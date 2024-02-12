Эксклюзив 12 февраля 2024, 21:51 Годовщина Минских соглашений. Что удержит Украину на краю пропасти? Блогер «Голос Мордора»: Минские соглашения должны были остановить большую войну RusMission_EU / Twitter.com / Global Look Press

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Выполнением Минских соглашений Украина могла бы обеспечить себе будущее без неонацизма и бандеровщины. Однако власти страны с подачи Запада выбрали другой путь. Сейчас у нее, как и у западных партнеров, осталась лазейка, которая позволит не сорваться в пропасть. Воспользуются ли этой возможностью в Киеве, поразмышлял в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Сегодня очередная годовщина Минских соглашений. Помните? Были такие когда-то. Целью их было прекратить гражданское противостояние на Украине, а гарантами выполнения выступили Россия, Германия и Франция.

Могла бы Украина выполнить все, что было записано в этом документе? И да, и нет.

Нет, потому что для той бандеровской Украины, которая возникла после Майдана 2014 года, Минские соглашения были смертельным ядом.

Впрочем, как часто бывает, смертельный яд может быть и эффективным лекарством. И с этой точки зрения Украина могла выполнить то, что подписала, и превратиться в совершенно другое государство, с иной политической системой, в которой бы не было места неонацизму и бандеровщине.

Украинские власти это прекрасно понимали, и потому президент [Петр] Порошенко сразу же по возвращении в Киев заявил, что Украина ничего выполнять не собирается. А для соблюдения приличий будет просто имитировать имплементацию документа.

Данная позиция наверняка была принята и гарантами соглашений со стороны Запада. По крайней мере, даже Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ, перестала стесняться и призналась, что Минские соглашения необходимы были только для того, чтобы выиграть время и подготовиться к войне.

Возвращать Донбасс Украина собиралась исключительно военным путем и никаких других даже не рассматривала. А западные партнеры, которые на самом деле являются хозяевами, должны были в этой войне всячески помогать и сдерживать Россию, чтобы она не вмешалась.

По сути дела, план Украины и западников почти удался. Украине удалось с 2014 года построить боеспособную и неплохо вооруженную армию, с которой корпусам милиции народных республик было просто не совладать — уж слишком не равны были силы.

Минские соглашения должны были закончиться примерно так, как в свое время хорваты покорили Сербскую Краину — масштабной военной операцией при полном одобрительном молчании Запада. А для России на всякий случай заготовили термоядерные санкции.

Минские соглашения были тем, что могло предотвратить большую войну. Именно так они и задумывались Владимиром Путиным, который всегда оставляет врагам путь, который позволит избежать многих издержек.

Запад и Украина эту возможность не приняли и не оценили, и теперь все будет развиваться по максимально худшему для них сценарию.

Но даже и сейчас остается лазейка, чтобы зацепиться за стену пропасти, падение в которую идет полным ходом. Увидят ли и примут ее западники?