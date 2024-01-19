Власть 19 января 2024, 07:04 «Хорошо ладить с такими людьми». Трамп рассказал об отношениях с Путиным Республиканец Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и уважении к Орбану Unsplash

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Важно иметь с лидерами ядерных держав хорошие отношения. Бизнесмен Дональд Трамп заявил, что именно такие во время своего правления поддерживал с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Он дал интервью телеканалу Fox News.

«Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин. У меня были переговоры с председателем Си, у меня прекрасные отношения», — сказал он.

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Американский политик заявил, что важно поддерживать хорошие отношения с главами ядерных государств. По мнению Дональда Трампа, если бы на выборах победила Хилари Клинтон, разразилась бы ядерная война с КНДР. Республиканец заявил, что удалось этого избежать, благодаря тому, что он поладил с лидером страны Ким Чен Ыном.

Дональд Трамп прокомментировал заявление премьер-министра Виктора Орбана о том, что нужно вернуть его к власти. Республиканец назвал венгерского политика умным и уважаемым человеком.

Прошедшее интервью стало для Дональда Трампа первым после победы на предварительном внутрипартийном голосовании в Айове. Он рассказал о своем видении развития США и анонсировал праймериз в Нью-Гэмпшире.