экономист Холод: России не была прямым бенефициаром зерновой сделки РИА "Новости"

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Россия в одностороннем порядке вышла из зерновой сделки после того, как 29 октября морские беспилотники со стороны Украины атаковали российские корабли в Севастополе. Участие в сделке не было выгодно России уже давно — Киев использовал гуманитарный коридор в своих целях, а ООН не соблюдала свою часть обязательств по отношению к Москве.

Кто сорвал зерновую сделку?

Министерство обороны РФ 29 октября заявило, что Россия приостановит свое участие в зерновой сделке на неопределенный срок. Причиной стало нападение Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые обеспечивали безопасность морского гуманитарного коридора.

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По данным ведомства, киевский режим совершил нападение при участии западных спецслужб. Предположительно, в теракте, устроенном ВСУ, были задействованы британские морские беспилотники. МИД России заявил, что рассматривает действия Киева как теракт, совершенный под прикрытием зеленого коридора.

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Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил в беседе с «360», что британцы помогли Украине исполнить теракт в Черном море, чтобы вынудить Россию выйти из зерновой сделки и обвинить в провоцировании мирового голода.

«Таким образом они хотят сделать Россию более агрессивной [в глазах мирового сообщества] и изолировать ее от африканских государств, которые поверили России», — уверен он.

Такие заявления Запада действительно уже последовали — НАТО заявило, что Россия якобы использует продовольствие в качестве оружия. А Украина призвала заставить Россию вернуться в зерновую сделку.

Между тем Кремль заявил, что обеспечит страны Африки российским зерном — беднейшим странам готовы поставить более 500 тысяч тонн бесплатно в ближайшие месяцы.

РИА "Новости"

Зерновая сделка

Зерновая сделка, заключенная летом 2022 года, состояла из двух соглашений: между Россией, Турцией и ООН и Украиной, Турцией и ООН. Подписанные тремя сторонами документы гарантировали Киеву, что после разминирования черноморских портов, на них не будут совершаться нападения. Украине было необходимо распродать скопившееся в портах и хранилищах зерно — по разным оценкам, до старта зерновой сделки на Украине «зависло» до 20 миллионов тонн зерна.

Турция, выступая гарантом соблюдения договоренностей, стала хабом для переправки зерна и сельскохозяйственной продукции, получив тем самым свою выгоду, подчеркнул доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Она же должна была проверять, что именно везут на кораблях из Украины по гуманитарному коридору.

«Во-первых, за товаропоток через Босфор и Дарданеллы — за каждое прошедшее судно — Турция получает деньги. Во-вторых, Турция претендовала на роль зернового хаба, потому что часть шла напрямую получателям, а часть могла оседать в Турции, перегружаться, обрабатываться, храниться в стране», — объяснил Холод.

РИА "Новости"

Для ООН возобновление поставок украинской сельхозпродукции было важно из-за того, что организация является одним из важнейших гарантов продовольственных договоров и программ, а также отвечает за противодействие голоду в мире.

Россия напрямую бенефициаром этой сделки не являлась, но там были дополнительные условия, по которым в обмен на то, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна, никто не препятствует вывозу российской сельскохозяйственной продукции и химических и минеральных удобрений Леонид Холод.

Однако на деле многие эксперты отмечали, что участники сделки не соблюдали своих обязательств в отношении России. Это отмечал и президент Владимир Путин. На Восточном экономическом форуме он заявил, что зерновая сделка оказалась «наглым обманом»: она заключалась якобы ради того, чтобы не допустить голод в беднейших странах, но более 90% зерна в итоге шли не в Африку, а в страны Евросоюза.

«Российская Федерация неоднократно предъявляла претензии, что обязательства по зерновому коридору мы исполняем, а обязательства по поводу полной деофшоризации торговли российской продукцией и минеральными удобрениями никто не спешит выполнять», — подчеркнул Леонид Холод.

Более того, расследование теракта на Крымском мосту показало, что взрывчатку могли вывезти из порта Одессы на одном из судов, перевозивших зерно — это является прямым нарушением договоренностей.

Что будет после выхода России из зерновой сделки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что после украино-британского теракта Россия не может гарантировать безопасность судоходства в Черном море. Сама зерновая сделка без участия Москвы, по словам Пескова, «вряд ли реализуема» и становится в разы более рискованной.

«Украинская сторона шла к тому, чтобы подорвать атмосферу доверия и безопасности. Нужно исходить из того, что это действия украинской стороны привели сделку под угрозу», — сказал он.

Pxhere

Леонид Холод в беседе с «360» отметил, что пока сложно представить, как будет выглядеть зерновая сделка без участия России. Тем не менее, 31 октября Украина, Турция и ООН согласовали проход 14 судов по так называемому зерновому коридору. Кремль также пообещал, что продолжит переговоры по зерновой сделке с Турцией, однако пока об условиях, на которых Россия будет готова вернуться в соглашение, не говорят.

Более того, Запад начал разрабатывать возможные альтернативы черноморскому зерновому коридору. Например, во Франции заявили, что рассматривают возможность вывоза украинского зерна сушей через Румынию и Польшу.