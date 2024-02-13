Эксклюзив 13 февраля 2024, 19:30 Уломали, но до конца ли? Почему Зеленский зря надеется на 60 миллиардов долларов от США Политолог Дробницкий: Украина не на шутку взбесила конгресс США Shawn Thew — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

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Американский сенат проголосовал за отправку Украине примерно 60 миллиардов долларов в рамках законопроекта по дополнительным оборонным расходам, несмотря на яростную оппозицию многих республиканцев. Почему Киеву на самом деле рано радоваться, разбирался «360».

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Предложить законопроект могут обе палаты конгресса — как сенат, так и палата представителей. В этом случае гениальная идея отдать 95 миллиардов долларов на оборону, не касаясь темы южных границ самих США, за которые сейчас в одиночку, кажется, бьется только Техас, пришла из сената.

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Он же идею с удовольствием у себя утвердил, хотя внутри этой палаты конгресса сформировалась небольшая, но яркая оппозиция из республиканцев, близких к бывшему президенту Дональду Трампу.

На сегодня в сенате США создалось условное демократическое большинство — из 100 сенаторов 48 демократов, 49 республиканцев и еще три сенатора считаются независимыми, хоть и поддерживают демократов. Проголосовали за свой проект финансовой помощи всем союзникам в сенате так: 70 за и 29 против, один оставшийся сенатор воздержался.

К такому решению сенат пришел невзирая на то, что протестующие республиканцы решили буквально уморить коллег, чтобы те отказались от бредовой идеи. Так, республиканский сенатор от штата Юта Майк Ли проговорил почти четыре часа, чтобы максимально затянуть время заседания и сорвать одобрение законопроекта.

Лидер меньшинства палаты представителей Хаким Джеффрис и лидер сенатского большинства Чак Шумер / Global Look Press

«Мы заставляем их в итоге потратить семь дней. Мы заставили их быть здесь на выходных, если они захотят забрать наши деньги и отправить их в другую страну. Наказание, которое мы можем применить, — оставить их здесь на выходные; мы не позволяем им проводить агитацию; мы удерживаем их от сбора средств». — прокомментировал журналу The America Conservative раскаленную докрасна обстановку республиканец Рэнд Пол, сенатор от Кентукки.

Однако республиканцы, как оказалось, наказали еще и себя: даже их задора не хватило, чтобы сбить демократическое большинство и, надо сказать, небольшое число перебежчиков из собственной партии. Все вместе они проторчали в зале заседаний до рассвета.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон / Global Look Press

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Ответить на этот вопрос возьмется вторая палата конгресса США — нижняя по факту, но не по значимости — палата представителей. Всего там 435 мест, четыре из которых пустуют. Остальные распределились, по сравнению с сенатом, с точностью до наоборот: большинство (219) мест взяли республиканцы, меньшинство (212) мест — за демократами. Перевес небольшой, но достаточный, чтобы разнести инициативу сената в пух и прах.

Спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон пригрозил, что такой законопроект в его палату не дойдет даже до обсуждений — вопрос просто не включат в повестку дня.

Я увидел достаточно. Этот законопроект оказался даже хуже, чем мы ожидали. Он даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе, созданной президентом. Как заявил ведущий спикер от Демократической партии, согласно этому закону, «граница никогда не закроется». Если этот законопроект дойдет до палаты представителей, он загнется на входе. Майк Джонсон

По словам политолога, американиста и сотрудника проекта «Русская идея» Дмитрия Дробницкого, победа демократов в сенате — скорее пиррова, даже несмотря на то, что ряд республиканцев поддержали отправку денег за тридевять земель раскачивать чужие страны, а не на собственные нужды.

«Было понятно, что их будут ломать на упаковку в один пакет не вопроса границы, с которой у них тяжелые отношения, а Израиля, Украины и Тайваня. И их на это дело уломали. Что уломают — было более или менее понятно. Ясно, что там возникла жесткая оппозиция, не стесняющаяся в словах. Но посмотрим, что будет дальше в палате представителей, там оппозиция довольно серьезная, только частично все связано с южной границей, но говорится очень много раздраженных слов про Украину. Во что это раздражение выльется — посмотрим», — заявил он «360».

А раздражение недюжинное. Меньше всего республиканцы понимают, почему 60 миллиардов бюджетных денег отправятся такими темпами в Киев безо всякого надзора. Рэнд Пол, например, считает, что лидер большинства сената повезет эту кучу денег Зеленскому налом.

Частичную поддержку демократов со стороны Республиканской партии Дмитрий Дробницкий объяснил простым желанием удержаться в истеблишменте. И нездоровой тягой развязать еще большее противостояние с Москвой.

«В сенате, вообще-то, достаточно „ястребов“, которые готовы пойти на все ради борьбы с Россией. Чем руководствовалась часть республиканцев? Судя по всему, несмотря на то, что Трамп против помощи Украине в обход южной границы, они решили: Трампа, может, и посадят, а нам в Вашингтоне еще жить…» — заключил эксперт.