Мир 05 сентября 2023, 02:48 Уголовное дело возбудили против фонда Умерова из-за незаконного увольнения Против украинского фонда государственного имущества возбудили уголовное дело Freepik

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В отношении руководства фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), главой которого является новый министр обороны страны Рустем Умеров, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Украинские новости».

В распоряжении издания оказалось письмо Национальной полиции Украины, в котором сообщили о возбуждении уголовного дела против ФГИУ. В документе сказано о проверке незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» и нарушении закона о труде. Как отметили в материале, среди пострадавших оказались сотрудники Валерий Безлепкин и Валерия Щекатурова.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил об отставке главы Минобороны страны Алексея Резникова. По его словам, пост министра оборонного ведомства Украины займет Рустем Умеров, который на данный момент является главой ФГИУ. Лидер киевского режима объяснил, что Верховная Рада Украины хорошо знает Умерова, Зеленский ожидает от парламента поддержки этой кандидатуры.