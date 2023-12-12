Интересное 12 декабря 2023, 23:34 😵‍💫 Проверка на прочность перед Новым годом. Чего ждать от ретроградного Меркурия Последний в 2023 году ретроградный Меркурий начнется 13 декабря Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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Меркурий — планета, которую нередко винят во всех бедах человечества. Поссорились с мужем, нахамил сосед, телефон разрядился в самый неподходящий момент — все это оправдывают иллюзией движения Меркурия в обратном направлении. Что это за астрономическое явление и что советуют астрологи, разбирался «360».

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградным движением называют обратное к прямому. В случае с планетами этот термин обычно означает направление, противоположное прямому движению, — с востока на запад (как кажется наблюдателю с Земли).

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Когда возникают галактики и планетные системы, формирующий их материал складывается в форму диска, а большая часть этого вещества движется вокруг центра в одном направлении. Например, в Солнечной системе планеты вращаются вокруг светила — Солнца.

Под «ретроградным» понимают «идущий назад». Феномену ретрограда подвержен не только Меркурий, но и все остальные планеты. Очередной такой период ждет жителей Земли с 13 декабря 2023 года по 1 января 2024-го.

Многие астрологи убеждены, что директные — движущиеся в переднем направлении относительно Земли — планеты не могут навредить человеку. Но жизнь круто меняется, когда речь идет о ретроградных: считается, что в это время возникают конфликты с близкими, срываются сделки, пропадают документы и деньги, а еще возвращаются те, кому лучше было остаться в прошлом.

Однако не всем ретроградный Меркурий сулит неприятности и невзгоды. Например, люди, родившиеся во время ретрограда, могут ожидать поддержки от планеты-покровителя во всех начинаниях. Узнать это можно по индивидуально рассчитанной натальной карте.

Движение планет на небе во время ретроградного Меркурия

Если смотреть на планеты с Северного полушария, то можно увидеть, что большую часть времени они следуют против часовой стрелки — с запада на восток. Несколько раз в год Меркурий ломает систему и меняет направление с востока на запад. Такой ретроградный период длится примерно три недели и случается три-четыре раза в год.

На самом деле, Меркурий, конечно, сохраняет прежнюю траекторию. Планеты вращаются исключительно в одну сторону, но по собственным орбитам и с разной скоростью. Путь они преодолевают за разный промежуток времени: Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 дней (плюс пять часов, 48 минут и 46 секунд), Марс — за 687, а Меркурий — за 88. Логично, что он обгоняет нашу планету несколько раз в год.

Сравнительные размеры планет земной группы (слева направо: Меркурий, Венера, Земля, Марс). / Википедия

Кстати, сравнительно небольшое космическое тело назвали в честь древнеримского бога торговли — быстрого Меркурия, ведь оно перемещается по небу стремительнее других планет.

Когда Земля обгоняет другую планету — или наоборот, — нам начинает казаться, что та меняет вектор направления и будто пятится назад. Эта оптическая иллюзия объясняется разными скоростями, с которыми планеты вращаются вокруг светила.

Лучше всего объяснить наблюдаемое явление простыми примерами. Представьте, что вы едете на поезде, а более быстрый состав проезжает мимо.

На секунду создается впечатление, будто несущийся параллельно вам поезд мчится назад. Это тот же самый эффект, который мы может увидеть на небе, когда Меркурий проходит "мимо" Земли.

Как ретроградный Меркурий влияет на людей

Ученые убеждены, что далекие тела никак не влияют на нашу жизнь — законы физики исключают это. Но в астрологии все иначе: во время ретродвижения первая планета Солнечной системы ближе к Земле, чем обычно, поэтому ее энергия сильнее, объяснила в беседе с «360» астролог Елена Кошкина.

«Раз гравитация на нас влияет, то и ретроградность оказывает влияние. Энергия не распаляется, а ныряет вглубь, и тогда давление на нас усиливается. Все то, что мы не замечали, „всплывает“», — добавила она.

CHROMORANGE / Peter Kirschner / Global Look Press

Еще в далеком прошлом люди заметили, что энергетика ретро-Меркурия воздействует на жизнь землян: вечно происходит путаница и неразбериха, все идет не по плану, а люди становятся более нервными и раздражительными. Так, впервые ретроградное движение описали вавилонские астрономы в VII веке до нашей эры, но винить Меркурий во всех бедах начали примерно в XVII веке.

Астролог Кошкина уточнила, что нужно постараться взять от этого периода максимум: сконцентрироваться на мыслях о прошлом, проанализировать свои поступки, постараться понять и учесть все допущенные ошибки, доделать отложенные дела.

Dieter Fischer / http://imagebroker.com/#/search / / Global Look Press

Ретроградный Меркурий. Что можно и что нельзя делать, на что обратить внимание

В декабре–январе ретроградный Меркурий будет усугублен Черной луной в Деве, что несет дополнительную нагрузку, обратила внимание астролог. Так, особого внимания требуют две темы — работа и здоровье.

«Будьте готовы, что проверяющие и контролирующие органы будут проверять по всей букве закона — очень дотошно», — сказала собеседница «360».

Во время ретроградного Меркурия стоит быть внимательным при оформлении новых сделок: все документы и отчеты нужно проверять по несколько раз. Если вы назначили закрытие сделки заранее на этот период, то вторая сторона может попросту резко передумать.

Moscow Planetarium / Twitter.com / Global Look Press

Будьте аккуратны при покупке билетов на любой вид транспорта: все стыковки нужно планировать с запасом. То же самое касается покупки и ремонта автомобилей и гаджетов. Обязательно сделайте заранее резервное копирование важной информации. При отправке посылок тоже будьте максимально внимательны.

Работодателям необходимо быть осторожными при наборе новых сотрудников. Астролог посоветовала в некоторых случаях продлить испытательный срок на месяц с учетом ретроградного Меркурия.

Кроме того, важно быть аккуратным при смене лечащего врача и постановке диагнозов, предупредила Кошкина. В этот период лучше получить второе мнение и сравнить заключения от разных специалистов.

По возможности не покупайте недвижимость и не подписывайте контракты — из-за рассеянности есть риск ошибиться. Что угодно может теряться или неожиданно возникать из прошлого.

Global Look Press

Гороскоп для знаков зодиака на период ретроградного Меркурия в декабре 2023-го

Астролог Елена Кошкина рассказала, как ретроградный Меркурий повлияет на каждый знак зодиака в конце 2023-го — начале 2024 года.

Овен. Будьте особенно внимательными к финансам: держите все свои траты под тщательным контролем. Учет и чуткий надзор позволят избежать ненужных расходов. Прежде чем подписать какой-либо документ, прочитайте его раз несколько, уделяя внимание всем деталям.

Телец. Есть смысл привести в порядок ближайшее окружение и, наконец, расстаться с теми, кто давно не приносит в жизнь радости. В то же время стоит терпимее относиться к окружающим, даже если они сильно раздражают. Ссоры, скорее всего, будут глубокими и долгими.

Близнецы. Обратите внимание на здоровье: удар по иммунитету стрессом чреват последствиями. Возможно, стоит пройти обследование у врачей. Также сейчас благоприятный период для того, чтобы привести в порядок важные бумаги.

Рак. Пора поработать над отношениями внутри семьи. Вспомните, когда вы в последний раз разговаривали по душам с детьми и родителями. Несмотря на ретроградный Меркурий, удастся прояснить некоторые аспекты и даже наладить испорченные отношения.

Лев. Необходимо отказаться от принятия важных решений, не совершать крупных покупок и не заключать значимых сделок. Все они не принесут удовлетворения и даже разочаруют в самое ближайшее время.

Дева. Представители этого знака обретут некие дополнительные силы, которые позволят им двигаться вперед. Однако они станут несколько нервознее, подозрительнее, даже скандальнее. Несмотря на легкость, с которой будут начинаться важные дела, Девам не стоит пускать все на самотек.

Весы. Пора навести порядок, и речь не только об уборке квартиры. Разберите вещи, избавьтесь от того, чем не пользуетесь. Нужно структурировать свои мысли и мечты, составить четкие планы действий. А заодно проверить здоровье.

Скорпион. Время притормозить свою активность. Сейчас надо определить приоритеты и сосредоточиться на главном, но и тут важно не переборщить. Пусть все идет своим чередом. Доведите давние дела и проекты до логического конца. Вероятно, их «застойная» энергия не дает двигаться дальше.

Стрелец. Время второго шанса и попытки! Можно вновь взяться за то, что когда-то не получилось, или восстановить расстроившиеся отношения. Но не нужно браться за дела, связанные с документами, бюрократией. Помните: порой важно идти на уступки, даже если очень не хочется.

Козерог. Стоит ждать перемен в общении с друзьями и коллегами. Произойдут некоторые рокировки: кто-то отдалится, кто-то, наоборот, займет первые позиции. Не упустите ничего важного на работе. Возможно, там понадобятся новые знания и умения. Будьте к этому готовы, а также к тому, что начальство станет проявлять к вам повышенный интерес.

Водолей. Проанализируйте свои жизнь, действия и планы. Пора расставить приоритеты и перестать пытаться объять необъятное. Самое главное — стоит во всех подробностях распланировать ближайшие действия, скорректировать их с поправкой на время, а потом начинать двигаться к цели.

Рыбы. Есть множество планов, связанных с изменениями в жизни, а сейчас как раз можно круто все поменять. Но финансовая составляющая будет желать лучшего: приготовьтесь затянуть пояса и подумайте, на чем можно сэкономить. Стоит вспомнить о кредитах и долгах, которые не дают вам развиваться. Прикиньте, как их сократить и больше не ввязываться.

Подробный гороскоп на весь 2024 год читайте в материале «360».