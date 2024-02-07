Мир 07 февраля 2024, 03:04 Расследование по делу о госизмене Порошенко завершилось на Украине «Главком»: расследование «Угольного дела» о госизмене Порошенко завершилось РИА «Новости»

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Досудебное расследование по «угольному делу» в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко завершилось. Статус политика в ближайшее время изменится на обвиняемого в государственной измене, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на официальный ответ Госбюро расследований (ГБР).

«Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении пятого президента и нардепа Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации», — написало издание в материале.

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Следствие предоставило защите Порошенко доступ к материалам расследования. Далее ГБР направит обвинительный акт против нардепа в суд и его статус изменится, он станет обвиняемым.

Порошенко ранее в интервью иностранному изданию заявил, что реальная ситуация на поле боя сильно отличается от того, как ее представляют украинские власти. Украинцам внушают, что ВСУ справляются со своей задачей.