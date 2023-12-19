Интересное 19 декабря 2023, 18:34 🪐Кармическая восьмерка рокового 2024 года. Гороскоп для знаков зодиака, часть 2 Астролог Гинзбург: Козерогам в 2024 году нужно поменьше думать о карьере Изображение создано с помощью нейросети / Телеканал «360»

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По нумерологии 2024-й — год восьмерки, это число Сатурна, который считают планетой справедливости и наивысшей мудрости сознания. Некоторые эксперты предупреждают, что человечеству предстоит столкнуться с серьезными переменами и пройти немало кармических испытаний. «360» разобрался, каким грядущий год будет для Весов, Скорпионов, Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб.

♎ Весы (24 сентября — 23 октября)

Характеристика знака зодиака Весы

Весы — знак стихии Воздух, который продолжает зодиакальный цикл после Девы. Основные черты: дипломатичный, умный, интеллигентный, справедливый.

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Такие люди стремятся к гармонии и балансу во всем, никогда не остаются равнодушными к прекрасному и обладают приятными манерами — это прирожденные дипломаты. Неудивительно, что Весы часто работают судьями и юристами, они прекрасные организаторы. Стабильность и надежность — лучшие качества.

Представители этого знака любят все оценивать и взвешивать, им важно, чтобы люди на всей планете были равны. Однако порой это становится камнем преткновения в отношениях с другими. Колебания, сомнения и безостановочный поиск лучшего мучают самих Весов и их близких.

Телеканал «360»

Они обладают привлекательной внешностью, любят приятные запахи и аккуратность в одежде. Весы общительны, но могут держаться на расстоянии даже с теми, кому доверяют. Бывает, представители этого знака не уверены в себе и мечтают о крепком плече сильного партнера.

Если Весов разозлить, их можно увидеть с неожиданной стороны. Они будут доказывать свою правду всеми доступными методами и порой выражая агрессию.

Bernard Jaubert /http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Каким будет 2024 год для Весов

В беседе с «360» астролог Элеонора Гинзбург указала ориентир для Весов на следующий год — включаться в партнерские отношения. Одинокие Весы, скорее всего, в 2024 году встретят вторую половинку.

Им не стоит погружаться в себя — наоборот, стоит сделать упор на общение с другими.

Теперь «один в поле не воин» касается Весов. Им нужно научиться быть с кем-то вдвоем. Задача — выходить на окружающий мир, общаться с людьми, возможно, кого-то консультировать. Элеонора Гинзбург

Кроме того, партнерство может быть деловым. Стоит выполнять все обязательства при подписании договоров и стараться не тянуть на себя слишком много, напуская отчужденность в общении с другими.

Самое светлое и прекрасное, связанное с тайной и эзотерикой, ожидается для представителей воздушной стихии в первом полугодии. Астролог подчеркнула, что их может ждать спасение в экстремальных условия или излечение от какой-то болезни. Они также могут рассчитывать на финансовый успех. Но этот период может оказаться тревожным, поэтому потребуется помощь психолога.

Во второй половине года Весы будут много путешествовать и духовно развиваться, могут встретить учителя или сами стать наставником для кого-то. Тем не менее тогда же может проявиться внутренняя гордыня, которая ухудшит отношения с другими.

Вдобавок в течение 2024-го могут возникать трудности на работе и в каждодневной рутине. Вероятно, придется столкнуться с большой нагрузкой и ответственностью. Кроме того, Весам посоветовали трепетно относиться к своему здоровью — каждый день делать что-то ради этого (например, зарядку).

♏Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Характеристика знака зодиака Скорпион

Скорпион — фиксированный знак стихии Вода, следующий после Девы. Основные черты: страстный, загадочный, независимый, коварный.

Этот знак зодиака обладает особым природным магнетизмом: он будто призывает других познать его. Скорпионы стойкие, сдержанные в словах и эмоциях люди. Никто не умеет так хранить секреты и ценить верность, как они.

Представители водной стихи могут похвастаться необычайной стойкостью духа и физической выносливостью. Они всегда доводят начатое до конца, трудолюбивые и целеустремленные. Скорпионы любят власть, авторитет и деньги.

Телеканал «360»

Этот знак всегда ищет полноты ощущений и старается расширить границы своего разума и тела, чтобы победить уязвимость человеческой природы. Однако все это нередко приводит к саморазрушению и непринятию себя. Скорпионы практически не умеют останавливаться: если нажали на газ, пути назад уже нет.

Их трудно понять, а поверхностного общения недостаточно, чтобы постичь глубину и истинную сущность представителей этого знака. Сложнее всего войти в круг доверия: нужно пройти проверку в экстремальной ситуации и показать лояльность и покорность. Но если вы попали в сердце Скорпиона, это навсегда.

Bernard Jaubert /http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Они никогда не оставят в покое обидчиков: будут мстить, пока не получат удовлетворение от возмездия. Главное оружие Скорпиона — не его собственная сила, а сила оппонента, которую он направляет против него самого. Планета-покровитель Марс сделала Скорпионов настоящими воинами.

Каким будет 2024 год для Скорпиона

Астролог посоветовала представителям Воды ежедневно трудиться, много работать на протяжении всего года. Им важно быть в мире и заниматься интересными проектами. Кроме того, не стоит убегать от ответственности и погружаться в себя.

Скорпионам тоже нужно заниматься своим здоровьем. Это не трудности, а [задача] в плановом порядке. Здоровье сейчас — ценность. Нужно укреплять свой организм. Элеонора Гинзбург

Самое светлое время для Скорпионов в 2024-м — начало года. Одинокие представители этого знака могут наконец встретить вторую половину и создать семью. Для тех, кто уже счастлив в любви, астролог спрогнозировала процветание и гармонию.

Вторая половина года — прекрасный период для всего таинственного и рискованного. Скорпионам будут сниться вещие сны с ответами на волнующие вопросы.

Их также ждут небольшие трудности в романтических отношений — придется принять больше инициативы. Если у Скорпионов до сих пор нет детей, то пора об этом задуматься. Также стоит с осторожностью общаться с другими людьми в начале 2024-го — могут быть интриги.

Во втором полугодии Скорпионы могут столкнуться с тяжелым эмоциональным состоянием, чувством одиночества и депрессией. На фоне этого лучше задуматься о работе с духовным наставником, который поможет разобраться с негативом.

♐ Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Характеристика знака зодиака Стрелец

Стрелец — знак стихии Огонь, девятый знак зодиака, следующий за Скорпионом. Основные черты: оптимистичный, харизматичный, волевой, авантюрный.

Представители этого знака обладают выраженным талантом лидера — умеют вести за собой толпу. Любят учиться и наставлять других, готовы совершенствоваться в интересующих их сферах. Они энергичные и способны одной идеей изменить мир. Стрелец почти всегда добивается успеха, хотя бы в одном из многочисленных видов деятельности.

Всю жизнь Стрельцы стремятся к известности и достойной оценке своей работы. Им важно, чтобы близкие люди подчеркивали их значимость и хвалили достижения. Стрельцы часто стоят во главе общественных организаций, идут в депутаты и принадлежат к какой-либо партии.

Телеканал «360»

У этого решительного и активного по натуре огненного знака обычно много знаний, широкий спектр интересов и знакомств. Любопытство и увлечение другими культурами нередко движут ими при выборе работы. У Стрельцов высокая потребность в миссионерской деятельности.

К тому же это дружелюбные и открытые в общении люди. Они готовы помогать и заботиться об окружающих. Однако их бестактность — обратная сторона медали. Если Стрельца обделить вниманием, он постарается заполучить его любым методом.

Bernard Jaubert / http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Каким будет 2024 год для Стрельца

Творчество, романтические отношение и работа над отношениями с детьми — задачи для Стрельцов в будущем году. Кроме того, можно опираться на друзей и заниматься общественной деятельностью, но главное — показать свою уникальность.

Цель — стать индивидуальным. Выйти на сцену из зрительного зала и блистать, а коллектив вас поддержит. Настоящие друзья останутся рядом, хотя, возможно, кто-то и уйдет, если отношения исчерпались. Элеонора Гинзбург

В первом полугодии Стрельцам в повседневной работе сулит лишь успех, но могут быть проблемы в продвижении по карьерной лестнице или в общении с руководителем. Однако они могут получать удовольствие от полученных задач и собственных проектов. В это время, вероятно, решатся какие-то проблемы со здоровьем.

Вторая часть 2024-го принесет счастье с партнером: кто-то даже может услышать долгожданное предложение руки и сердца. Кроме того, в этот период могут решаться в положительную сторону юридические вопросы. Несмотря на это, Стрелец должен быть готов, что кто-то из друзей покинет его, причем самым некрасивым образом.

В течение всего года Стрельцам предстоит преодолевать сложности, связанные с недвижимостью или отношениями с родителями. Тем не менее, заверила Гинзбург, все задачи можно решить: придется лишь проявить терпение, потому что процесс будет длительным.

Какие-то знания или подарки судьбы могут неожиданно ворваться в жизнь представителей этого знака зодиака. Но не стоит рисковать и быть слишком самонадеянным, предупредила астролог.

♑ Козерог (22 декабря — 20 января)

Характеристика знака зодиака Козерог

Козерог — знак стихии Земля, подхватывающий зодиакальный круг вслед за Стрельцом. Основные черты: прагматичный, дотошный, целеустремленный, деятельный.

Люди, принадлежащие этому знаку, всегда проявляют целеустремленность в делах и стойкость в трудностях. Они максимально ответственны и кропотливы, им никогда не страшно доверить важное дело — все будет сделано вовремя и на высшем уровне.

Глубины своей души Козероги предпочитают никому не открывать, поскольку боятся быть уязвимыми. Они тяжело идут на сближение с окружающими, им сложно расставаться с людьми и терять дружеские связи. Если кто-то пренебрег Козерогом, этому человеку никогда не будет ни прощения, ни оправдания.

Телеканал «360»

Этот знак земной стихии отлично умеет налаживать жизнь и находить тысячи способов, чтобы обогатиться. Называйте это природным даром, но Козероги отлично зарабатывают. Кроме того, они прекрасно справляются с задачами на крупном производстве в качестве руководителя или директора, а в армии — в роли полководца.

Козероги умеют ловко управлять активами и магическим образом находят потенциал даже в провальном деле. Но они ненавидят подчиняться тем, кого не уважают. Козероги — очень бережливые, поскольку для них путь всегда чуточку дольше и сложнее, чем для других. Как никто другой, они умеют ценить то, что получили.

Bernard Jaubert /http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Каким будет 2024 год для Козерога

В грядущем году Козерогам предстоит найти себя в домашнем очаге и семье. Их задача — понять и прочувствовать место, где они живут, объяснила астролог. Возможно, кто-то из них купит новую квартиру и обретет почву под ногами.

Поменьше стоит думать о карьере. Она сейчас не в лучшем варианте. Возможен распад в карьере. Может, Козероги вообще захотят уволиться или закончить какой-то профессиональный этап и отдохнуть. Элеонора Гинзбург

В первом полугодии Козерогов ждут прекрасные отношения с членами семьи. Те, у кого есть дети, найдут с ними общий язык и будут чувствовать единство душ. Кроме того, на это время намечен огромный творческий и спортивный потенциал — ждут победы.

После июня повседневная работа будет плодотворной и приносить успех. Вдобавок могут решиться какие-то давние проблемы, связанные с самочувствием и здоровьем. На пути в карьере нужно быть готовым к трудностям, поэтому лучше отвлечься на сам процесс и черпать вдохновение из него.

В течение года Козероги могут сталкиваться с проблемами в общении с родственниками. С другой стороны, они могут начать какой-то очень перспективный проект, который потребует много сил, но приведет к положительному результату. Также большая перспектива встретить свою судьбу, причем в неожиданных обстоятельствах.

♒ Водолей (21 января — 18 февраля)

Характеристика знака зодиака Водолей

Водолей — знак фиксированного креста стихии Воздуха, предпоследний среди всех знаков зодиака. Основные черты: одаренный, интуитивный, независимый, креативный.

Люди этого знака достаточно непостоянны по натуре, но, как бы необычно это ни звучало, они не любят и перемены. Водолей поистине полон противоречий, его сложно разгадать. Он — яркий индивидуалист, который склонен к перепадам настроения: то элегантен, то неряшлив, то смеется, то грустит.

Сложно найти Водолея, который легко переносил бы рутину и скучные обязанности. Они очень креативные и готовы всегда что-то творить. Независимость и стихийность — главные условия деятельности. Представители этого знака зодиака обожают экспериментировать, выделяться, рисковать и выискивать самое незаурядное.

Телеканал «360»

Водолеи отличные друзья и интересные собеседники. Умеют смотреть на мир с детской впечатлительностью и легко завязывают приятельские отношения. Такие люди всегда полны оригинальных идей.

Эти представители воздушной стихии прекрасные хозяева: всегда радушно встретят гостей, предложат им вкусные и экстравагантные блюда. Сами они легко переносят бытовые лишения и быстро приспосабливаются к незнакомой обстановке.

Водолеи никогда и никому не принадлежат всецело, что нередко делает их привлекательными для противоположного пола. Такие люди как будто вне пространства и времени, а их взгляд устремлен в далекое будущее.

Bernard Jaubert / http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Каким будет 2024 год для Водолея

Представителям стихии Воздуха в 2024 году стоит развивать отношения в социуме: знакомиться, много общаться и набирать контакты. Лучше воздержаться от долгих путешествий и обратить внимание на близких.

Возможно, у них закончится период, когда они кого-то обучают, и пойдут учиться чему-то новому сами. Учитель опять станет учеником. Элеонора Гинзбург

В первом полугодии стоит ожидать хороших перспектив в отношениях с родственниками. Удастся наладить быт в собственном доме и создать комфортные условия для жизни. Есть вероятность, что Водолеи купят недвижимость, потому что проблем с достатком не будет.

Вторая часть года примет интересный оборот в романтических и семейных отношениях: кто-то из Водолеев встретит свою вторую половину, кто-то сможет зачать ребенка, а кто-то наладит отношения с самыми дорогими людьми. Не стоит уезжать за границу, также это не лучший период для защиты дипломных работ.

На протяжении 2024 года лучше быть особенно ответственным в финансовых вопросах. Ситуация будет стабильная, но ждать прибавки к заработку нет смысла. Именно поэтому надо с умом подходить к сделкам купли-продажи и не ввязываться в кредиты.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Характеристика знака зодиака Рыбы

Рыбы — знак стихии Вода, замыкающий зодиакальный круг. Основные черты: чувствительный, творческий, артистичный, мудрый.

Такие люди отличаются мудростью и восприимчивостью к миру. Их отзывчивость поражает и, к сожалению, порой сводит с абьюзивными личностями. Рыбы легко поддаются чужому влиянию, но всегда сохраняют собственное мнение и уникальность.

Хорошо развитая от природы интуиция позволяет Рыбам приспособиться к любому общественному порядку: они чувствуют, как надо и как правильно, внедряются в доверие в компании. Представители этого знака умеют находить наилучшие выходы из затруднительных положений и устанавливать деловые связи с неизменной для себя выгодой.

Телеканал «360»

Они талантливы во всем, но чаще всего находят себя в творчестве и искусстве. Природные актерские способности и стремление к риску часто делают Рыб авантюристами. При этом они идеалисты, которые всегда защищают бедных и слабых.

Рыбы искренне любят помогать другим. Это те люди, которые готовы к бескорыстным подвигам ради своих идеалов. А еще представители водной стихии — прирожденные психологи и экстрасенсы, благодаря чему могут отлично манипулировать окружающими, невзирая на милый внешний вид.

Global Look Press

Каким будет 2024 год для Рыб

Главное направление 2024-го для представителей этой водной стихии — обрести финансовый фундамент и приумножить накопления, заявила астролог. Нежелательно в течение года совершать импульсивные покупки и бездумно тратить деньги.

Это касается не только денег, но энергии и знаний. Рыбы должны почувствовать, что у них есть какой-то ресурс, на который они могут опереться — подушка безопасности. Элеонора Гинзбург

В первом полугодии им стоит больше общаться с близкими людьми, обучаться чему-то новому и ездить в короткие путешествия. В этот период лучше не выходить замуж / жениться. Юридические дела тоже могут быть в злне риска: заключать договоры придется с умом.

По окончании первого полугодия Рыбы могут рассчитывать на расширение и обустройство собственного гнездышка. Важно перейти на самообеспечение, найти стабильный источник заработка и не набирать кредиты.

Urs Schweitzer / http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

В течение года людей этого знака зодиака ждет интересный период: поскольку они будут вырабатывать свой стержень, нужно оставить позади все лишнее. На фоне этого могут возникать небольшие трудности в самореализации.

Нежданно в жизнь может ворваться любовь. Кроме того, если Рыбы смогут отойти от внутренних установок, вынуждающих добиться успеха в творчестве, то триумф может прийти так же внезапно.

Первую часть гороскопа на 2024 год — для Овнов, Тельцов, Раков, Близнецов, Львов и Дев — читайте здесь.