Мир 04 марта 2024, 01:56 Скандал и паника в Германии. Чем обернулся слив разговора офицеров об ударах по Крыму Бизнесмен Дотком: слив беседы военных доказал, что Германия является врагом РФ РИА «Новости»

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Разговор офицеров ВВС ФРГ о возможной атаке на Крымский мост стал не только достоянием мировой общественности, но и оказался масштабным провалом бундесвера и имиджевой потерей для руководства страны. После утечки аудиозаписи в Германии началась паника. СМИ стали задаваться вопросом о прослушке бундесвера, а власти попытались свалить все на некую гибридную атаку.

Слив беседы

Радиоперехват, а позже и расшифровку разговора опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она раскрыла имена немецких офицеров, обсуждавших 19 февраля потенциальные удары ракетами Taurus по Крымскому мосту.

РИА «Новости»

В процессе беседы инспектор ВВС Инго Герхартц заявил, что на Украине «много людей в гражданской одежде, которые говорят с американским акцентом», поэтому ВСУ смогут и без немецких военных использовать эти ракеты. Сотрудник центра воздушных операций Фенске добавил, что для уничтожения моста потребуется больше 20 таких снарядов.

«При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам», — написала Симоньян.

СМИ Германии залихорадило

После утечки разговора бундесвер первым делом попытался ограничить публикации с записью, заблокировав аккаунты в соцсети X, а немецкая военная контрразведка инициировала проверку по этому факту. Позже Минобороны ФРГ признало перехват беседы офицеров, а канцлер Олаф Шольц заявил о начале расследования.

Немецкие СМИ сразу же активизировались — новость об утечке стала номером один в Германии. Издание RND написало, что запись разговора «является подлинной».

«Публикация аудиозаписи поднимает вопрос о том, сколько еще разговоров бундесвера и других органов безопасности могли прослушивать российские спецслужбы», — задался вопросом автор материала.

Новостной портал Tagesschau сообщил о реакции министра обороны Бориса Писториуса.

Это гибридная атака с целью дезинформации. Речь идет о разделении, речь идет о подрыве нашей сплоченности. Борис Писториус Министр обороны ФРГ

Журнал Wirtschafts Woche сообщил о разгоревшихся политических дебатах. В частности, эксперт по обороне ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что слив записи произошел через Россию именно сейчас потому, чтобы «помешать поставке Taurus на Украину».

РИА «Новости»

«Писториусу грозит скандал из-за Taurus и прослушивания телефонных разговоров — Россия ведет тайное наблюдение за офицерами бундесвера», — сообщил телеканал N-tv.

При этом сам Писториус не исключил, что генпрокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело по итогам расследования военной контрразведки.

Журнал Der Spiegel выпустил статью «Как Россия обманывает бундесвер», задавшись вопросами, как разведка РФ смогла подслушать разговор офицеров, и какими будут последствия. Издание Bild было удивлено, что «русские прослушивали секретные переговоры немецких генералов».

Мнение политиков и общественников

Немецко-финский бизнесмен Ким Дотком жестко отреагировал на скандальный слив переговоров, назвав Шольца безумцем, втягивающим страну в войну с Россией.

Ранее он высказался в соцсети X «о позоре немецкого правительства». Дотком напомнил, что СССР потерял 27 миллионов человек во время Второй мировой войны из-за нацистов и помог воссоединению Германии после нее. В ответ немцы и Запад нарушили обещание о нерасширении НАТО на восток.

«Мне стыдно, что Германия сегодня является врагом России. <…> Правительство Германии поддерживает опосредованную войну США против России и предоставляет оружие для убийства русских», — написал он, призвав Шольца уйти в отставку.

Немецкая журналистка Анна Липпа в своем Telegram-канале написала, что генерал в отставке Клаус Виттман «забил гвозди в репутационный гроб бундесвера». Он заявил, что не считает утечку скандалом и не видит ничего зазорного в том, чтобы обсуждать удары по Крымскому мосту, так как «Россия и так с НАТО воюет».

Бить по российской территории — это норма. Как деды завещали. Анна Липпа журналистка

Немецкий политик Сара Вагенкнехт в день слива разговора репостнула публикацию под названием «Скоро война с Россией? Роковой курс светофора». На видео журналист Кристиан Райманн раскритиковала бундестаг за одобрение решения по оснащению ВСУ дальнобойными ракетами, чтобы РФ проиграла в конфликте на Украине. По ее словам, это является последним этапом для «порядка, основанного на правилах» по типу светофора.

Тем временем Симоньян заявила, что может сделать новые публикации после обнародования аудиозаписи беседы офицеров.