Культура 02 мая 2023, 20:19 Человек, перед которым склонялся Париж. Юдашкин создавал моду до последнего дня Валентин Юдашкин планировал после 60 лет выйти на отдых Соцсети

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Умер модельер Валентин Юдашкин. Перед его талантом склонялся Париж, его наряды стали синонимом высокой моды и идеального вкуса. Кутюрье смог сам построить свой модный дом и, невзирая на злую болезнь, до последнего дня продолжал создавать новые образы.

Умер Валентин Юдашкин

Российская мода осиротела: спустя день после смерти модельера Вечаслава Зайцева скончался его коллега Валентин Юдашкин. Кутюрье ушел на 60-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни: с 2016 года он боролся с раком.

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Юдашкин попал в больницу два дня назад. Ранее семья собиралась его отправить лечиться в зарубежную клинику, но специалистов, которые бы решились взяться за такой сложный случай, не нашлось, сообщил Telegram-канал SHOT. У модельера был рак почки, плановый визит в онкоцентр имени Н. Блохина был назначен на 16 мая.

Церемония прощания с Юдашкиным состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище. Информацию о месте захоронения кутюрье объявят позднее.

Старт из Подмосковья

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка, который сегодня стал одним из микрорайонов Одинцова. Отец будущего модельера работал полировщиком в издательстве, а мать — в отделе готового платья в Доме Моды.

Видимо, именно мамина работа настолько повлияла на Юдашкина, что постепенно страсть рисовать сменила страсть придумывать одежду. Однажды он решился сшить костюм по своим эскизам и понял, что хочет стать модельером.

Валентин Юдашкин во время срочной службы в рядах ВС СССР / Соцсети

После школы поступил в Московский индустриальный техникум, но после первого курса ушел служить в армию. А демобилизовавшись, продолжил учебу и в 1986 году получил красный диплом с отличием. Кстати, модельер защищал целых две работы — «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика».

Молодого специалиста пригласили в Министерство бытового обслуживания. Юдашкин числился старшим художником, но работал и модельером, и стилистом, и визажистом. Ему доверили разработку и создание костюмов для участников международного конкурса парикмахерского искусства и мейкапа.

Валентин Юдашкин за работой / Соцсети

Модный голос России

Уже в 1987 году Юдашкин показал в гостинице «Орленок» свою первую коллекцию — 150 моделей. Имя модельера моментально стало известным всей стране и это подтолкнуло мастера отправиться в самостоятельный путь: он открыл собственную фирму «Vali-Мода».

Дебют произвел большое впечатление и на признанных знатоков моды за рубежом: Юдашкину предложили показать свои модели в Париже. Эта поездка настолько впечатлила модельера, что за три года он создал новую коллекцию «Фаберже» и отвез ее во Францию.

Тогда на Недели высокой моды Юдашкин буквально потряс всех. Успех был настолько ошеломляющим, одно из платьев «Фаберже» попросил Музей костюма в Лувре. Модельер доказал, что Россия имеет свой собственный модный голос — интересный и стильный.

Не удивительно, что к модельеру за новыми нарядами устремились все светские дамы умирающего СССР, в первую очередь — жена генсека Раиса Горбачева.

Скоро появился Дом моды Валентина Юдашкина. Помимо элитных моделей одежды, он запустил коллекцию pret-a-porter — моделей массового производства, линию в стиле casual и даже собственные духи.

Платья из коллекции Haute couture by Valentin Yudashkin / Соцсети

Скандал с военной формой

Юдашкин вместе с модельером Игорем Чапуриным в 2008 году проектировали мундиры для российских военных. Спустя два года стало известно, что около двух сотен солдат в новой форме были госпитализированы в результате переохлаждения.

Последовали многочисленные обвинения модельера. Юдашкин снова и снова пояснял, что они вместе с коллегой Игорем Чапуриным проектировали лишь парадную униформу. Полевой, повседневной и специальной формой занимались ЦНИИ текстильной промышленности и отделы Минобороны.

Согласно проверкам, в новом обмундировании качественный утеплитель заменили на дешевые аналоги. При этом было доказано, что модельер к производству отношения не имел. В 2011 году Министерство окончательно отказалось от новинки.

После этой истории Юдашкин занимался исключительно светской модой. В его платьях блистали дебютантки балов, светские львицы и дамы из высших эшелонов власти. Впрочем, для мужчин и детей кутюрье тоже создавал прекрасные наряды.

Семь лет борьбы

Несколько лет назад стало известно, что Юдашкин серьезно болен. Позже в интервью он признался, что никто из его родственников никогда не страдал онкологическими заболеваниями, а сам модельер всегда следил за своим здоровьем и раз в год проходил полное обследование в зарубежной клинике.

Когда рак почки обнаружили, метастазы уже пошли в голову. Однако академик Михаил Давыдов решился делать сложнейшую операцию. Она прошла успешно — благодаря ей и многочисленным последующим процедурам Юдашкин смог прожить еще семь лет.

Всю жизнь рядом с ним оставалась его жена Марина, которая во всем поддерживала мужа и помогала ему. Их дочь Галина взяла на себя представление коллекций отца, пока он проходил лечение. Сам модельер публично признал, что борется с раком, лишь в 2021 году.

Валентин Юдашкин с дочерью Галиной, зятем Петром Максаковым и женой Галиной / Соцсети

Мечтал доработать до 60 лет

Сегодня работы Юдашкина можно увидеть не только в Париже, но и в Государственном историческом музее в Москве, а также в Калифорнийском музее моды. В 2016 году модный дом Valentin Yudashkin стал первым отечественным брендом — полноправным членом Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров.

Вся жизнь кутюрье стала гимном таланту, который нашел свой путь к достижению цели: мальчик из подмосковного поселка, влюбленный в свое дело, смог сам, без протекций и взяток, стать крупнейшей величиной в мире моды.

Даже болезнь не смогла заставить его опустить руки и он создавал новые коллекции с невероятными платьями. Когда кутюрье запретили участие в Неделе моды в Париже в 2022 году из-за отказа осуждать свою родину, Юдашкин выложил онлайн-трансляция дефиле.

Юдашкин всегда улыбался на фото и никогда не забывал поздравить или поддержать друзей. Когда-то кутюрье рассказал, что планирует работать до 60 лет, а потом отправиться на заслуженный отдых. Все получилось почти так.

Прощайте, маэстро, вы были действительно неповторимы!