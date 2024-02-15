Мир 15 февраля 2024, 16:11 Мышиная возня. Что затеяли США, чтобы возродить помощь Украине Американист Ордуханян: «русскую угрозу» используют в предвыборной гонке США Фото: John Pulsipher / Global Look Press

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Американцы решили попугать самих себя российской системой уничтожения космических спутников. Правда, об успешных испытаниях Минобороны отчиталось еще три года назад. Но во время выборов президента США котируются и устаревшие новости. Тем более что под предлогом новой «российской угрозы» у лоббистов есть шанс заполучить деньги для Украины.

Россию обвинили в космической угрозе

Член палаты представителей Майк Тернер предупредил об угрозе национальной безопасности США, связанной с «дестабилизирующим иностранным военным потенциалом». По информации СМИ, давить будут на то, что Россия будто бы собирается разместить ядерное оружие в космосе, чтобы сбивать иностранные спутники и гражданские коммуникации.

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Тернер — давний лоббист интересов Украины и активный сторонник выделения ей финансовой помощи. Недавно он вернулся из очередной поездки в Киев, после чего снова принялся уговаривать перечислить Украине 60 миллиардов долларов. Сейчас эта инициатива находится на рассмотрении палаты представителей.

Пока американские политики не желают расставаться с деньгами. Один из членов комитета по разведке отметил, что сообщения о космических намерениях россиян — «серьезная проблема, но не кризис». К тому же о возможности России сбивать спутники известно как минимум три года, уточнил Politico.

Российская противоспутниковая система «Нудоль»

Министерство обороны России отрыто сообщило об успешном испытании противоспутникового оружия еще в ноябре 2021 года.

С помощью эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 «Нудоль» сбили неработающий спутник «Космос-1408», который вывели на орбиту в 1982 году.

Тот факт, что в Штатах безо всякой разведки отлично услышали заявление российских военных, подтверждается публичной истерикой, которую устроил тогда официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он утверждал, что обломки старого советского спутника могут угрожать безопасности Международной космической станции.

Вполне вероятно, скоро конгрессменам также отроют «тайну» о том, что армия России с января прошлого года имеет на вооружении гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», которую практически невозможно поразить из-за уникальной способности маневрировать. Кстати, по этому поводу американцы тоже горевали.

Важный нюанс: если американских политиков действительно напугают «новые данные разведки», они могут повысить уровень DEFCON — боеготовности армии и страны в целом. Эта система действует с 1959 года и предусматривает несколько уровней, последний из которых, пятый, — обычное мирное состояние государства.

При DEFCON-4 повышается активность разведывательных служб — на этом уровне американцы просидели практически всю холодную войну. Именно тогда СССР и Соединенные Штаты постоянно обвиняли друг друга в попытках использовать космос для размещения там оружия, в том числе ядерного.

Третий уровень повышенной боевой готовности вводили на три дня после терактов 11 сентября 2001 года. На втором уровне готовности США были во время Карибского кризиса. Первый, к счастью, никогда не объявляли, ведь он означал бы неизбежность или начало ядерной войны.

Вбросы к президентской гонке

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «360» согласился, что история о космической агрессии России вполне может быть попыткой давления на конгрессменов.

Тем более что они намереваются отклонить законопроект о помощи Украине и Израилю.

Можем ли мы сбивать американские спутники? Наверняка можем. Просто сейчас это вытащили и начинают показывать. Это все равно что сказать: «Смотрите, у них есть танк Т-90, у него пушка, а пушка может выстрелить и кого-нибудь убить!» Рафаэль Ордуханян

Сам Запад тоже не упускает возможность использовать космос в своих далеко не научных интересах, напомнил американист. Иначе для чего компания Илона Маска на ракете Falcon 9 запустила очередные спутники противоракетной защиты?

«Ну, а дилетанты ахают-охают, особенно в США. Это очередная мышиная возня, и если суммировать все, что они говорят, станет понятно, что все это внутренняя повестка. Сейчас все используют для того, чтобы выиграть президентские выборы», — пояснил Ордуханян.

По его словам, американцев ждет огромное количество вбросов о «русской угрозе», «китайской угрозе», «венесуэльской угрозе», «трамповской угрозе», «байденовской угрозе». Все это лишь элементы политической борьбы.

Люди, которые серьезно занимаются США, отмечают среди прочего, что я уже сказал, один очень-очень грустный фактор: уровень политической дискуссии американцев ниже плинтуса. Их все троллят, над ними издеваются, шутят во всем мире, а они думают, что к ним относятся серьезно. Вот это грустно. Рафаэль Ордуханян

США всегда будут обвинять Россию

Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо констатировал, что администрация президента США Джо Байдена снова пытается использовать ультимативный язык вражды времен Рональда Рейгана. Но это путь в никуда.

Очевидно, свои провалы, в том числе во внутренней политике, команда Байдена пытается списать на Россию и лично Владимира Путина. Но, в конце концов, им все равно придется договариваться с нами. Иван Мезюхо

Все заявления, будто Россия несет ядерную угрозу миру, беспочвенны, надуманы и нужны лишь для того, чтобы выстраивать ее агрессивный и неадекватный образ на международной арене. Сколько бы Москва ни опровергала эти обвинения, периодически они все равно будут возникать.

«Хотя в мире существует только одно государство, которое применяло атомное оружие, — это Соединенные Штаты Америки. Думаю, они сами хотели бы размещать ядерное оружие в космосе, но вряд ли у них сегодня есть такие возможности», — подытожил Мезюхо.