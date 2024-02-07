07 февраля 2024, 03:04
Расследование по делу о госизмене Порошенко завершилось на Украине
«Главком»: расследование «Угольного дела» о госизмене Порошенко завершилось
Досудебное расследование по «угольному делу» в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко завершилось. Статус политика в ближайшее время изменится на обвиняемого в государственной измене, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на официальный ответ Госбюро расследований (ГБР).
«Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении пятого президента и нардепа Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации», — написало издание в материале.
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Следствие предоставило защите Порошенко доступ к материалам расследования. Далее ГБР направит обвинительный акт против нардепа в суд и его статус изменится, он станет обвиняемым.
Порошенко ранее в интервью иностранному изданию заявил, что реальная ситуация на поле боя сильно отличается от того, как ее представляют украинские власти. Украинцам внушают, что ВСУ справляются со своей задачей.
Петр Порошенко
Суд
ВСУ
Украина
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