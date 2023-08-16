Мир 16 августа 2023, 12:04 США обеспокоили гиперзвуковые ракеты России на атомных подводных лодках Hill: США сочли угрозой размещение ракет «Циркон» на атомных подводных лодках РФ Пресс-служба Минобороны

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Размещение российскими военными гиперзвуковых ракет «Циркон» на атомных подводных лодках типа «Ясень» стало поводом для беспокойства США. Об этом написала американская газета The Hill.

«Добавление настоящих гиперзвуковых ракет, которые движутся со скоростью, в пять или более раз превышающей скорость звука, и способны маневрировать в воздухе, представляет большую угрозу для западных союзников на море», — говорится в материале.

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Журналисты издания заявили, что Штаты пытаются догнать Китай и Россию в сфере гиперзвуковых ракет. Однако китайская и российская стороны сильно опережают американцев в развертывании вооружений.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военное сотрудничество между Россией и КНР вышло на высокий уровень в двустороннем формате и в рамках ряда международных организаций. Об этом он сказал во время встречи с китайским министром обороны Ли Шанфу.