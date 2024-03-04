Мир 04 марта 2024, 07:28 «Крайне тревожно». Реакция ФРГ на слив беседы офицеров показала ее готовность воевать с РФ Пушков: реакция ФРГ на слив беседы военных показывает ее готовность к войне с РФ Unsplash

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Реакция Германии на утечку разговора немецких офицеров демонстрирует, что военные чины страны «вновь рвутся в бой». Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он отметил, что в ФРГ возмутились не самим озвученным планам уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет, решение о поставке которых, кстати, официально еще не приняли, а огласке этих планов.

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«Иными словами, втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущенных не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров. Это крайне тревожно», — считает Пушков.

Сенатор добавил, что, судя по разговору, немецкие офицеры убеждены в положительном решении по поставкам ракет. Помимо этого, военные круги Германии явно полагают, что она «фактически находится в состоянии войны с Россией». По-видимому, уроки Второй мировой войны ФРГ уже забыла, подытожил Алексей Пушков.

Радиоперехват, а позже и расшифровку упомянутого разговора немецких военных опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. После утечки в Германии началась паника.