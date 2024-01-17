Мир 17 января 2024, 01:11 Трамп вернется в Белый дом? Почему его победа в Айове встревожила форум в Давосе Politico: отсутствующий Трамп стал темой для обсуждения на форуме в Давосе IMAGO/Niyi Fote/globallookpress

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Отсутствующий на Всемирном экономическом форуме в Давосе бывший президент США Дональд Трамп стал главным героем обсуждений после оглушительной победы на прошедших в Айове праймериз. Страх мировых лидеров перед возвращением Трампа в Белый дом и риски, которые принесут следующие четыре года его правления, уже видны невооруженным глазом и в без того нестабильном мире. Запад боится потерять своего сильнейшего игрока в лице США.

Глобальные проблемы

Одной из первых забила тревогу из-за вероятного возвращения Трампа в Белый дом президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. В интервью телеканалу France 2 она напомнила, что с 2017 по 2021 год интересы США шли вразрез с целями Евросоюза. Ситуация стабилизировалась только после ухода Трампа.

«Просто посмотрите на торговые тарифы, приверженность НАТО, борьбу с изменением климата. Ни по одному из этих вопросов в те четыре года у нас не было согласия», — отметила она.

Лангард подчеркнула, что история преподнесла хороший урок, который научил ЕС, что Трамп во главе США — это серьезная угроза.

По данным агентства Reuters, участники форума в Давосе намерены обсудить процесс оживления мировой торговли, которая так и не оправилась после пандемии коронавируса, а уже столкнулась с новыми вызовами в лице тех же хуситов, заблокировавших одну из главных морских логистических артерий.

Но все идеи сразу пойдут насмарку, если крупнейшая экономика мира введет универсальный тариф на импортные товары. Трамп грозился ввести такую меру, чем настроил против себя страны Евросоюза. Возвращение такой напряженности подорвет все наработки действующего президента США Джо Байдена, победившего ЕС занять более жесткую позицию по отношению к Китаю.

РИА «Новости»

Борьба с изменением климата тоже застопорится после прихода Трампа. Перед уходом со своего поста он успел вывести США из Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов.

Развал НАТО

Заблокированный республиканцами многомиллиардный пакет помощи Украине после прихода Трампа может никогда не увидеть свет. Вслед за прекращением поставок оружия Трамп вполне может реализовать свою давнюю угрозу и вывести США из НАТО.

Еврокомиссар Тьерри Бретон напомнил, что во время визита Трампа на форум в Давос в 2020 году он честно заявил, что в случае военного нападения на Евросоюз помощи от США можно не ждать.

Тогда же президент США назвал Североатлантический альянс мертвым и пригрозил, что США выйдет из него, а после потребуют компенсации в 400 миллиардов долларов от Германии, которая так и не довела свои расходы на оборону до 2% ВВП.

Преувеличенные угрозы

Новое президентство Трампа окажется не таким страшным, как опасаются многие участники форума в Давосе, заявил в комментарии Bloomberg бывший высокопоставленный чиновник из администрации экс-президента США. По его слова, американские предприниматели уже смирились с вероятным возвращением бывшего лидера в Белый дом.

«Многие корпорации совсем не в восторге от того, какую политику проводит Байден. Хотя они также помнят и оплошности прошлой администрации ее результаты им нравились намного больше», — отметил он.

РИА «Новости»

Бизнес уже прошел через правление Трампа и выжил. Поэтому для него не будет ничего нового, заявил вице-президент BlackRock Inc. Филипп Хильдебранд. При этом он отметил, что прекрасно понимает опасения ЕС, который рискует остаться один перед новыми глобальными угрозами.

«Конечно, с европейской точки зрения, с точки зрения глобализма и атлантизма приход Трампа вызывает серьезную озабоченность», — пояснил бизнесмен.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Ди Вэнс в комментарии Politico заявил, что опасения собравшейся в Давосе мировой элиты потенциального претендента на пост президента США не беспочвенны.

«Если Трамп за что-то и выступает, я думаю, так это за отказ от их идеологии, от материальных выгод, которые она приносит», — подчеркнул политик.

Он напомнил, что бывший президент США, несмотря на свое предпринимательское прошлое, свою предвыборную кампанию построил на противопоставлении себя мировому капиталу. Он показывал себя, как антиглобалист, обещая разрушить нормы свободной торговли, чтобы сосредоточиться на потребностях американских рабочих.

РИА «Новости»

Тем самым он напугал участников форума, что не помешало ему стать первым президентом США, который посетил Давос за последние два десятка лет в 2018 году. Тогда его выступление имело разрушительный эффект, поскольку он начал продвигать свои протекционистские идеи под лозунгом «Америка прежде всего» в самом сердце мировой глобализации.

До победы еще далеко

Собрать большинство голосоов на праймериз в Айове — не означает автоматическое выдвижение в качестве кандидата. Таким мнением с журналистами поделился бывший вице-президент США Эл Гор. Он подчеркнул, что республиканцы пока не окончательно определились с выбором.

«Я провел четыре национальные кампании за эти годы видел много неожиданностей. Что-то подсказывает мне, что это может быть год серьезных сюрпризов», — заявил бывший политик.

Гор подчеркнул, что праймериз в Айове это только первая ступенька, которая может оказаться и последней. Он напомнил, что в 2016 году собрание в этом штате выиграл сенатор от Техаса Том Круз, но кандидатом он так и не стал. Бывший вице-президент подчеркнул, что Трамп победил на выборах в совершенно другом мире, который сильно изменился за последние почти четыре года в отличие от идей бывшего американского лидера.