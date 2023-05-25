Армия 25 мая 2023, 19:50 «За пять минут достигнет цели на Аляске». Главное о российской ракете «Циркон» Военный историк Кнутов: ракета «Циркон» способна уничтожать авианосцы РИА «Новости»

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Гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали не только уникальным достижением российского ВПК, но и гарантом защиты страны от любой агрессии. Все, что нужно знать об этом уникальном оружии, — в материале «360».

Характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон»: скорость, дальность

«Циркон» — российская гиперзвуковая крылатая ракета, у которой нет аналогов в мире.

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Согласно открытым данным, она способна с невероятной скоростью лететь в цель, при этом двигаться не по заданной траектории, как обычная боеголовка, а маневрировать в полете и по вертикали, и по горизонтали.

Контейнеры, в которых находятся заряженные ракеты «Циркон» на палубе фрегата / РИА «Новости»

На что способна ракета «Циркон»

Корпус «Циркона» покрыт специальной плазмой, которая поглощает электромагнитное излучение и делает ракету невидимой для радаров. Хотя ее способны засечь спутники и системы ПВО с инфракрасным видением, своевременно обработать и передать информацию средствам поражения они не успеют.

Даже минимальная боевая часть «Циркона» может пробить броню любого авианосца, поразить любые морские и наземные цели. Изделие может нести обычный и ядерный боезапас, а стартовать с морских кораблей и подводных лодок.

История создания и испытания «Циркона»

Разработка «Цирконов» длилась четверть века. В 2021 году в Баренцевом море прошел первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты с субмарины «Северодвинск». Тест показал, что у России есть возможность скрытно доставлять гиперзвуковые ракеты практически в любую точку Мирового океана.

Согласно планам, в 2026 году Военно-морскому флоту России передадут атомную подводную лодку «Пермь», у которой на вооружении также будут стоять «Цирконы». А зимой прошлого года на боевую службу заступил фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный этими гиперзвуковыми ракетами.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в 2018 году / Википедия

Военные моряки провели учебные стрельбы «Цирконом» и поразили корабль условного противника, который находился на расстоянии более 900 километров. В боевых условиях, в том числе во время спецоперации на Украине, эту ракету пока не применяли.

Есть ли аналоги «Циркону» в мире

Военный эксперт Борис Джерелиевский в разговоре с «360» отметил, что «Циркон» — гиперзвуковые ракеты морского базирования, но их можно адаптировать и к другим платформам.

На сегодня эти ракеты фактически не перехватываются. По крайней мере, у наших противников таких средств нет — существующие системы ПВО вряд ли способны ее перехватить. Борис Джерелиевский

Помимо России, гиперзвуковым оружием обладают Китай и Северная Корея, ведутся работы и в Иране. США тоже пытаются создать подобные ракеты, но пока они не шагнули дальше испытаний.

«Циркон» невидим для радаров

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук уточнил, что «Цирконы» предназначены для получения преимущества в воздухе. В перспективе ракета также может работать для завоевания господства на орбите в космосе.

Особенность «Циркона» в том, что она имеет очень солидный запас скорости. По данным разработчика, от М=10 до М=15 (число Маха — прим. ред.) То есть приблизительно до 18 тысяч километров в час. Если запустить эту ракету с Дальнего Востока, она максимум за пять минут достигнет цели на Аляске. Анатолий Матвийчук

Эту ракету невозможно отследить существующими средствами радиолокационной разведки, подтвердил собеседник «360». Можно увидеть, заметить движение, но определить и просчитать параметры, направление полета, а самое главное, точку падения нельзя. Ракета постоянно меняет свои данные и характеристики.

«„Циркон“ имеет разделяющуюся головку и способна нести не только обычные, но и ядерные боеприпасы. Поэтому эта ракета — очень мощное оружие для противостояния с нашими вероятными противниками», — подчеркнул полковник в отставке.

В чем особенность ракеты «Циркон»

Ракеты морского базирования «Циркон» имеют те же пусковые установки, что и сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты среднего радиуса действия «Оникс», рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Особенность «Цирконов» в том, что, двигаясь на гиперзвуковой скорости, они при этом способны маневрировать и с высокой точностью поражать цели. Их не зря называют «убийцы авианосцев»: с помощью таких ракет можно наносить удары по авианосным ударным группам. Юрий Кнутов

Сейчас гиперзвуковые ракеты совершенствуют для запуска с подводных лодок, уточнил Кнутов. Когда доработку окончательно завершат, «Цирконами», скорее всего, оснастят многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М».

«И это, в общем-то, создаст противнику достаточно серьезные неприятности, особенно если такие подлодки будут нести боевое дежурство у берегов, например, Соединенных Штатов Америки. Угроза для них будет достаточно серьезной», — подытожил военный историк.