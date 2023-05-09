Мир 09 мая 2023, 11:39 Зерновую сделку обсудят в Стамбуле 10–11 мая Четырехсторонняя встреча по зерновой сделке состоится в Стамбуле 10–11 мая РИА «Новости»

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В Стамбуле 10–11 мая запланировали встречу на высоком уровне, на которой обсудят зерновую сделку. Переговоры пройдут в четырехстороннем формате. Об этом замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал журналистам, его слова привело РИА «Новости».

«У нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате <...> завтра и послезавтра», — уточнил Вершинин.

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На прошлой неделе в Стамбуле прошли предварительные технические переговоры по зерновой сделке. Технический персонал ООН, России, Турции и Украины согласовали вопросы повестки.

Вершинин отмечал, что реального прогресса по доступу российской сельхозпродукции на мировые рынки нет. Внимание на это он обратил, обратившись с главе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеке Гринспен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона по-прежнему заинтересована в выполнении Черноморской инициативы, но поводы для оптимизма на этот счет весьма скромные.