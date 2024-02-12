Мир 12 февраля 2024, 09:45 Совбез указал на роль США в провале Минских соглашений Нургалиев: контролируя Украину, США заложили основы противостояния с Россией Markus Heine / Global Look Press

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В 2014 году Соединенные Штаты фактически установили контроль над Украиной, чем заложили основы для системного противостояния с Россией. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью «Аргументам и фактам».

В понедельник, 12 февраля, исполнилось девять лет со дня подписания Минских соглашений. По его словам, в 2014 году власти Украины утратили самостоятельность в принятии решений. Запад до сих пор владеет всеми рычагами влияния на руководство республики.

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Нургалиев назвал странными слова президента Украины Владимира Зеленского, что якобы он лично решил не исполнять Минские соглашения.

«Отсутствие у президента Украины свободы действий и его полная зависимость от Лондона и Вашингтона — это секрет Полишинеля», — подчеркнул он.

Нургалиев напомнил об усилении украинской армии на фоне подписанных Минских соглашений. По его мнению, это доказало правильность решения российских властей о проведении специальной военной операции.