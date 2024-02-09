Мир 09 февраля 2024, 04:20 Путин указал на готовность исполнять Минские соглашения Путин: Россия была готова исполнять Минские соглашения

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Российская сторона была готова выполнять Минские соглашения, несмотря на все сложности. На это в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указал президент Владимир Путин.

«Мы постоянно об этом говорили. Обращались к руководству Соединенных Штатов, европейских стран, чтобы этот процесс (на Донбассе — прим. ред.) прекратился немедленно, чтобы были исполнены Минские соглашения», — подчеркнул он.

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Путин признался, что не знал, каким образом Россия выполнит достигнутые договоренности, но страна собиралась им следовать. Для территорий Донбасса в них, заметил президент, указали много элементов независимости.

«Но я был уверен абсолютно, я и сейчас скажу: искренне считал, что если все-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, — их надо было еще уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, — то постепенно раны заживут», — сказал Путин.

Он рассказал о надеждах на то, что Луганская и Донецкая народные республики, пусть и не сразу, вернутся в хозяйственную жизнь и общую социальную среду при Украине. Но оказалось, что этого не хотел никто — киевский режим решил вопрос при помощи военной силы.

«Но этого мы не могли позволить», — заключил российский лидер.

Он также объяснил, почему России пришлось взять Крым под защиту в 2014 году.