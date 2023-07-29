Общество 29 июля 2023, 22:08 Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой муки Правительство ввело запрет на вывоз риса и рисовой муки до конца года Unsplash

Читать 360tv в

Власти ввели временный запрет на экспорт риса и рисовой муки, постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ предусматривает ряд исключений.

«Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию», — говорится в постановлении.

Реклама

Также запрет не распространяется на поставки в рамках гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок. Правительство приняло решение для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Запрет продлится до 31 декабря 2023 года.

Оптовые цены на крупы в России впервые с апреля 2022 года начали расти. Представители отрасли заявили, что это связано с окончанием сезона, большими объемами экспорта и другими факторами. За последнюю неделю оптовые цены на гречку подскочили на 0,8%, рис — на 2,5%.