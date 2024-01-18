Мир 18 января 2024, 14:28 ВС России ударом уничтожили кураторов РДК в Харькове Подпольщик Лебедев: среди уничтоженных в Харькове наемников были кураторы РДК РИА «Новости»

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В числе иностранных наемников ВСУ, которых высокоточными ударом уничтожили российские военные в Харькове, оказались кураторы «Русского добровольческого корпуса»*. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в Харькове находились наемники из разных стран, в том числе из Франции. Точное число французов пока не известно.

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«Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*», — сказал Лебедев.

В 2023 году в Брянской и Белгородской областях произошли диверсии. РДК* взял на себя ответственность за эти нападения.

По данным Минобороны, вечером 16 января российские военнослужащие нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове. Погибли более 60 человек, свыше 20 получили ранения.

*Запрещенная в России террористическая организация.