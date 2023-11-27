Интересное 27 ноября 2023, 13:22 🔮 Год кармы и справедливости. Гороскоп для знаков зодиака на 2024-й Астролог Гинзбург рассказала, каким будет 2024 год для знаков зодиака Телеканал «360»

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Наступающий 2024-й — год кармы: эксперты говорят, что человечеству предстоит столкнуться с отработками за все проступки и злодеяния. На повестке дня будут правосудие и сложный, порой искушающий, выбор. Чего ожидать от Года дракона Овнам, Тельцам, Ракам, Близнецам, Львами и Девам — читайте в первой части гороскопа от «360».

Гороскоп на 2024 год по знакам зодиака: чего ждать от года Дракона

По нумерологии 2024-й — год восьмерки, это число Сатурна. Сатурн — планета справедливости и наивысшей мудрости сознания. Он же повелитель воздаяния и настоящий кармический наставник.

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Щедрую награду получат те, кто много трудился, проявлял терпение и смирение. Все, кто с достоинством прошли духовные уроки и испытания — в том числе в этом году, — заслужили подарки судьбы. Именно к ним Сатурн будет благосклонен.

Наказание и трудности предстоит выдержать тем, кто был упрям, своенравен и эгоистичен. Люди, действовавшие легкомысленно и не принявшие во благо духовные трансформации, посланные в 2023-м, в новом году столкнутся с последствиями.

♈ Овен (21 марта — 20 апреля)

Характеристика знака зодиака Овен

Овен — знак стихии Огня, который открывает зодиакальный цикл. Основные черты: амбициозный, независимый, упрямый, верный.

Представитель этого знака обладает особенным шармом вдохновителя, стремится быть первым во всем. Он всегда полон инициативы и идет к целям напролом, тараня все на пути своими великолепными рогами. Это настоящий лидер и душа компании, всегда здорово шутит.

Овны — активные люди, постоянно находящие новые задачи, а порой и неожиданные приключения. Однако зажечься от идеи и передать факел другим для Овна важнее, чем довести дело до конца. Рутина и скука — то, что может вывести его из себя.

В общении откровенны, иногда даже слишком, но искренни и честны как дети. Их чистосердечие нередко граничит с отсутствием такта, что может обижать окружающих. Если что-то вызывает интерес, то Овен готов костьми лечь и преодолеть любые препятствия, чтобы добиться желаемого, но часто быстро теряет интерес и к людям, и к увлечениям.

Сами Овны не могут долго держать обиду и преданы тем, кого любят. Однако рогатые часто рубят с плеча, не сожалея о прошлом. Они не терпят, когда им диктуют правила, свободолюбивы и требуют особого отношения.

Телеканал «360»

Каким будет 2024 год для Овна

Астролог Элеонора Гинзбург рассказала «360», что главная задача Овнов в новом году — стать самостоятельными. На первом месте у них самореализация и приобретение собственного я. Партнерские отношения на пути к себе могут стать надежным тылом, но в них не стоит растворяться.

Если Овен давно со своими партнером, то может произойти кризис, особенно во второй половине 2024-го, предупредила астролог. Тем не менее парам, у которых есть потенциал для развития, удастся пройти через трудности и выйти из ситуации обновленными.

Если же отношения не развиваются, то ситуация сложится так, что они закончатся или перейдут на новый уровень. Цепляться за того, кто уходит, не стоит — нужно двигаться вперед. Элеонора Гинзбург

В первом полугодии представителей этого знака ждут финансовый успех и карьерный рост. Кому-то удастся даже открыть свой бизнес. Но стоит проявлять щедрость, поскольку для Овнов она очень важна, подчеркнула Гинзбург. Во второй части 2024-го звезды им сулят новые контакты и социальные связи.

Конечно, не обойдется без невзгод: в грядущем году Овнам предстоит встретиться с собственным одиночеством и научиться принимать его. Кроме того, в начале 2024-го нужно обязательно уделить внимание здоровью.

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♉ Телец (21 апреля — 20 мая)

Характеристика знака зодиака Телец

Телец — знак стихии Земля, который подхватывает зодиакальный цикл после Овна. Основные черты: основательность, практичность, трудолюбие, напористость.

Эти люди показывают своим примером, как любить жизнь и получать все ее блага. Они упорные и прагматичные: просчитывают каждый шаг. Более того, Телец умеет и любит работать — это настоящий педант и трудоголик, который терпеливо, кирпичик за кирпичиком, строит комфортные условия для жизни.

Терпение Тельца поражает: даже если ему трудно учиться чему-то новому или приспосабливаться к незнакомым условиям на работе, он всегда идет до конца. Это люди, о которых говорят «глаза боятся, руки делают».

Тельцы восприимчивы ко всему прекрасному: у них есть особый талант к музыке, стилю и дизайну. А еще развиты аналитические способности — они предсказывают ситуацию наперед. Дар Тельца — воплощать красивые картинки в реальность. Зайдите домой к женщине Тельцу и увидите, как у нее уютно.

Помимо этого, Телец общителен и уверен в себе, чем и притягивает противоположный пол. Профессии он, как правило, выбирает в сфере искусства, финансов, недвижимости — там, где можно обеспечить себе удовольствие и заработать на жизнь.

Телеканал «360»

Каким будет 2024 год для Тельца

Тельцам в предстоящем году необходимо погрузиться в себя и внутренний мир — это их задача на 2024-й, подчеркнула астролог.

Придется отказаться от чрезмерной суеты и постоянной работы, перестать избегать себя. Главное — научиться расслабляться и заботиться о здоровье, особенно во втором полугодии.

Знаете, как бывает, мы избегаем своего внутреннего мира, встречи с собой, своих страхов, говорим: «Нам некогда, работать надо». Тельцам нужно этот градус суеты снизить — остановиться; может, взять отпуск. Элеонора Гинзбург

По ее словам, Тельцам стоит уделить время духовной практике — вере, молитвам, медитациям, работе с психотерапевтом. Это позволит достичь гармонии с самим собой.

Первая половина года — прекрасное время для самореализации. Тельцы будут чувствовать, что перед ними открывается весь мир: они получат больше свободы и смогут повысить свой авторитет. Во второй половине 2024-го их ждет колоссальный финансовый успех.

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В течение года представители этого знака могут полностью изменить свою карьеру, в том числе выбрать неожиданные сферы для развития. Но стоит быть осторожнее после начала июля, поскольку могут возникать проблемы на работе.

Кроме того, отношения с друзьями рискуют оказаться под угрозой в 2024-м: круг общения будет сокращаться, но рядом останутся самые преданные. В первом полугодии есть риск неудач в романтических отношениях и проблем с зачатием детей.

♊ Близнецы (21 мая — 21 июня)

Характеристика знака зодиака Близнецы

Близнецы — знак стихии Воздух, который продолжает зодиакальный цикл после Тельца. Основные черты: любопытный, веселый, эмпатичный, добрый.

Такие люди обладают сильным характером, энергичны, независимы и общительны. Они легко находят общий язык абсолютно со всеми. У Близнецов легкий и веселый темперамент, который сочетается с природным любопытством. Это бойкие и озорные фантазеры, с которыми никогда не скучно.

Они интересные и эрудированные собеседники, страстные и неутомимые: чем-то напоминают итальянцев, поскольку любят жестикулировать и эмоционально говорить. Близнецы переменчивы во мнении: могут менять свое отношение к одному и тому же по несколько раз в день.

Им легко осваивать иностранные языки, а еще они одарены в литературе и наделены актерскими данными. Это модники, которые всегда следуют самым новейшим направлениям в обществе. Близнецы живут энергичной и яркой жизнью и быстро адаптируются в любой неудобной ситуации.

Телеканал «360»

Каким будет 2024 год для Близнецов

Этим представителям воздушной стихии на протяжении года важно быть вовлеченными в общественную деятельность и общаться с друзьями. Альтруизм, дружба, проекты — задача Близнецов на 2024-й, заверила Гинзбург.

В новом году им не стоит зацикливаться на романтических отношениях, а наоборот, делать упор на коллектив. Кроме того, во втором полугодии могут быть проблемы с партнерами и детьми. Однако в течение всего года в основном ждут счастье и ощущение полета.

В первом полугодии у них будет хорошая внутренняя ситуация: они могут найти тайного учителя или познакомиться с духовными знаниями. Прекрасное психологическое состояние. Элеонора Гинзбург

После этого периода накопленный внутренний свет Близнецов выйдет наружу, так что это отличное время для самореализации. Они смогут обрести себя как личность и понять, куда стоит двигаться.

В грядущем году представителям этого знака предстоит встретиться с трудностями в карьере и финансах — будут большие нагрузки и много ответственности. Обязательно нужно преодолеть трудности, ведь только так получится обрести успех. Также в первом полугодии могут быть проблемы с жильем и родителями.

♋ Рак (22 июня — 22 июля)

Характеристика знака зодиака Рак

Рак — знак стихии Вода, четвертый в зодиакальнм цикле, следующий за Близнецами. Основные черты: эмоциональный, эмпатичный, ревнивый, семейный.

Это, пожалуй, самый эмоциональный знак среди всех. Сами Раки предпочитают скрывать то, что у них на душе, зато моментально считывают чувства и настроение окружающих. Их проблема с выражением чувств — психическая защита. С ранних лет представители водной стихии строят стенку с кучей железных колючек, чтобы никто не проник в их душу и не причинил боль.

Рак любит проявлять инициативу и на работе, и в личной жизни. Он настоящий психолог, который устанавливает причинно-следственные связи и всегда хочет докопаться до сути проблемы. Его трудно обмануть, но легко задеть или обидеть.

Представитель этого знака зодиака прекрасный стратег с выдающимися интеллектуальными способностями. Кстати, он редко живет в нищите, наоборот, часто сколачивает солидное состояние для будущих поколений.

Телеканал «360»

Раки всю жизнь сохраняют детскую живость и наивность. Они сентиментальны и легко привязываются к местам и людям. Кроме того, Рак — очень преданный и семейный, особенно любит маму.

Каким будет 2024 год для Рака

В 2024-м Ракам нужно активно развиваться в профессиональной сфере. Вполне вероятно, что им предложат повышение или какой-то новый статус.

Однако не стоит принимать сложные решения, связанные с недвижимостью и семьей.

Недвижимость лучше не покупать, но можно избавляться от той, которая мешает или тяготит вас. Элеонора Гинзбург

В первом полугодии Раки будут находиться преимущественно в комфортном коллективе, где много соратников. Благодаря этому смогут занять ведущие позиции и реализовывать интересные проекты. Во второй половине года они обретут внутреннюю опору.

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Для Раков, которые любят путешествовать, 2024-й — вероятно, не самое удачное время. Могут возникнуть проблемы на пути в другие страны: например, не будут давать визы.

В начале следующего года могут быть проблемы в общении — с соседями или знакомыми. Есть риск, что эти люди начнут пускать сплетни и плести интриги. Во второй половине 2024-го трудности переместятся в сферу семьи и сделок: лучше воздержаться от импульсивных решений.

♌ Лев (23 июля — 22 августа)

Характеристика знака зодиака Лев

Лев — знак стихии Огонь, пятый в зодиакальном цикле после Рака. Основные черты: горделивый, самоуверенный, высокомерный, умный.

Этот знак зависим от оценки окружающих. Когда люди вокруг признают их таланты, Львы получают дополнительные внутренние ресурсы и укрепляют веру в себя. Им важно, чтобы близкие признавались в любви и восхищались — это источник силы и эмоций.

Столкнувшись с неприятностями, Львы ведут себя хитроумно и находчиво. Они обладают сильным и решительным характером, без страха готовы взять на себя роль щита. С представителями этого знака никогда не страшно, ведь они умеют договариваться и оценивать ситуацию, зная выход из всех тупиков.

Лев — прирожденный организатор, однако ему нужен помощник, который будет выполнять рутинную работу. Этот выраженный талант позволяет добиться руководящих должностей. Лев умеет произвести впечатление — широкие и щедрые жесты в его стиле.

Прирожденный лидер, этот огненный знак сердечен и участлив к слабым, но любит конкуренцию и побеждает соперников за счет отваги, упорства и талантов. Вряд ли можно найти Льва, который легко откажется от цели.

Харизма, внешняя привлекательность, безупречный вкус, таланты — все эти качества делают его привлекательным для людей. Сам же Лев не может жить без любви: важно найти партнера и создать счастливую семью.

Телеканал «360»

Каким будет 2024 год для Льва

В будущем году Льву важно позаботиться о духовном развитии, понять, как расширить свои горизонты. Астролог подчеркнула, что 2024-й — самое лучшее время для учебы и поездок.

«Львам стоит оставить в покое ближний социум и не уделять внимание этой среде. Они должны замахиваться на что-то большое», — добавила Гинзбург.

Annie Spratt / Unsplash

Кстати, если представители этого знака уже чему-то научились, теперь они могут начать передавать свои знания другим.

В первом полугодии Львы без усилий поймают удачу за хвост и будут совершенствоваться. Более того, они могут найти дело своей жизни. Но в начале года есть вероятность возникновения финансовых сложностей — не стоит затевать крупные сделки и внедрять мутные схемы.

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Во второй половине 2024-го Львы станут настоящими звездами внутри своего коллектива и будут собирать вокруг себя единомышленников. Однако лучше опасаться интриг и конфликтов с не очень близкими людьми. Хотя это тоже может подтолкнуть к развитию проворных представителей стихии Огня.

Некоторым Львам предстоит встретиться со своим одиночеством и полюбить его. Стоит помнить, что это лишь часть пути и точка для роста. Если Лев будет избегать самого себя, то год Дракона может подкинуть неприятностей.

♍ Дева (23 августа — 23 сентября)

Характеристика знака зодиака Дева

Дева — знак стихии Земля, шестой по счету, следующий за Львом. Основные черты: педантичный, чистоплотный, дотошный, нежный.

Девы нередко рождаются с прекрасной и очаровательной внешностью. Природа наградила их музыкальным слухом и вокальными данными. К тому же у них замечательный вкус.

Они аккуратно выстраивают круг общения и внимательны к здоровью — любят лечиться и лечить, часто мнительны, когда дело касается самочувствия и гигиены, нередко колеблются в своих ощущениях.

От окружающих Дева будет требовать абсолютного порядка в одежде, манерах и речи. Не дай бог они увидят волос у вас на джемпере или неаккуратно сложенный капюшон.

Стереотипы об идеальном порядке в доме, где живет Дева, — на самом деле правда. Чистота у таких людей в приоритете.

Телеканал «360»

В то же время эти представители стихии Земля чувствительны к агрессии, поэтому стараются избегать общения с импульсивными и грубыми персонами. Однако могут сами выступать в роли безжалостного критика, педантично собирая факты.

Дева стремится к материальному достатку, любит земные блага, но нередко выбирает скромный образ жизни. Главное — стать профессионалом с большой буквы в своем деле. Девы ценят свои привычки и особый, «девий», график и уклад жизни. Разумно и практично смотрят на жизнь.

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Каким будет 2024 год для Девы

Девам предстоит научиться рисковать, стать смелыми и решительными, рассказала астролог. Она объяснила, что в первую очередь таким людям нужно проработать свой внутренний стержень.

Пусть даже вокруг все рушится, полный кризис, но Девы должны быть бесстрашными, уметь себя и других спасать, быть стойкими воинами. Элеонора Гинзбург

Задача на предстоящий год — овладеть эзотерическими знаниями: астрология, магия, мистика, работа с энергиями. Но основное, с чем придется познакомиться Девам, — со страхом смерти или потери.

Кроме того, есть риск столкнуться с финансовыми проблемами: Девы смогут с ними справиться и понять, что это делает их сильнее.

Abstral Official / Unsplash

В первом полугодии ждут саморазвитие и интересные путешествия. Возможно, кто-то из представителей этой земной стихии пойдет учиться или сам станет наставником, ведь у Дев большой потенциал, чтобы примерить на себя роль педагога.

После июля ориентир будет смещаться на профессиональную деятельность, статус, успех, могут открыться двери для новых начинаний. В этот период Девы обретут влиятельность и авторитет.

Гороскоп на 2024 год для остальных знаков зодиака читайте в скором времени на «360».