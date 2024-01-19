Мир 19 января 2024, 11:39 Трампа заподозрили в попытках избежать контактов с Украиной Politico: украинские чиновники не смогли установить связь с Трампом Kyle Mazza / Global Look Press

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Бывший президент США Дональд Трамп и спикер американской палаты представителей Майк Джонсон избегают контактов с украинскими чиновниками. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Украины Владимира Зеленского.

По словам инсайдера, между украинскими чиновниками и командами Трампа и Джонсона сейчас стабильной коммуникации нет. Отсутствие общения выглядит как намеренное, но на Украине надеются, что ситуация изменится после выборов в США.

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«Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп и Джонсон избегают [контактов]», — отметил источник.

Бывший президент США 15 января одержал победу по итогам предварительных внутрипартийных выборов в штате Айова. Трамп получил 51% голосов, второе место занял губернатор Флориды Рон Десантис с результатом 21,2%.

В недавнем интервью телеканалу Fox News экс-президент Соединенных Штатов рассказал об отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, когда он находился на посту главы государства, ему удавалось ладить с российским лидером.