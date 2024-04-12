Интересное 12 апреля 2024, 07:30 (обновлено: 12 апреля 2024, 13:10) Гражданин Вселенной. Истории о жизни и смерти Юрия Гагарина Юрий Гагарин полетел в космос ровно 63 года назад Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Юрий Гагарин — один из редких людей в истории человечества, который смог сделать подарок всему миру. Его полет вокруг Земли был не столько доказательством достижений СССР, сколько приглашающим жестом для любого взрослого, мальчишки и девчонки — космос открыт! В память о легендарном старте корабля «Восток-1» появился всемирный День космонавтики, который ежегодно отмечают 12 апреля. К этому празднику «360» собрал факты о первом космонавте.

1 Как первый космонавт учился в школе Гагарин пошел в школу в деревне Клушино Смоленской области в 1941 году. Но уже 12 октября учеба закончилась: пришли немцы. Оккупанты устроили в доме Гагариных мастерскую — ремонтировали рации и заряжали аккумуляторы. Семью — мать, отца и четверых детей — выгнали на улицу, им пришлось жить в землянке. Однажды рассвирепевший фашист схватил самого младшего, Бориса, и повесил за шарфик на сук дерева. Юрий успел позвать мать на помощь, она сняла сына — к счастью, мягкий шарф не успел затянуться. Позже старших детей, Валентина и Зою, угнали на работы в Германию. Дом Гагариных в деревне Клушино. Фото: Nikolay Titov / Global Look Press Как-то Юрия до полусмерти избили немцы, он оказался больнице. Скоро туда же положили его мать — фашистский солдат порезал ей ногу косой. Мальчик остался работать санитаром, а когда весной 1943 года к деревне подошла Красная армия, помогал бойцам находить мины, оставленные отступающими нацистами. Зоя, Борис, Валентин (стоят в верхнем ряду) и Юрий Гагарины. Фото: Nikolay Titov / Global Look Press После Победы семья перебралась в город Гжатск, который сегодня носит имя Гагарин. В новой школе Юрий быстро подружился с одноклассниками. Будущий космонавт хорошо учился, быстрее всех решал задачи, участвовал в художественной самодеятельности и, как вспоминала его учительница, любил пускать бумажные самолетики на уроках. Юра рос очень компанейским. У нас постоянно хороводились его товарищи. То они вместе что-то мастерили, то репетировали, то уроки готовили. Анна Гагарина, мать Юрия Гагарина Все, кто знал Гагарина-школьника, в один голос соглашаются с воспоминаниями его матери. И добавляют, что этот веселый парень, активист и отличник, никогда не забывал о других. Он всегда помогал отстающим, ходил к ним домой, чтобы объяснить сложную тему, или делал это перед уроками. «В рассказах Юры часто звучало: „У такого-то отца убили“, „У такой-то брат не вернулся с фронта“, „Тот — сирота“, „У Паши Дешина старшего брата расстреляли“. Обычно этим Юра объяснял неуспеваемость того или другого одноклассника. Он нередко говорил: „Пойду пораньше, задачку надо объяснить“», — вспоминала его мать. После шестого класса Гагарин стал просить родителей отпустить его учиться в Москву. Да только пока собирались, набор закончился, поэтому молодой человек поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10, а параллельно — в вечернюю школу рабочей молодежи. Между делом успевал играть на трубе в духовом оркестре. Гагарин в Люберецком ремесленном училище. Фото: Nikolay Titov / Global Look Press Оба учебных заведения Гагарин окончил с отличием: в мае 1951 года — «вечерку», в июне — училище по специальности формовщик-литейщик. В августе поступил в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение и снова получил красный диплом. Гагарин (третий слева, в светлой шапке-ушанке) с однокашниками. Фото: Nikolay Titov / Global Look Press

2 Как Гагарин связан с Оренбургом Осенью 1955 года Гагарин отправился на службу в Советскую армию. В военкомате учли, что призывник был не только отличным физкультурником и секретарем спортивного общества «Трудовые резервы», но и членом аэроклуба ДОСААФ. К тому моменту Юрий самостоятельно выполнил 196 полетов и налетал больше 42 часов. Его отправили в Первое военное авиационное училище летчиков в Оренбурге и довольно скоро назначили помощником командира взвода. Несколько курсантов, недовольных требовательным сержантом, избили Юрия, да так, что он на месяц попал в госпиталь. Но, вернувшись в училище, планку не снизил. Гагарин во врем занятий в Саратовском аэроклубе ДОСААФ / Викимедиа Будучи снова первым в учебе, Гагарин отставал только в одном: никак не мог правильно посадить самолет — тот постоянно «клевал носом». Руководство училища уже собиралось подписывать приказ об отчислении. Но обратили внимание, что рост сержанта всего 165 сантиметров, а это сильно влияло на угол обзора пилота. Начальник училища согласился дать последний шанс показать хорошую посадку. Летный инструктор перед стартом подсунул Гагарину подушку — и приземление прошло идеально. В 1957 году будущий первый человек в космосе с отличием окончил авиационное училище и отправился на два года служить в Мурманскую область. Самолет МиГ-15 — на таком летал во время службы Гагарин / Викимедиа

3 Почему именно Юрий Гагарин полетел в космос Для Первого отряда космонавтов СССР отбирали военных летчиков-истребителей, уже имевших опыт перегрузок, перепадов давления и стрессовых ситуаций. От пилотов требовали идеальные здоровье и психику, отличные характеристики, быть не старше 30 лет, ростом не выше 170 сантиметров и весить 70-72 килограмма. Старший лейтенант Гагарин, не раздумывая, подал рапорт в отряд. Спустя неделю его вызвали в Москву, в Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь. После всестороннего медицинского обследования и многочисленных тестов новобранца сочли годным для космоса. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. Интеллектуальное развитие высокое. Прекрасная память. Выделяется среди товарищей широким объемом активного внимания, сообразительностью, быстрой реакцией. Усидчив. Не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной. Из характеристики Гагарина психологов Центрального военного научно-исследовательского авиационного госпиталя Со всей страны утвердили всего 20 кандидатов, из них после отсева осталось шестеро — все сильные, умные, с отменным здоровьем, прекрасно управлялись с тренажерами и техникой. Как выбрать того, кто станет пионером космоса? Решение не могли принять почти до самого дня старта ракеты-носителя «Восток». Юрий Гагарин (в центре) готовится к прыжку с парашютом. Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press Наконец, Государственная комиссия выбрала Гагарина. Понравились открытая улыбка, непосредственность, русская внешность, имя и фамилия. Но больше всего сыграли свою роль отличные профессиональные качества, интеллект и искренность. Однажды отряду тайно дали лекарство, от которого болела голова, и обязали сообщать о малейших недомоганиях. В космос хотели все, но лишь один признался: к тренировкам готов, однако чувствует себя неважно. Это был Гагарин. Его честность сильно впечатлила «отца» советского космоса Сергея Королева. Кстати, космонавты провели свое тайное голосование о том, кто достоин стать первым космонавтом. И снова Гагарина выбрали единогласно. Юрий Гагарин и конструктор Сергей Королев / Global Look Press

4 Почему Гагарин выбрал позывной Кедр Позывной Кедр никак не ассоциировался с полетами и совершенно не вязался с названием космического корабля «Восток». Вот у Германа Титова, который был дублером первого космонавта, был позывной Орел, а у первой женщины, полетевшей в космос, Валентины Терешковой — Чайка. Есть вероятность, что на решение Гагарина выбрать позывной Кедр повлиял рассказ о проекте комплексного хозяйства нового типа — Кедрограде. Студенты Ленинградской лесотехнической академии предложили создать на Алтае предприятие с постоянным штатом и круглогодичной работой, сохраняя при этом природу. Инициатива стала реальностью и была весьма популярна — о ней писала центральная пресса, вышла книга. Возможно, именно эта история определила выбор Гагарина. Сам он никогда не рассказывал, откуда взялось слово «кедр». Известно одно — ни до, ни после подобных позывных у космонавтов не было. Перед стартом «Востока»: Юрия Гагарина провожают конструктор Сергей Королев и маршал СССР Кирилл Москаленко / Викимедиа

5 Почему Гагарин сказал «Поехали», а не «Полетели» Легендарное гагаринское «Поехали!» знает весь мир. Однако по инструкции первый космонавт должен был сказать: «Экипаж, взлетаю!» Сам Гагарин признался: когда включились двигатели и ракета начала подниматься со стартового стола, он хотел немного разрядить обстановку и приободрить товарищей. Но почему «Поехали», а не, например, «Полетели»? Кто-то утверждал, что Юрий просто повторил фразу, которую сказал Королев перед стартом. Скорее всего, сказалась привычка — это слово постоянно звучало на тренировках. Космонавты отрабатывали штатные и нештатные ситуации полета в специальном симуляторе космической капсулы. Каждый раз перед началом тренер отряда летчик-испытатель Герой Советского Союза Марк Галлай командовал: «Поехали!» Сам он подхватил это слово еще до войны, во время учебы в ленинградском аэроклубе. HC Dynamo Moscow / Global Look Press

6 Как Гагарин приземлился на Землю Перед выходом в атмосферу автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков, и корабль 10 минут беспорядочно кувыркался со скоростью один оборот в секунду. Наконец, в плотных слоях атмосферы соединяющие кабели перегорели, и спускаемый аппарат отделился от приборно-двигательного отсека. Гагарин был готов и к болтанке, и к десятикратным перегрузкам при спуске. Но после входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка, по стеклам иллюминаторов потекли струйки расплавленного металла, а сама кабина начала потрескивать. На земле услышали спокойный голос космонавта: «Я горю. Прощайте, товарищи!» Макет капсулы «Восток-1». Фото: Science Museum / Global Look Press К счастью, жаропрочная обшивка космического корабля выдержала. На высоте семь километров Гагарин катапультировался — он и капсула спускались на парашютах раздельно. Из-за сбоя в системе торможения место спуска изменилось: вместо степи под Волгоградом космонавт чуть не приводнился в Волгу. Помогла предполетная подготовка: Гагарин ловко управился со стропами и приземлился в полутора километрах от речного берега, неподалеку от саратовских сел Смеловка и Подгорное. По официальной версии, покорителя космоса там встречали военные, но на самом деле первыми его увидели жена местного лесника и ее шестилетняя внучка. Возле капсулы оставили охрану, а космонавта доставили в ближайшую военную часть. Оттуда по телефону Гагарин связался с командиром дивизии: «Прошу передать главкому ВВС: задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. Гагарин». Юрий Гагарин. Фото: imago stock&people / Global Look Press

7 Как и почему погиб Гагарин Первый полет в космос для Гагарина так и остался последним. Хотя сам он надеялся снова полететь к звездам, следом готовились к старту новые космонавты, которые хотели собственными глазами увидеть родную голубую планету. К тому же никто не хотел рисковать жизнью нового героя всего человечества. Гагарин и вправду стал героем. Он побывал почти в трех десятках стран, выступал перед парламентами и школьниками, обедал с королевой Великобритании Елизаветой II, разговаривал с Че Геварой, фотографировался с простыми людьми и всемирно известными кинодивами, много ездил по Советскому Союзу. Гагарин в Варшаве, 1961 год / Викимедиа Ни один человек не мог сказать, что советский космонавт хоть когда-нибудь показал звездную болезнь. Единственное — появилась привычка возить с собой запасные пуговицы к мундиру: нередко люди стремились не только прикоснуться к «небесному человеку», но и оторвать от него что-то на память. При всем этом Гагарин успел окончить Военно-воздушную инженерную академию, работал в Центре подготовки космонавтов, был депутатом Верховного Совета СССР. Свободное время (хотя неясно, откуда оно у него было) проводил с женой и дочерями, катался на водных лыжах и коллекционировал кактусы. Юрий Гагарин с дочерьми. Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press Все закончилось утром 27 марта 1968 года. Первый космонавт Юрий Гагарин и инструктор Владимир Серегин разбились во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ близ деревни Новоселово Владимирской области. Причина до сих пор неизвестна: на борту не было самописцев, свидетелей крушения тоже не оказалось. Наиболее вероятными называют три версии. Первая — машина попала в вихревой след другого самолета, который вогнал борт Гагарина и Серегина в смертельную спираль. Неподалеку шли испытания самолета Су-15, и один из них точно нарушил режим полета, спустившись до высоты около 450 метров: его видели местные крестьяне. Надгробная плита Юрия Гагарина в Кремлевской стене; космонавты возлагают цветы к могиле Юрия Гагарина и Владимира Серегина / Викимедиа Вторая версия — поломка оборудования, в частности высотомера. Из-за неправильных данных пилоты не смогли вовремя провести маневр и врезались в землю. Третий возможный вариант — либо самолет столкнулся с метеозондом, либо экипаж пытался избежать столкновения и не справился с управлением. Выдвигались и другие предположения: кто-то говорил, что пилоты были пьяны, но есть результаты экспертизы, опровергающие эти домыслы. Были и те, кто утверждал, будто экипаж начал выполнять непредусмотренные программой полета фигуры высшего пилотажа и не смог выйти из очередного «штопора». Парадный портрет Юрия Гагарина с наградами; обелиск на месте гибели Гагарина и Серегина / Викимедиа Циркулируют и совершенно конспирологические теории. Согласно одной из них, у Гагарина был конфликт с руководством СССР, и власти то ли организовали его гибель, то ли сфальсифицировали катастрофу. А самого космонавта арестовали, изменили лицо пластической операцией и сдали в провинциальную психбольницу. Другие предполагают, что Гагарин погиб еще в космосе: СССР хотел опередить американцев с полетом на Луну и тайно отправил туда космический корабль, но все кончилось катастрофой. Оптимисты вовсе уверены, что советский космонавт имитировал собственную смерть и тихо-мирно жил в Оренбургской области, пока случайно не погиб на охоте. Отметим, что эти фантазии выглядят еще довольно разумно на фоне утверждений о том, будто Гагарина… похитили инопланетяне.