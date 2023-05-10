Эксклюзив 10 мая 2023, 12:00 Бывший советник президента РФ назвал два условия для спасения зерновой сделки Политолог Станкевич предположил, что переговоры по зерновой сделке завершатся соглашением РИА «Новости»

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Европа должна выполнить два простых условия, чтобы зерновая сделка была спасена и продолжила работу. Об этом рассказал в разговоре с «360» советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 годах, политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Переговоры по зерновой сделке пройдут в Стамбуле 10 и 11 мая. Встреча состоится в четырехстороннем формате — в ней примут участие делегаты из ООН, России, Украины и Турции. Однако зерновая сделка оказалась под угрозой срыва из-за атаки на Черноморский флот с украинской стороны.

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Комментируя ситуацию, Станкевич пояснил, что формально зерновая сделка будет существовать до июля. Конструкция договоренностей такова, что главной здесь остается ООН, пояснил аналитик.

«И ООН заключила договор с Россией с одной стороны, с Украиной с другой стороны и с Турцией, поскольку Турция является распорядителем проливов и вот этого пункта на проливе Босфор, где проходят проверку суда дважды. Сначала когда заходят в Черное море, а потом — когда из него выходят. Вот это три договора, но они все замыкаются на ООН», — отметил бывший советник президента.

Россия предупредила, что после 18 мая не считает себя участником зерновой сделки, то есть выходит из нее, продолжил политолог. Однако само по себе соглашение не прекратит действовать после этого, обратил внимание Станкевич.

«Оно может, в принципе, продолжаться. И вот здесь для России серьезная проблема кроется: что дальше делать? Если зерно попытаются продолжить возить без России и без ее гарантий, Россия, в принципе, может активно противодействовать как-то вот этим перевозкам по Черному морю, потому что рядом происходят боевые действия. Вы упомянули, что были атаки морских дронов против портов и так далее. То есть Россия могла бы, наверное, ввести военное положение в определенных акваториях и объявить их зоной военных действий, коль скоро там происходят атаки. Это достаточно сложная ситуация и для России, и для ООН, и для Турции, кстати, тоже», — подчеркнул собеседник «360».

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Два условия для спасения

Профессионалы попытаются как-то уладить ситуацию, продолжил рассуждать аналитик. Политолог предположил, что стороны смогут договориться о двух вещах.

«Во-первых, как настаивает Россия совершенно справедливо, надо вернуть Россельхозбанк в систему SWIFT, потому что как раз санкции против Россельхозбанка и его отключение от SWIFT блокировали платежи по российскому агроэкспорту. И второе — надо прямо какую-то инструкцию издать, в первую очередь от Еврокомиссии, от Евросоюза, что экспорт российских удобрений разрешен Европой. И что российские суда — или принадлежащие России, или арендованные ею, — если они перевозят удобрения, могут быть застрахованы в страховых компаниях Европы и могут обслуживаться в портах Европы. На этот счет должна быть внятная инструкция Еврокомиссии, это несложно сделать. Вот эти две вещи простые. И тогда зерновая сделка будет спасена, и она сможет продолжить работу», — заявил Станкевич.

Однако эти две простые вещи до сих пор не сделала ни европейская, ни американская сторона, констатировал экс-советник главы государства. При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно обещал, что добьется выполнения этих условий, напомнил аналитик. Для спасения зерновой сделки остались считаные дни, и хорошо бы, чтобы это все же произошло, отметил политолог.

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Насколько России в экономическом плане нужна зерновая сделка?

Россия заинтересована в экспорте своих удобрений, поскольку она традиционно много лет стоит на первом месте как глобальный поставщик удобрений на мировые рынки, добавил Станкевич. Это серьезная статья экспортного дохода, пояснил собеседник «360».

«И Россия в этом заинтересована, несомненно, вот в этой части. В свою очередь, в экспорте зерна — это, кстати, многие не учитывают — заинтересована не только Украина. В украинском зерне заинтересованы союзники России — это Турция и Китай. Китай на первом месте как получатель украинского зерна, а Турция — на третьем месте. То есть они довольно много получили, они миллионы тонн зерна вывезли, стали конечным пунктом поставок. И Россия, конечно, вынуждена думать, чтобы не нанести вред своим союзникам. Так что здесь сложный довольно узел. Скорее всего, я думаю, [встреча по зерновой сделке] завершится соглашением», — подытожил аналитик.

Ранее политолог Дмитрий Леви заявил, что в продлении зерновой сделки заинтересованы все стороны. Однако участники по-разному «набивают себе цену» перед началом переговоров, отметил он.