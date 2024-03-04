Эксклюзив 04 марта 2024, 12:59 «Будем делать свое дело». Слив диалога немецких офицеров по Крыму оказался на руку России Политолог Михайлов: России выгодны политические и военные промахи стран НАТО РИА «Новости»

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Германия оказалась в центре громкого скандала после слива разговора немецких офицеров об ударах по Крыму. Утечка записи вызвала эффект разорвавшейся бомбы, рассказал в интервью «360» политолог Евгений Михайлов.

«Я думаю, что сейчас на фоне этого скандала вряд ли какие-то ракеты дальнобойные на Украину будут поставлены. То есть нам это на руку нам», — рассказал собеседник «360».

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Кто первый начал?

По мнению политолога, цепочку событий запустил президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил о возможном вводе западных военных на территорию Украины, за что и «получил очень много оплеух от своих же соратников».

«То есть все открестились и сказали: никто не собирается вводить войска. И тут же Макрон начал как бы давать заднюю. На этом фоне мы видим слив переговоров немецких офицеров. Я допускаю, что определенные немецкие элиты они, конечно, категорически против прямого участия в конфликте против России», — пояснил он.

Михайлов предположил, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на ярую русофобию, прекрасно понимает, что его стране это не нужно. Тем более, живет историческая память — его предки воевали в вермахте. Шольц мог даже посодействовать сливу диалога офицеров.

«Не зря его сейчас там некоторые СМИ называют агентом Кремля», — отметил Михайлов.

Натовская грызня

Политолог отметил, что сейчас две крупнейшие страны Североатлантического альянса постоянно становятся участниками скандалов. Россия же продолжит выполнять свои задачи, несмотря ни на что.

«Пускай ругаются, а мы будем делать свое дело», — сказал он.

Михайлов добавил, что разговор немцев по Крыму, оказавшийся всеобщим достоянием, никто не опроверг.

«Это позволят в случае угрозы нанести упреждающие удары, на мой взгляд, по тем силам в Европе, которые готовили удар по Крымскому мосту. У нас уже накопленная база фактов того, что страны НАТО готовили нападение с прямым участием своих военных на русские войска. То, что натовцы присутствуют уже на Украине — секрет Полишинеля. Мы как бы постепенно [военных НАТО] уничтожаем, они в основном в роли инструкторов, обслуживают высокоточное оружие», — заключил он.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что реакция Германии на утечку разговора немецких офицеров демонстрирует, что военачальники страны «вновь рвутся в бой». В ФРГ возмутились не из-за самих озвученных планах уничтожения Крымского моста, а из-за их огласки.