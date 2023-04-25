25 апреля 2023, 18:06
Разведка Украины признала причастность к атаке надводных беспилотников на бухту Севастополя
Спикер ГУР Юсов признал причастность Украины к атаке беспилотников на бухту Севастополя
За атакой надводных беспилотников на бухту Севастополя стоит Украина. Данные об этом подтвердил представитель главного управления разведки минобороны страны Андрей Юсов, сообщило украинское издание «Общественное».
«Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов», — сказал спикер ГУР.
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По его словам, произошедшее не связано с зерновой сделкой. Также Юсов указал, что власти Украины придерживаются международных обязательств, в том числе тех, которые касаются зернового коридора.
По данным Минобороны России, 24 апреля около 03:30 киевский режим попытался атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе, используя три безэкипажных быстроходных катера. Их уничтожили на подходе к Севастопольской бухте силами противоподводно-диверсионного обеспечения, подчеркнули в ведомстве.
Севастополь
Украина
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