08 августа 2023, 22:15
Суши и роллы подорожают на 25%
«Коммерсант»: суши и роллы подорожают на 25% из-за западных санкций
Суши и роллы могут в ближайшее время подорожать на 25%. Об этом изданию «Коммерсант» сообщили в сети доставки японской кухни.
Возможный рост цен будет вызван проблемами с поставками рыбы, курицы, кальмара и риса. В результате западных санкций в России выросли цены на эти продукты. Средняя закупочная стоимость форели поднялась с 1329 до 1500 рублей за килограмм, а семги — с 1535 до 1600 рублей за килограмм.
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Другой дефицитный товар — кальмар. С января 2022 года по июнь 2023-го цена на замороженного кальмара выросла почти на 20%.
Кроме того, на рынке возник дефицит куриного мяса. Так как многие производители находятся в Белгородской области, сотрудничество с ними затруднилось. Цена на охлажденную курицу за последние полгода поднялась с 176 до 197 рублей за килограмм.
И хотя на рынке нет дефицита риса, цена его тоже выросла — на 27% за последние полтора года.
Ранее автоэксперты рассказали, как изменятся цены на японские автомобили после введения запрета их ввоза в Россию.
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