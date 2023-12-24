Интересное 24 декабря 2023, 17:14 Что принес Дракон под елку. Подробный гороскоп на 2024 год по знакам зодиака Астролог Кошкина: грядущий год Дракона отразит качества людей с разных сторон Freepik

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Грядущий 2024 год станет годом Дракона — его с нетерпением ждут люди во всем мире. Он начнется 10 февраля и продлится до 28 января 2025-го. За это время людям предстоит раскрыть свой творческий потенциал и страсть и смело и уверенно осуществить мечты. В том, чего ждать от огромной ящерицы и какие подарки она припасла для каждого знака зодиака, разбирался «360».

Чего ждать от года Зеленого Дракона

Китайский гороскоп на 2024 год предсказывает, что Дракон отразит качества людей с разных сторон— это будет время огромных перемен, возможностей и богатства, об этом «360» рассказала астролог Елена Кошкина.

Говорят, что каждое животное зодиака имеет уникальные отношения с Драконом, которые могут влиять на тип энергии, которую год приносит каждому знаку. Елена Кошкина астролог

Если человек родился под знаком Дракона, его может ожидать исключительно удачный период с множеством возможностей для развития и личностного роста, отметила астролог. Энергия огромной рептилии, связанная с элементом дерева, представляет собой время для новых начинаний, возможностей и потенциала для роста и прогресса.

«Дерево похоже на саженец, который нуждается в заботе, внимании и любви, чтобы стать сильным и крепким деревом», — сказала Кошкина.

Энергия Деревянного Дракона усилит врожденные черты Драконов: храбрость, уверенность в своих силах и напористость. Это даст им мотивацию и силы, чтобы взять свою судьбу под контроль и страстно следовать за мечтой.

«Стена Девяти драконов», парк Бэйхай, Пекин / Википедия

Однако им также следует знать о потенциальных ловушках и препятствиях, которые может принести энергия Деревянного Дракона, особенно тем, кто сопротивляется переменам или не хочет приспосабливаться.

Кошкина объяснила, что технологии — это область, которая получит большую выгоду от энергии Дракона, поскольку она стимулирует инновации и новые идеи. Такие отрасли, как искусственный интеллект, робототехника и возобновляемые источники энергии, будут процветать, потому что соответствуют стихии Дракона — дереву.

Астролог уточнила, что и другие области принесут удачу в год Дракона — развлечения, средства массовой информации и мода. Эти сферы захватывают воображение людей и вдохновляют на творчество — качества энергии символа года.

Гороскоп по китайскому календарю

Астролог Елена Кошкина рассказала, как Дракон повлияет на каждый знак зодиака.

Вы принадлежите к знаку Крысы, если родились в следующие годы: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936.

У Крыс будет много шансов на успех. Усердно работая над тем, чтобы закрепить свое нынешнее положение и воспользоваться предстоящими возможностями, они добьются замечательных результатов и более эффективно будут использовать свои навыки.

Кошкина посоветовала людям под этим знаком наслаждаться сильной энергией, связанной с перспективами богатства, ростом инвестиций, властью, авторитетом, лидерством, удачей в карьерном росте и плодотворным общением. Работать Крысам придется максимально эффективно, а доверять — своему собственному суждению.

«Главный совет — следовать своей интуиции и избегать следования за толпой или за тем, что планируют делать другие», — отметила астролог.

Это будет веселый и полезный год для Крыс. Независимо от того, одиноки они или состоят в отношениях, в 2024 году Крысы также испытают много любви, страсти и близости.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Вы принадлежите к знаку Быка, если родились в следующие годы: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925.

Быку этот год принесет немало изменений и преобразований. Они добьются профессионального успеха и пожнут плоды своего упорного труда. Желаемые профессиональные перемены избавят представителей знака от стресса и принесут радость через призму новой работы и связанных с ней финансовых выгод. Если Бык безработный, то получит хорошие новости в апреле и сентябре.

Главный совет — избегать импульсивных решений. Елена Кошкина

Стабильность и гармония, надежность и стойкость в сердечных делах — главные спутники этого года. Хотя это, возможно, и не год бурных страстей, но он даст шанс укрепить связи и построить прочные связи.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Вы принадлежите к знаку Тигра, если родились в следующие годы: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938.

У Тигра предстоящий год разделен на две части: первая половина года отмечена испытаниями и трудностями. Они будут чувствовать необходимость решать проблемы, которые преследовали их месяцами. Это период, когда придется изо всех сил пытаться добиться заметных результатов, но эти результаты будут отмечены значительными усилиями и трудными препятствиями.

Восстановление начнется во втором полугодии. Это время дает возможность позитивной трансформации, шанс найти духовный и эмоциональный баланс, которого они желают. Все это приведет к тому, что Тигры начнут лучше понимать свои эмоции и работать над достижением мечты, которую откладывали.

«Главный совет — используйте этот год, как время самопознания, очищения внутреннего хаоса и посева семян светлого будущего в своей душе», — отметила собеседница «360».

Что касается любви, то Тигр почувствует недостаток эмоциональной связи и будет больше озабочен собой, пренебрегая отношениями с своим партнером.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Вы принадлежите к знаку Кролика, если родились в следующие годы: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939.

Кроликам 2024 год принесет неоднозначные результаты в плане карьеры. Хотя возможности для роста и успеха откроются, важно действовать осторожно и избегать принятия поспешных решений.

Их будут поддерживать влиятельные люди и сильные союзники на рабочем месте. Установление связей окажется полезным для карьерного роста. Следует остерегаться завистливых коллег, которые могут попытаться создать препятствия и помешать прогрессу.

Главный совет — поддерживайте хорошие отношения со всеми и избегайте конфликтов и споров. Елена Кошкина

Если Кролик одинок, у него есть возможность встретить потенциальную вторую половинку. Важно действовать медленно и ни в чем не торопиться. В общении легко могут возникнуть недопонимания, поэтому нужно следить за тем, чтобы партнер был с Кроликом на одной волне.

Тем, кто уже находится в отношениях, важно проявлять больше внимания к своему партнеру. Ненужных споров и недоверия следует избегать, поскольку они могут быстро обостриться и привести к разрыву отношений.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Вы принадлежите к знаку Дракона, если родились в следующие годы: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928.

Для Дракона 2024 год символизирует энергию, обновление, вдохновение и инновации во всем, что он делает. Это отличный год для начала новых проектов, изучения новых возможностей и создания ценности для себя и других. Есть потенциал осуществить свою мечту.

Также в 2024 году Дракону лучше сосредоточиться на личностном росте и развитии, тренируя внутреннюю силу и стойкость. Он должен практиковать терпение и самодисциплину, а также направлять свою энергию на продуктивные занятия.

Стоит развивать свои сильные стороны и неуклонно добиваться своих целей. Исследовать новые идеи, раскрываться лично и профессионально. Не забывать практиковать заботу о себе и сбалансировать свой внутренний мир и внешние требования.

«Главный совет — трансформируйтесь и познавайте новое. Будьте осторожным, чтобы не дать эмоциям взять над вами верх», — поделилась астролог.

Если Дракон ищет любви или хочет создать семью, у него есть все шансы: наступающий год — прекрасное время, чтобы оживить личную жизнь.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Вы принадлежите к знаку Змеи, если родились в следующие годы: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917.

В 2024 году Змею ждет большой доход, стабильный денежный поток, не будет проблем с финансовым положением. Возникнет несколько других источников, из которых она получит деньги. Проблем с заработком и производством не ожидается.

Все будет даваться легко и естественно. Змея потратит много денег на семью и себя, но с дефицитом не столкнется. Будет получать нужные средства каждый раз, будь то на домашние расходы, инвестиции или исключительно для себя. Благодаря удаче сможет получить все, потому что ее у Змей в избытке.

Главный совет — следует избегать лени и негативных мыслей. Елена Кошкина

По прогнозам, 2024 год станет для Змей годом смешанных эмоций и испытаний в личной жизни. Им необходимо сосредоточиться на общении и честности в отношениях, чтобы избежать недоразумений и конфликтов. Могут пережить взлеты и падения, но благодаря терпению и настойчивости преодолеют препятствия и найдут настоящую любовь.

У одиноких Змей появится возможность познакомиться с новыми людьми и начать новые отношения. Однако им важно быть осторожными и не торопиться, чтобы узнать потенциальных партнеров, прежде чем подпускать их близко. Для тех, кто уже состоит в отношениях, это может быть год укрепления и углубления связей.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Вы принадлежите к знаку Лошади, если родились в следующие годы: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942.

Это будет год, полный мира, любви, возможностей, но также и денег. Но за каждое из этих благ придется бороться. Предстоит преодолеть множество трудностей, но Лошади усвоят много уроков, которые помогут в будущем.

Время, когда придется принять некоторые решения, которые повлияют на жизнь через много лет. Благоприятный год, чтобы пожинать плоды своих усилий. и добиться прогресса в профессиональной области.

«Главный совет — тщательно управлять расходами», — заявила астролог Кошкина.

В личной жизни произойдет относительное улучшение. Однако начало года создает проблемы: колебания между позитивными и негативными ситуациями сохранятся до конца марта.

Крайне важно не давать обещаний, которые невозможно выполнить, и развивать отношения, основанные на взаимном доверии. Могут быть случаи, когда доверие подорвано, что приводит к путанице, в отношениях желательно не откладывать обсуждение.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Вы принадлежите к знаку Козы, если родились в следующие годы: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943.

Для Козы это будет год перемен и трансформаций, роста и прогресса. Козы обнаружат, что у них появилось больше энергии и вдохновения для реализации своих увлечений и творческих начинаний. Год вдохновит на существенные изменения в жизни. Это может означать начало новой карьеры, появление нового хобби или даже путешествие в новые экзотические места.

Козам предоставляется уникальная возможность исследовать свои увлечения и открыть новые стороны себя. Они наконец расставят приоритеты в собственных потребностях и будут искать взаимовыгодные и поддерживающие отношения.

Главный совет — сосредоточиться на любви и заботе о себе, поскольку это поможет открыть в себе новые стороны. Елена Кошкина

Год принесет много позитивной энергии и роста в сфере любви и отношений. Те, у кого уже есть пара, могут испытать новое чувство страсти и близости со своим партнером, углубить эмоциональную связь и исследовать новые способы выразить любовь и привязанность.

Для одиноких открывается множество возможностей для любви и романтики.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Вы принадлежите к знаку Обезьяны, если родились в следующие годы: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920.

Грядущий год для Обезьяны готовит много изменений практически во всех аспектах. Они добьются успеха во многих сферах своей жизни. Год окажется благоприятным, если Обезьяны учатся и остаются такими же сосредоточенными и целеустремленными — только в этом случае удастся добиться хороших результатов.

«Главный совет — повысьте свое внимание и экономьте деньги», — подчеркнула Кошкина.

Для влюбленных это будет очень удачный год. У Обезьян есть все шансы получить в любви то, чего они хотят, в том числе выйти замуж или жениться.

Им будет нравиться проводить время с любимым человеком — оба почувствуют большее влечение друг к другу.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Вы принадлежите к знаку Петуха, если родились в следующие годы: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945.

Для Петуха 2024 год будет захватывающим и предлагающим множество возможностей, особенно в сфере денег и карьеры. Этот знак проявит себя как прирожденный лидер. Его амбиции послужат возможностью улучшить коммуникативные навыки, преуспеть в командной работе и продемонстрировать свои способности к быстрому решению проблем.

Главный совет — достигнув новых высот, важно не успокаиваться, поскольку обстоятельства могут измениться мгновенно. Елена Кошкина

В любовных отношениях придется преодолеть гордость и побороться со своим эго, чтобы заложить основы искренних и честных любовных отношений. В 2024 году в любви Петуху следует не ходить вокруг да около, а принимать решения максимально спонтанно и быстро, вдохновляясь интуицией и чувствами.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Вы принадлежите к знаку Собаки, если родились в следующие годы: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934.

В 2024 году Собаки вряд ли столкнутся с серьезными проблемами. Год для них переменчив. Финансовая составляющая будет достаточно активной, стоит ожидать увеличения доходов. Но расходы могут возрасти, а источники прибыли — сократиться.

«Главный совет — поддерживать баланс между работой и личной жизнью, чтобы избежать выгорания, а также баланс в расходах, избегая не нужных рисков», — рассказала астролог.

В любовной сфере Собак ожидают эмоциональные качели. Одинокие, скорее всего, начнут сложные и потенциально длительные отношения — страстное влечение возникнет без предупреждения и быстро перерастет в постоянные отношения.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Вы принадлежите к знаку Свиньи, если родились в следующие годы: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935.

В 2024 году благодаря полученному опыту вы очень хорошо узнаете себя и поймете, чего именно хотите. Вас ожидает период подлинного счастья, отмеченный личными триумфами, случайными встречами и, прежде всего, всплеском материального благополучия.

Главный совет — при всех благоприятных аспектах сохраняйте сосредоточенность и последовательно работайте над достижением своих целей. Елена Кошкина

Свиньям стоит готовиться к эмоционально насыщенному году. В 2024-м важно ясно выражать свои чувства, чтобы окружающие не истолковали какое-либо послание неверно. На горизонте ожидаются значительные перемены. Будь то неожиданный разрыв отношений или семейный конфликт, следует предвидеть напряженные моменты.

Ближе к концу лета жизнь изменится к лучшему, появится партнер, которого представители знака так долго ждали. Хороший друг может стать возлюбленным, или Свинья встретит кого-то, с кем у нее будет сильная связь. Отношения станут серьезными и будут быстро развиваться.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

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