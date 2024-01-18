Мир 18 января 2024, 19:44 МИД России вызвал посла Франции после удара по наемникам в Харькове Захарова заявила о вызове в МИД посла Франции после удара по боевикам в Харькове

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Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД России после сообщения об уничтожении пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове, среди которых оказались французы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — привело заявление Захаровой РИА «Новости».

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Министерство обороны России в минувшую среду, 17 января, объявило о нанесении удара высокоточным оружием по местам временного расположения иностранных наемников в Харькове. В ведомстве подчеркнули, что в основу контингента входили французы. Удар российских сил уничтожил более 60 боевиков, свыше 20 человек получили серьезные ранения.

Политико-стратегический аналитик Ксавье Моро в комментарии RT заявил, что никаких заявлений от властей Франции можно не ждать. Он напомнил, что наемничество в этой стране считается уголовным преступлением, но Франция, как страна НАТО закрывает на пополнение рядов ВСУ иностранцами, в число которых входят граждане страны. По словам Моро, без привлечения дополнительных сил украинские войска не смогут удержать фронт под ударами российских сил.