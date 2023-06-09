Мир 09 июня 2023, 12:24 Решение о передаче скифского золота Украине оставили в силе Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине РИА «Новости»

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Скифское золото из музеев Крыма принадлежит Украине. Поэтому всю коллекцию необходимо передать. Как сообщил ТАСС, такое решение принял Верховный суд Нидерландов, отклонив кассацию культурных учреждений полуострова.

В итоговом вердикте указали, что в октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче коллекции скифского золота Украине. Этот вердикт остается в силе.

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Коллекция скифского золота из четырех музеев Крыма находится в Амстердаме, куда ее привезли в феврале 2014 года для выставки. После референдума о присоединении полуострова к России руководство нидерландского музея указало, что не может вернуть коллекцию обратно, так как по закону золото скифов принадлежит государству. Руководство учреждения подчеркнуло, что подчинится решению суда или дождется договоренностей России и Украины.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что золото скифов принадлежит Украине и постановил передать коллекцию. Музеи Крыма подали кассационную жалобу для рассмотрения в Верховный суд.