Подмосковье 22 июня 2023, 14:02 Рекорд по приготовлению самого большого в России ролла установят в Щелкове Администрация г. о. Щелково

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Ролл весом 300 килограммов приготовят в центральном парке Щелкова для фиксации рекорда России. После регистрации достижения, огромную порцию разделят и угостят всех желающих.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья уточнили, что мероприятие состоится 24 июня в 12:00. Прийти и посмотреть на приготовление самого большого в России ролла могут все желающие. Руководить процессом будет шеф-повар Никита Андреев, который является основателем компании суши «Соко». После того, как рекорд будет зарегистрирован, 300-киллограммовый ролл раздадут всем желающим.

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