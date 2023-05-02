02 мая 2023, 20:19
Человек, перед которым склонялся Париж. Юдашкин создавал моду до последнего дня
Валентин Юдашкин планировал после 60 лет выйти на отдых
Умер модельер Валентин Юдашкин. Перед его талантом склонялся Париж, его наряды стали синонимом высокой моды и идеального вкуса. Кутюрье смог сам построить свой модный дом и, невзирая на злую болезнь, до последнего дня продолжал создавать новые образы.
Умер Валентин Юдашкин
Российская мода осиротела: спустя день после смерти модельера Вечаслава Зайцева скончался его коллега Валентин Юдашкин. Кутюрье ушел на 60-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни: с 2016 года он боролся с раком.
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Юдашкин попал в больницу два дня назад. Ранее семья собиралась его отправить лечиться в зарубежную клинику, но специалистов, которые бы решились взяться за такой сложный случай, не нашлось, сообщил Telegram-канал SHOT. У модельера был рак почки, плановый визит в онкоцентр имени Н. Блохина был назначен на 16 мая.
Церемония прощания с Юдашкиным состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище. Информацию о месте захоронения кутюрье объявят позднее.
Старт из Подмосковья
Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка, который сегодня стал одним из микрорайонов Одинцова. Отец будущего модельера работал полировщиком в издательстве, а мать — в отделе готового платья в Доме Моды.
Видимо, именно мамина работа настолько повлияла на Юдашкина, что постепенно страсть рисовать сменила страсть придумывать одежду. Однажды он решился сшить костюм по своим эскизам и понял, что хочет стать модельером.
После школы поступил в Московский индустриальный техникум, но после первого курса ушел служить в армию. А демобилизовавшись, продолжил учебу и в 1986 году получил красный диплом с отличием. Кстати, модельер защищал целых две работы — «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика».
Молодого специалиста пригласили в Министерство бытового обслуживания. Юдашкин числился старшим художником, но работал и модельером, и стилистом, и визажистом. Ему доверили разработку и создание костюмов для участников международного конкурса парикмахерского искусства и мейкапа.
Модный голос России
Уже в 1987 году Юдашкин показал в гостинице «Орленок» свою первую коллекцию — 150 моделей. Имя модельера моментально стало известным всей стране и это подтолкнуло мастера отправиться в самостоятельный путь: он открыл собственную фирму «Vali-Мода».
Дебют произвел большое впечатление и на признанных знатоков моды за рубежом: Юдашкину предложили показать свои модели в Париже. Эта поездка настолько впечатлила модельера, что за три года он создал новую коллекцию «Фаберже» и отвез ее во Францию.
Тогда на Недели высокой моды Юдашкин буквально потряс всех. Успех был настолько ошеломляющим, одно из платьев «Фаберже» попросил Музей костюма в Лувре. Модельер доказал, что Россия имеет свой собственный модный голос — интересный и стильный.
Не удивительно, что к модельеру за новыми нарядами устремились все светские дамы умирающего СССР, в первую очередь — жена генсека Раиса Горбачева.
Скоро появился Дом моды Валентина Юдашкина. Помимо элитных моделей одежды, он запустил коллекцию pret-a-porter — моделей массового производства, линию в стиле casual и даже собственные духи.
Скандал с военной формой
Юдашкин вместе с модельером Игорем Чапуриным в 2008 году проектировали мундиры для российских военных. Спустя два года стало известно, что около двух сотен солдат в новой форме были госпитализированы в результате переохлаждения.
Последовали многочисленные обвинения модельера. Юдашкин снова и снова пояснял, что они вместе с коллегой Игорем Чапуриным проектировали лишь парадную униформу. Полевой, повседневной и специальной формой занимались ЦНИИ текстильной промышленности и отделы Минобороны.
Согласно проверкам, в новом обмундировании качественный утеплитель заменили на дешевые аналоги. При этом было доказано, что модельер к производству отношения не имел. В 2011 году Министерство окончательно отказалось от новинки.
После этой истории Юдашкин занимался исключительно светской модой. В его платьях блистали дебютантки балов, светские львицы и дамы из высших эшелонов власти. Впрочем, для мужчин и детей кутюрье тоже создавал прекрасные наряды.
Семь лет борьбы
Несколько лет назад стало известно, что Юдашкин серьезно болен. Позже в интервью он признался, что никто из его родственников никогда не страдал онкологическими заболеваниями, а сам модельер всегда следил за своим здоровьем и раз в год проходил полное обследование в зарубежной клинике.
Когда рак почки обнаружили, метастазы уже пошли в голову. Однако академик Михаил Давыдов решился делать сложнейшую операцию. Она прошла успешно — благодаря ей и многочисленным последующим процедурам Юдашкин смог прожить еще семь лет.
Всю жизнь рядом с ним оставалась его жена Марина, которая во всем поддерживала мужа и помогала ему. Их дочь Галина взяла на себя представление коллекций отца, пока он проходил лечение. Сам модельер публично признал, что борется с раком, лишь в 2021 году.
Мечтал доработать до 60 лет
Сегодня работы Юдашкина можно увидеть не только в Париже, но и в Государственном историческом музее в Москве, а также в Калифорнийском музее моды. В 2016 году модный дом Valentin Yudashkin стал первым отечественным брендом — полноправным членом Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров.
Вся жизнь кутюрье стала гимном таланту, который нашел свой путь к достижению цели: мальчик из подмосковного поселка, влюбленный в свое дело, смог сам, без протекций и взяток, стать крупнейшей величиной в мире моды.
Даже болезнь не смогла заставить его опустить руки и он создавал новые коллекции с невероятными платьями. Когда кутюрье запретили участие в Неделе моды в Париже в 2022 году из-за отказа осуждать свою родину, Юдашкин выложил онлайн-трансляция дефиле.
Юдашкин всегда улыбался на фото и никогда не забывал поздравить или поддержать друзей. Когда-то кутюрье рассказал, что планирует работать до 60 лет, а потом отправиться на заслуженный отдых. Все получилось почти так.
Прощайте, маэстро, вы были действительно неповторимы!
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