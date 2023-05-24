Культура 24 мая 2023, 15:17 Кремль ответил на рекомендацию отложить передачу «Троицы» РПЦ Песков: Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе «Троица» РИА «Новости»

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Представитель Кремля будут выяснять у экспертов подробности, которые касаются возможности передачи иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Будем разговаривать с экспертами, проговаривать. Тема очень серьезная», — отметил представитель Кремля.

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По его словам, заключений о невозможности вывоза иконы из музея не давалось.

В середине мая стало известно о решении президента России Владимира Путина передать икону «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. Икону запанировали выставить 4 июня, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя, а затем отправить на реставрацию.

После обновления святыню должны были отправить в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Позже экспертный совет Третьяковской галереи рекомендовал не вывозить «Троицу» из музея из-за нестабильного состояния.