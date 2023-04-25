Мир 25 апреля 2023, 18:06 Разведка Украины признала причастность к атаке надводных беспилотников на бухту Севастополя Спикер ГУР Юсов признал причастность Украины к атаке беспилотников на бухту Севастополя РИА «Новости»

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За атакой надводных беспилотников на бухту Севастополя стоит Украина. Данные об этом подтвердил представитель главного управления разведки минобороны страны Андрей Юсов, сообщило украинское издание «Общественное».

«Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов», — сказал спикер ГУР.

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По его словам, произошедшее не связано с зерновой сделкой. Также Юсов указал, что власти Украины придерживаются международных обязательств, в том числе тех, которые касаются зернового коридора.

По данным Минобороны России, 24 апреля около 03:30 киевский режим попытался атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе, используя три безэкипажных быстроходных катера. Их уничтожили на подходе к Севастопольской бухте силами противоподводно-диверсионного обеспечения, подчеркнули в ведомстве.