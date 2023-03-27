Мир 27 марта 2023, 19:36 Последний полет первого человека в космосе: 55 лет со дня гибели Юрия Гагарина Ведущий научный сотрудник РАН Эйсмонт: мы вряд ли когда-нибудь узнаем, как погиб Гагарин Юрий Гагарин в кабине МиГ-15УТИ, 1964 год / Российский государственный архив научно-технической документации

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Двадцать седьмое марта — день памяти человека, который первым побывал в космосе. Пятьдесят пять лет назад Юрий Гагарин погиб на рабочем месте, проводя испытания самолета. Сегодня Российский государственный архив научно-технической документации впервые обнародовал снимки с места авиакатастрофы. Однако ее обстоятельства до сих пор вызывают вопросы.

Роковая минута

Учебно-тренировочный реактивный истребитель МиГ-15УТИ с двойным управлением (на авиационном сленге — «спарка») разбился 27 марта 1968 года, в 10:31 по московскому времени, в 65 километрах от места взлета с Чкаловского аэродрома. Оба члена экипажа погибли.

Почему машина под управлением двух асов — летчика-космонавта Юрия Гагарина и полковника ВВС Владимира Серегина — вдруг начала стремительно падать и под большим углом врезалась в землю? Это все еще до конца не ясно. Нет информации о том, что происходило в период с 10:29 до 10:30.

Викимедиа

Официальная версия

После катастрофы была создана государственная комиссия по расследованию обстоятельств гибели. Возглавил ее зампред Совета министров СССР Л. В. Смирнов — он тогда еще руководил Госкомитетом по оборонной технике. Естественно, расследование проходило под неусыпным контролем партии, ее высшего органа — Центрального комитета КПСС.

В состав комиссии на правах главного помощника Смирнова вошел генерал-полковник авиации Павел Кутахов, по должности — первый заместитель на тот момент главкома ВВС. Расследованием занимались четыре технические подкомиссии.

Специалисты проделали колоссальную техническую, экспертную и аналитическую работу, с высокой точностью восстановили картину трагических событий 27 марта. Результат этого труда — 29 томов, которые были засекречены.

В заключении расследования говорится: «Аварийная обстановка возникла внезапно и носила скоротечный характер».

Фрагмент фюзеляжа МиГ-15УТИ на месте катастрофы / Российский государственный архив научно-технической документации

Согласно интервью участников группы по расследованию дела и другой обнародованной информации, столкновение с землей произошло после того, как Юрий Гагарин, выполнив задание, запросил возврат на базу и произнес в радиоэфире стандартный доклад: «Понял, выполняю». Это были его последние слова.

Почему-то вместо того, чтобы просто лететь на аэродром базирования, самолет вдруг резко вышел из облаков и спикировал вниз. Экипаж пытался выровнять машину, но для этого не хватило высоты.

Роль могла сыграть и сложная метеообстановка, которую летчики осознали только после взлета, поскольку прогноз был дан ошибочный. Как бы то ни было, официальной версией стала «внешняя среда», ведь неисправностей техники или обстоятельств, указывающих на ошибку пилотажа, не выявили.

Юрий Гагарин протирает свой самолет в аэроклубе ДОСААФ города Саратов / Викимедиа

Другие версии: от взрыва до встречи с НЛО

Космонавт Алексей Леонов неоднократно высказывал версию об истребителе Су-15, который взлетел с Раменского аэродрома и якобы пролетел в максимальной близости (10–15 метров) от учебно-тренировочной «спарки» под управлением Гагарина — Серегина.

Таким образом сверхзвуковой Су-15 мог создать воздушный поток, вогнавший в штопор тяжелый МиГ-15УТИ.

Юрий Гагарин с женой в Большом театре, 1964 год / Викимедиа

Конечно, специалисты, исследователи и любители выдвигали и множество других версий — начиная от нетрезвого состояния обоих летчиков, столкновения с птицами или метеозондом, злонамеренной диверсии, подрыва взрывного устройства и заканчивая встречей с НЛО.

Основную массу таких предположений опровергают выводы военных комиссий, которые тщательно изучили фрагменты разбитой машины.

Тайна останется тайной?

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко в разговоре с «360» заявил, что не видит оснований не верить выводам госкомиссии.

«У меня нет фактов, которые позволили бы оспаривать официальную версию», — констатировал он.

Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1» перед стартом / РИА «Новости»

Хотя сейчас и публикуют новые данные, на самом деле они не предоставляют принципиально новой информации, которая позволила бы нам точно сказать, как все произошло, заявил в беседе с «360» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Эксперт высказал сомнение, что мы вообще когда-нибудь узнаем, из-за чего погиб человек, первым побывавший в космосе.