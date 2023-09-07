Мир 07 сентября 2023, 00:04 Дом в США и уголовное дело. Новый министр обороны Украины Умеров оказался в центре скандала Экс-сенатор Клинцевич: с назначением Умерова коррупция в ВСУ будет согласована YouTube

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Новым министром обороны Украины стал 41-летний бизнесмен и политик Рустем Умеров. Новый глава военного ведомства еще не успел вступить в должность, а вокруг его фигуры уже возникло много разговоров: семья Умерова живет в США, а возглавляемый им ранее Фонд госимущества попал в скандал с уголовным делом. Что скрывает министр и почему высшие чины закрыли глаза на это — в материале «360».

Тесные связи с США

Приставку «американский ставленник» к своей новой должности Рустем Умеров получил неспроста. Вся его биография так или иначе связана с США. После окончания гимназии в Крыму он прошел стажировку в Штатах по программе Future Leaders Exchange, которую осуществляет Госдеп. После этого он год жил в американской семье. Его старший брат тоже учился в Америке и сейчас имеет там успешный бизнес.

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Журналист и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук опубликовал еще одно доказательство тесной связи Умерова с США. Оказалось, что его жена — Лейла Умерова и двое их детей — уже давно не живут на Украине. Предположительно, они обосновались в Майами и уже давно не связывают свою жизнь с родиной.

На страницах в соцсетях Лейлы, которые она уже оперативно удалила, обнаружили фотографии из Соединенных Штатов и отзывы на услуги американских сервисов. Еще в 2016 году она получила водительское удостоверение в Майами и оставила одобрительный отзыв школе Best driving school Miami. В то же время дети Лейлы и Рустема посещали логопеда в Kids therapy outlets в том же городе с обучением на английском и русском языках.

Telegram-канал Игоря Мосийчука Telegram-канал Игоря Мосийчука Telegram-канал Игоря Мосийчука Telegram-канал Игоря Мосийчука

При этом Умеров попытался скрыть это. Факт содержания семьи в США он не стал упоминать в антикоррупционной декларации.

Министр обороны под следствием

До назначения на новую должность Умеров возглавлял Фонд госимущества Украины (ФГИ). Однако накануне его назначения стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Нацполиции проверить деятельность руководства ФГИ относительно незаконности увольнения двух независимых членов Наблюдательного совета «Центрэнерго». Правоохранители возбудили уголовное дело на тот момент, когда Умеров все еще был главой ведомства.

Незаконное увольнение совпало с еще одним делом против должностных лиц «Центрэнерго» и Фонда госимущества, которое возбудила СБУ. Речь идет о провале подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону.

Публичное достояние

Намеренно ли Офис президента попытался спасти Умерова этим новым назначением или просто чиновники оказались недальновидными — станет ясно позже. Однако ситуация складывается так, что министром обороны стал человек, возможно, проходящий по уголовному делу.

Подобные страницы биографии Умерова привлекают еще больше внимания, если помнить о том, чье место он занял. Экс-министра Алексея Резников западные СМИ хором называли коррупционером, несмотря на то, что ушел он без скандала. Например, немецкий журнал Der Spiegel отметил, что его увольнение связано с коррупцией в армии. Речь идет о завышении цен на военную форму. Телеканал France 24 сообщил о закупках питания для солдат по цене, в несколько раз превышающей рыночную. Там же вспомнили повсеместные взятки в военкоматах, которые дают украинские мужчины, чтобы избежать призыва в армию.

Коррупцию согласуют

Бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал «360», что коррупция не уйдет из ВСУ вместе со старым министром, но кое-что все-таки поменяется.

«Украина — это рассадник коррупции, часть их менталитета, но в данном случае коррупция, в отличие от старого министра, будет согласована, и в ней будут участвовать западные кураторы, но без коррупции там ничего не будет. На этом стоял, стоит и будет стоять западный мир, а Украина впереди всего мира в этом плане», — подчеркнул эксперт.

Скриншот / YouTube

Экс-сенатор также напомнил, что Рустем Умеров родился в семье выходцев из Алушты и является этническим крымским татарином. По мнению эксперта, связь с Крымом сыграла не последнюю роль в его назначении.

Они поставили одного из «американских мальчиков», как говорят на Украине, крымского татарина, который сегодня абсолютно логично сориентирован и смотивирован на Крым, ну и самое главное — абсолютно управляем. При этом надо отдать должное, что этот парень, в отличие от старого клоуна, с головой дружит: учился в школе для одаренных детей, получил великолепное образование, доказал свою преданность западной цивилизации. Франц Клинцевич бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Вместе с тем Умеров абсолютно не готов для военных задач, подчеркнул собеседник «360».

«И сегодня там будет много всяких неожиданностей с этим молодым и абсолютно неподготовленным для военных дел молодым человеком, но очень хорошо знающим причинно-следственные связи и задачи, которые стоят перед ним как министром обороны, в том числе и в решении ключевых задач заинтересованных истинных хозяев Украины», — отметил экс-сенатор.

Рустем Умеров стал четвертым министром обороны при президенте Владимире Зеленском. Как долго он продержится на этой должности и как будет развиваться его карьера — покажет время.