Мир 06 сентября 2023, 13:51 Верховная рада назначила Умерова новым министром обороны Украины Депутат Железняк: новым министром обороны Украины стал Рустем Умеров Народный депутат Украины Ярослав Железняк / Telegram

Читать 360tv в

Верховная рада по представлению президента Украины Владимира Зеленского назначила новым министром обороны Рустема Умерова. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За назначение Умерова главой Минобороны Украины проголосовали 338 парламентариев. Его кандидатуру поддержали все фракции, отметил Железняк.

Реклама

«Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины», — говорится в сообщении.

Умеров стал четвертым министром обороны за время президентства Зеленского. С 2022 года он занимал должность главы Фонда государственного имущества Украины. В воскресенье, 3 сентября, Зеленский заявил о решении назначить Умерова министром обороны вместо Алексея Резникова.

Исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель выразил мнение, что увольнение Резникова показало опасения украинского лидера по поводу возможной потери власти в государстве.