Голландский музей скрыл местонахождение скифского золота из Крыма

Музеи Крыма докажут суду Амстердама принадлежность скифского золота Подробнее

В амстердамском музее не дали четкого ответа о судьбе экспонатов, которые вызвали спор на международном уровне. Представитель учреждения Яша Ланге заявил, что музей Пирсона взял спорные артефакты на хранение до окончания судебного процесса. После первой выставки экспонаты больше не показывали посетителям.

Ланге также отказался обозначить стоимость услуг по хранению золотых предметов, сообщил сайт «Утро.ру». Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин пояснил, что оплачивать эти услуги будет сторона, выигравшая борьбу за экспонаты.

«Сейчас идет рутинная работа. Адвокаты накапливают аргументацию, которая будет рассматриваться. Мы готовим все необходимые документы», — сказал Мальгин.

В Восточно-крымском музее-заповеднике рассказали, что на выставку в Амстердаме отправили 190 предметов, в том числе два гарнитура украшений V века до нашей эры, скульптура и керамика.

Спор о принадлежности уникальных экспонатов возник между Москвой и Киевом после вхождения Крыма в состав России в 2014 году. Кому в итоге достанется скифское золото, решит суд.