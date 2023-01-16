Мир 16 января 2023, 19:37 Покорившая мир красотой и искренностью. Какой запомнили Джину Лоллобриджиду Яркие детали биографии Джины Лоллобриджиды Джина Лоллобриджида, кадр из к\ф «Фанфан-тюльпан». Фото: YouTube

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Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась на 96-м году жизни. Дочка обнищавшего мебельщика стала известна всему миру как актриса, скульптор, фоторепортер и режиссер-документалист. Она была идеалом красоты для мужчин и женщин всей планеты и до последних дней боролась за мир — для всех.

Навсегда молодая и неунывающая

Джина Лоллобриджида ушла. Ей было 95 лет, но для всего мира она навсегда останется молодой и невероятно красивой, талантливой и неунывающей, решительной и искренней. Только с такими качествами можно бросить карьеру на пике лишь потому, что с экрана перестали говорить правду.

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Именно искренность и желание изменить жизнь к лучшему толкнула Лоллобриджиду в августе 2022 года выдвинуть свою кандидатуру на выборах в итальянский парламент от партии «Суверенная и народная Италия», выступавшую за отмену санкций против России.

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Итальянская дива была щедрым меценатом и никогда не отказывала друзьям в помощи. Пусть с личным счастьем у нее не складывалось, зато дочь бедняка, разоренного войной, любил весь мир. И она отвечала ему тем же.

Жизнь под солнцем Италии

Луиджина родилась в середине лета 1927 года в городке Субьяко. Потеряв дом и все свое имущество после англо-американской бомбардировки, когда-то зажиточный мебельщик Джованни Лоллобриджида с женой Джузеппиной Меркури и четырьмя дочерями был вынужден пешком отправиться жить в деревню.

Было голодно, вокруг царили война и разруха. Сестры Лоллобриджиды, из которых Луиджина была второй по старшинству, плели из соломы сандалии и меняли их на еду, чтобы хоть как-то помочь родителям. В конце концов в 1945 году семейство решилось на второй переезд, на этот раз на окраину Рима.

Джина Лоллобриджида с сестрой. Фото: YouTube

Луиджина, которой к тому времени исполнилось 18 лет, начала работать уличной художницей. Углем она мастерски рисовала карикатуры и шаржи на прохожих, а те с удовольствием покупали работы очаровательной итальянки.

Представьте: только что отгремела Вторая мировая война, недавно расстреляли Бенито Муссолини, страна приходит в себя после фашистского морока. Казалось бы, какие картинки? Но талант и красота художницы не оставляли итальянцев равнодушными.

Кроме того, Луиджина под псевдонимом Дайана Лорис позировала для фотороманов — своего рода комиксов с фотографиями вместо рисунков. Заработанные деньги шли на уроки оперного вокала и актерского мастерства: девушка мечтала стать оперной певицей или скульптором.

Джина Лоллобриджида. Фото: YouTube

Первые шаги в кино

Киношники довольно часто предлагали Лоллобриджиде роли в фильмах, но ей вполне хватало игры в маленьком римском театре. В конце концов мать упросила ее не упускать легких денег и сходить на пробы. За 1946 год начинающая актриса снялась в небольших ролях в шести картинах.

Возможно, на этом бы все и закончилось, но подруга буквально в последний момент уговорила Луиджину пойти на конкурс «Мисс Италия». Лоллобриджида вошла в тройку финалисток и заняла третье место. Кстати, две другие победительницы тоже впоследствии стали известными актрисами, однако им и не снился успех дочери мебельщика.

После конкурса Лоллобриджида продолжила сниматься для фотороманов, работала статисткой и дублершей. Но талантливой итальянке хотелось большего, и в 1950 году она в одиночку отправилась в Голливуд по приглашению продюсера-миллиардера Говарда Хьюза. Вскоре она вернулась в Рим — слишком уж жесткие были условия контракта.

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Тюльпан удачи

Прорыв случился в 1952 году. Французский режиссер Кристиан-Жак решил снять фильм «плаща и шпаги», которому было суждено покорить весь земной шар, — «Фанфан-тюльпан». Итальянка получила в нем главную женскую роль цыганки Аделины, в которую влюбляется главный герой.

Кадр из к/ф «Фанфан-тюльпан» / YouTube

Для Лолобриджиды это была первая съемка во Франции. Актриса очень волновалась, но обстановку разрядил исполнитель главного героя Жерар Филип. На первом совместном ужине съемочной группы подали пюре, и актер начал бросать картошкой в стеснительную итальянку. Та удивилась, рассмеялась и ответила тем же — и скованности как не бывало.

Фильм получил невероятный успех, в том числе и в Советском Союзе. И если все мальчишки мечтали фехтовать как Фанфан, то девчонки хотели быть как Джина Лолобриджида. Этот фильм даже умудрился попасть в советское кино: в картине «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» его показывают в пионерском лагере.

Кадр из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» / YouTube

«С экрана должны говорить правду»

После оглушительного успеха «Фанфана» Лоллобриджиду принялся осаждать Голливуд. Она начала сниматься в романтических комедиях и серьезных драматических фильмах, блистала в картинах по классикам мировой литературы и даже в триллерах.

Партнерами по площадке выступали тот же Жерар Филип, Жан-Поль Бельмондо, Шон Коннери, Фрэнк Синатра, Марчелло Мастроянни, Клинт Иствуд. Казалось бы, актриса должна избаловаться и подхватить звездную болезнь. Но Лоллобриджида была не такой.

Когда итальянка прилетела в Москву, единственное, о чем она попросила министра культуры Екатерину Фурцеву, — встрече с Юрием Гагариным. Хотя знакомство была коротким, Лолобриджида успела сделать фотопортрет первого космонавта.

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Гагарин подарил итальянской актрисе на память свой снимок, вспоминала актриса в интервью «Аргументам и фактам».

Я помню, что Гагарин тогда подарил мне свою фотографию, на обратной стороне которой написал: «Я был в небе, видел много звезд, но ты самая красивая звезда в мире!» Я до сих пор храню это фото и вспоминаю нашу короткую встречу. Джина Лолобриджида актриса

Критики щедро сыпали комплиментами, Лолобриджида получила премии «Давид ди Донателло», «Серебряная лента», «Золотой глобус». При этом актриса легко отказывала таким режиссерам, как Микеланджело Антониони или Федерико Феллини, если ее не устраивал сценарий.

А хороших сценариев было все меньше. Уже в 60-х годах прошлого века имя Лолобриджиды все реже появлялось на афишах. Она искренне считала, что каждая последующая роль должна быть лучше предыдущей, и отказывалась повторяться.

С экрана должны говорить правду, заявила итальянка и завершила карьеру в кино в 1973 году, сделав лишь несколько исключений спустя десятилетия.

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После кино все только начинается

Глупо думать, что после кино жизнь заканчивается. Возможно, чья-то, но уж точно не Джины Лоллобриджиды — она занялась фотожурналистикой. В объектив ее камеры попал сам Сальвадор Дали и многие другие известные люди.

Однако с не меньшим интересом, чем знаменитостей, она снимала настоящую жизнь и простых людей ее любимой страны. Так появился фотоальбом Italia Mia («Моя Италия»), который выдержал множество переизданий и стал своеобразной итальянской энциклопедией.

Следующий шаг был уже от фотоаппарата к кинокамере. Мир начал знакомство с Лоллобриджидой-режиссером. В 1975 году она отправилась на Кубу, где встретилась и записала интервью с Фиделем Кастро. Результатом стал документальный фильм об Острове Свободы — Ritratto di Fidel.

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Лоллобриджида очень хотела, чтобы зрители смотрели фильм, а не фантазировали о его создательнице. И, будучи не только режиссером, но и сценаристом, а также продюсером картины, итальянка сняла свое имя с титров. Кто сегодня мог бы решиться на такой шаг?

А еще наконец-то появились возможность и время, чтобы заняться скульптурой. Лоллобриджида увлеченно работала в бронзе и мраморе. Статуэтка «Девушка, держащая на ладони жемчужину» стала призом международного кинофестиваля «Балтийская жемчужина», который получали и российские актеры.

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Выставки ее работ шли по всему миру: в Китае, Франции, Испании, Соединенных Штатах Америки. Одна из самых больших экспозиций была открыта в 2003 году в московском Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Скульптуры увидели десятки тысяч людей.

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Любовь вне экрана

Лоллобриджиде не было еще и 25 лет, когда она вышла замуж за югославского врача Милко Скофича. Позже актриса расскажет, что еще юной девушкой стала жертвой изнасилования. Поэтому предложение Скофича стало для нее подарком судьбы.

Со временем муж завязал отношения с певицей австрийской оперы Уте де Варгас. Лоллобриджида забрала сына, и супруги начали жить раздельно, а в 1971 году официально развелись.

Джина Лоллобриджида с сыном на рождественской ярмарке в Риме, 1962 год / Викимедиа

Череда романов, в том числе и с художником Ильей Глазуновым, счастья прекрасной итальянке не приносила. Она уверяла, что хотела быть скульптором и стала актрисой по ошибке, признаваясь, что очень избалована большим количеством поклонников.

Портрет Джины Лоллобриджиды кисти Ильи Глазунова / Telegram

Уже справив 79-й день рождения, она заявила о помолвке с 45-летним испанским бизнесменом Хавьером Ригау, который долгие годы был компаньоном Лоллобриджиды. Но спустя пару месяцев мужчина разорвал помолвку.

Прессе Ригау заявил, что они уже встречаются с 1976 года: дескать, многие в Барселоне и Риме знали об отношениях 15-летнего мальчика с дивой. Спустя пять лет, в 2011 году, разгорелся скандал: актриса заявила, что ее заставили подписать доверенность на брак с бизнесменом.

В конце концов после длительного судебного процесса брак аннулировали с одобрения папы римского. В 2021 году Верховный кассационный суд Италии по ходатайству сына Лоллобриджиды назначил ей законного опекуна для ведения дел, чтобы больше никто не воспользовался ее «состоянием уязвимости».

Осенью 2022 года Лоллобриджида неудачно упала у себя дома. Медики диагностировали перелом бедра со смещением. Была сделана срочная операция, которая длилась более часа. Актриса хорошо ее перенесла и быстро пошла на поправку.