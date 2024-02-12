12 февраля 2024, 21:51
Годовщина Минских соглашений. Что удержит Украину на краю пропасти?
Блогер «Голос Мордора»: Минские соглашения должны были остановить большую войну
Выполнением Минских соглашений Украина могла бы обеспечить себе будущее без неонацизма и бандеровщины. Однако власти страны с подачи Запада выбрали другой путь. Сейчас у нее, как и у западных партнеров, осталась лазейка, которая позволит не сорваться в пропасть. Воспользуются ли этой возможностью в Киеве, поразмышлял в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — его прямая речь.
Сегодня очередная годовщина Минских соглашений. Помните? Были такие когда-то. Целью их было прекратить гражданское противостояние на Украине, а гарантами выполнения выступили Россия, Германия и Франция.
Могла бы Украина выполнить все, что было записано в этом документе? И да, и нет.
Нет, потому что для той бандеровской Украины, которая возникла после Майдана 2014 года, Минские соглашения были смертельным ядом.
Впрочем, как часто бывает, смертельный яд может быть и эффективным лекарством. И с этой точки зрения Украина могла выполнить то, что подписала, и превратиться в совершенно другое государство, с иной политической системой, в которой бы не было места неонацизму и бандеровщине.
Украинские власти это прекрасно понимали, и потому президент [Петр] Порошенко сразу же по возвращении в Киев заявил, что Украина ничего выполнять не собирается. А для соблюдения приличий будет просто имитировать имплементацию документа.
Данная позиция наверняка была принята и гарантами соглашений со стороны Запада. По крайней мере, даже Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ, перестала стесняться и призналась, что Минские соглашения необходимы были только для того, чтобы выиграть время и подготовиться к войне.
Возвращать Донбасс Украина собиралась исключительно военным путем и никаких других даже не рассматривала. А западные партнеры, которые на самом деле являются хозяевами, должны были в этой войне всячески помогать и сдерживать Россию, чтобы она не вмешалась.
По сути дела, план Украины и западников почти удался. Украине удалось с 2014 года построить боеспособную и неплохо вооруженную армию, с которой корпусам милиции народных республик было просто не совладать — уж слишком не равны были силы.
Минские соглашения должны были закончиться примерно так, как в свое время хорваты покорили Сербскую Краину — масштабной военной операцией при полном одобрительном молчании Запада. А для России на всякий случай заготовили термоядерные санкции.
Минские соглашения были тем, что могло предотвратить большую войну. Именно так они и задумывались Владимиром Путиным, который всегда оставляет врагам путь, который позволит избежать многих издержек.
Запад и Украина эту возможность не приняли и не оценили, и теперь все будет развиваться по максимально худшему для них сценарию.
Но даже и сейчас остается лазейка, чтобы зацепиться за стену пропасти, падение в которую идет полным ходом. Увидят ли и примут ее западники?
Россия
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Минские соглашения
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