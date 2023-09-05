Мир 05 сентября 2023, 08:58 Увольнение главы Минобороны Украины связали в Германии с коррупционными скандалами Der Spiegel: главу МО Украины Резникова уволили из-за скандалов с коррупцией РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский снял с должности министра обороны Алексея Резникова на фоне скандалов с коррупцией, которые связаны с армией страны. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel.

Речь идет о завышении цен на продовольствие для военных и на униформу для них. Издание добавило, что всплеск коррупции на Украине связан с ростом военного бюджета, сейчас он составляет примерно 20% ВВП.

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Владимир Зеленский объявил о своем решении уволить Алексея Резникова 3 сентября. На его место украинский лидер рекомендовал главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

Турецкое издание нашло связь между Умеровым и США, а также попыткой госпереворота в Турции. Журналисты утверждали, что будущий министр обороны имеет отношение к организации FETO, которая стоит за волнениями в республике в 2016 году. Также Умеров, по данным газеты Aydinlik, принимал участие в программе Госдепа США по обмену будущими лидерами.