Культура 09 июня 2023, 19:27 Охота за артефактами. Скифское золото Крыма могло заинтересовать последователей Гитлера Замминистра ДНР Ольхин: «скифское золото» могло понадобиться оккультистам Скифский золотой шлем, IV столетие до нашей эры, — один из экспонатов, находившихся на выставке «Скифское золото» в Амстердаме / Википедия

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Богатую коллекцию предметов скифской, сарматской и готской культур окончательно отказались возвращать в Крым. Не исключено, что за этим стоят некие темные силы: как ни странно, в Европе достаточно состоятельных людей, верящих в магическую силу подобных артефактов. Так что еще не известно, как скоро коллекцию передадут Украине.

Скифское золото» отдали Украине

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» Украине. Ранее, в 2016 и 2021 годах суд уже выносил аналогичный вердикт, но музеи Крыма подавали апелляции.

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Коллекция включает в себя почти две тысячи артефактов, относящихся к истории полуострова. С июля 2013 года их экспонировали в Германии, в Рейнском краеведческом музее Бонна, а в январе 2014-го перевезли в Амстердам. Выставка должна была завершиться 28 мая.

До окончания судебного процесса Музей Алларда Пирсона, который принимал выставку «Крым — золотой остров в Черном море» или «Скифское золото», взялся подержать артефакты у себя. Услуга отнюдь не бесплатна: оплачивать хранение будет сторона, выигравшая спор.

Артефакты притягивают оккультистов

Заместитель министра информации ДНР, историк и журналист Артем Ольхин в разговоре с «360» отметил, что, учитывая современное отношение Европы к России, не стоило даже рассчитывать на возвращение артефактов.

За рубеж коллекцию передавали при активном участии бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Ольхин уточнил, что сначала выставка «Скифское золото» поехала в Канаду, потом начала путешествовать по Европе. Складывалось впечатление, что ее не хотели возвращать на Украину.

Помимо культурного значения этого исторического наследия и его материальной ценности, есть один очень важный момент: многие европейские политики и крупные международные банкиры — еще достаточно серьезные мистики. Сбор такого рода артефактов имеет для них в том числе сакральное значение. Артем Ольхин

Легко провести параллель с Третьим рейхом: у Гитлера были специальные оккультные подразделения, которые тоже искали различные мистические предметы древности. Не обошли подобные тенденции и Украину.

«Был такой профессор Валерий Бебик, он говорил: для того чтобы Украина победила всех своих врагов, необходимо собрать все те артефакты, которые были у Третьего рейха, а также некие предметы, принадлежавшие Аттиле, вождю гуннов», — рассказал историк.

Хотя все это звучит достаточно комично, есть люди из достаточно высоких политических сфер, которые весьма серьезно относятся к эзотерике, напомнил собеседник «360». Поэтому велика вероятность, что увидеть скифское золото больше не удастся, в том числе украинцам.

Что известно о «Скифском золоте»

Экспозицию выставки составили фонды шести музеев. Два из них сегодня принадлежат Украине, им вернули все экспонаты в 2014 году. Однако большая часть артефактов принадлежала ныне российском Крыму. Самые древние из них датируются IV–V веками до нашей эры, возраст наиболее «молодым» — около 14 столетий.

Украинская пресса писала, что Центральный музей Тавриды представил более 450 экспонатов, обнаруженных на юго-востоке Симферополя. Это бронзовые и серебряные украшения конской упряжи, лепная посуда и прочие предметы культуры скифов, сарматов и готов.

Бахчисарайский историко-культурный заповедник передал 215 экспонатов из Усть-Альминского городища. В коллекции — украшения, предметы декоративного и прикладного искусства, ложки, тарелки, кувшины, оружие.

Экспонат выставки «Скифское золото»: золотые ножны скифского меча, IV век до нашей эры, деталь / Викимедиа

Были и импортные вещи: среди раскопок сарматского городища археологи нашли китайские лакированные ящики, датируемые примерно II столетием нашей эры. Каким образом они попали за тысячи километров от Поднебесной, до сих пор не ясно. Реставрировали находку в Японии.

Всю коллекцию на время зарубежных выставок застраховали, но довольно странно. В частности, экспонаты крымских музеев оценили более чем в один миллион евро, в то время как специалисты из Нидерландов назначили стоимость в 10 миллионов евро.

В договоре с нидерландским музеем было указано, что владельцем экспонатов выступает государство Украина. Хотя обычно соглашения заключают с музеями, где постоянно выставляются те или иные предметы коллекции.