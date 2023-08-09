Интересное 09 августа 2023, 00:18 🍣Суши под санкциями. Японская кухня станет дороже из-за антироссийских ограничений? Экономист Корнеев: Россия может производить нужные для суши и роллов рис и морепродукты Luc Bercoth / Unsplash

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Суши и роллы в России могут значительно вырасти в цене из-за действия западных санкций. Участники рынка пожаловались, что после введения ограничений возникли сложности с поставками риса, курицы, кальмаров и рыбы — это сказалось на стоимости этих продуктов. Как выйти из сложившейся ситуации и можно ли полностью заменить дефицитные позиции — в материале «360».

Удар по кухне

О неожиданном эффекте западных санкций рассказали представители сети доставки суши и роллов «Ебидоеби». Закупочная стоимость форели выросла с 1329 до 1500 рублей за один килограмм, семги — с 1535 до 1600. Подорожала и курица — цена охлажденной птицы с начала года поднялась со 176 до 197 рублей за килограмм.

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На рис, дефицита которого на рынке вроде бы нет, цены тоже выросли. В январе 2022 года за килограмм крупы просили в среднем 88 рублей, а месяц назад ее оценивали уже в 112 рублей — рост составил 27%.

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Ко всему добавились проблемы с поставками кальмара, лососевых, а также подорожание панировочных сухарей, которые используют при приготовлении горячих роллов. Участники рынка рассказали «Коммерсанту», что из-за санкций стало невозможно закупать красную рыбу в Чили и Норвегии — нагрузка легла на российские и белорусские компании, которые серьезно увеличили стоимость поставок.

Наладить свое производство

Недавно правительство ограничило экспорт риса и рисовой муки, рассказал «360» экономист Валерий Корнеев. Он напомнил, что власти пошли на этот шаг из-за неопределенной ситуации на мировом рынке. Несмотря на довольно шаткое положение с продовольствием, Россия может производить все необходимые продукты, отметил эксперт. По его словам, краснодарские специалисты смогут вырастить рис, необходимый для приготовления суши, а флот — добыть морепродукты.

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«Надо строить свои собственные предприятия по переработке этой продукции и подготовке ее для поставки в наши рестораны быстрого и обычного питания. У нас на самом деле с этим проблема. С сырьем все хорошо, у нас проблема с подготовкой этих продуктов для использования», — объяснил Корнеев.

Он добавил, что этот вопрос когда-нибудь обязательно решат, но на ситуации сказывается и неустойчивый курс рубля. Когда его стабилизируют, появится понимание того, как работать дальше — так, чтобы это не приводило к резкому удорожанию любой продукции, включая суши и роллы, уточнил специалист.

Огромный потенциал

Какие-то продукты в России произвести можно, а какие-то можно, но затратно, рассказал «360» доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Он привел простой пример — можно отправить флот за тунцом. Но эта рыба водится вокруг экватора, поэтому ее добыча обойдется слишком дорого.

«Самые дорогие штучки — и суши, и роллы в Японии [готовят] из нерки. А у нас нерка в гигантских количествах на Дальнем Востоке водится и ловится», — отметил эксперт.

По его словам, в других странах разводят лосось и семгу. То же самое может делать и Россия.

«Что касается риса. В принципе, нам надо развивать свое собственное производство, потому что рис выращивается в России — в Краснодарском крае в частности, но в недостаточных количествах. В принципе, есть еще места, где можно было бы рис разводить», — отметил Холод.

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Собеседник «360» уточнил, что рис подорожал и на мировом рынке. Это связано с решением индийских властей полностью перекрыть вывоз этой культуры, что связано с неурожаем.

«А Китай вообще практически ничего не вывозит, потому что они там внутри себя все в огромных количествах потребляют, поэтому рис остается более дорогой», — объяснил экс-министр.

По его словам, в России хорошо налажено производство куриного мяса. На отечественных фермерах негативно сказывается рост цен на бензин и кормовые добавки — это в свою очередь связано с санкциями и резким ростом курсов валют.

«Причины для роста цен есть, никуда от этого не денешься, но хотелось бы, чтоб эта продукция дорожала в меру инфляции», — подытожил Леонид Холод.

В Щелкове решили приготовить 300-килограммовый ролл, установив рекорд России. После фиксации достижения блюдо пообещали раздать всем желающим.