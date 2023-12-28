Эксклюзив 28 декабря 2023, 15:11 Славянский календарь. Чего ждать от Темного Лося в 2024 году Эзотерик Баглаенко: Темный Сох благоволит сильным и смелым людям в 2024 году Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

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Практически каждый знает, к какому знаку зодиакального пояса он относится. Однако не все слышали о том, что древние славяне вели Годослов, в котором у каждого был свой покровитель. Чего ждать от символа грядущего года — Темного Соха — в материале «360»

Что такое славянский Годослов

Чем славянский вариант гороскопа отличается от других

Славянский Годослов — это и календарь, и гороскоп одновременно, который славяне придумали еще до Крещения Руси. Обычно в циклах по 12 животных-символов, но у наших предков все было иначе.

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Началом славянского летоисчисления принято считать момент создания Мира в Звездном Храме. Славянскому Годослову уже более семи с половиной тысяч лет, а 2024 год — 7532-й по счету.

Как и в других гороскопах, люди, рожденные под определенным знаком, имеют уникальные качества. В славянском календаре у всех есть покровители, которые влияют на судьбу и предопределяют некоторые события.

В отличие от восточного гороскопа, Годослов разделен не на 12-летние циклы, а на 16-летние. К каждому году относится какое-то животное или рыба.

Каждый такой цикл, или Сварожий круг, состоит из 12-месячных периодов, начинающихся в день весеннего равноденствия — 21 марта. Грядущий 2024-й в славянском Годослове — первый год в 16-летнем цикле, это год Темного Соха (или Лося).

С древних времен славяне жили в ладу и единении с природой, умели ее слушать и беречь. Предназначение славянского тотемного Годослова — быть помощником, он не развивает в вас нужные качества, а указывает, по какому пути идти.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Что известно о Темном Сохе (Лосе)

Наши предки считали, что Темный Сох — это гордое, харизматичное животное с сильной волей, выносливое, с твердым характером, движется к намеченному, несмотря на обстоятельства. Лось легко заражает своей энергией и становится лидером, что часто мешает ему создать семью.

Рожденные в этот год часто одиноки. Годослов рекомендует людям, появившимся на свет под знаком Лося, быть менее напористыми и более внимательными в отношениях, чтобы обзавестись семьей и стать счастливыми в личной жизни.

Сгенерировано нейросетью / Freepik

Что сулит год Темного Лося — 2024

Общий гороскоп на год

Темный Сох благоволит сильным и смелым людям, им он принесет карьерный рост и финансовое благополучие, рассказала «360» эзотерик Бэла Баглаенко. Это время для осуществления самых грандиозных планов, поэтому не надо ничего бояться, а стоит быть упорным, как сам Сох.

В политике и общественной жизни Лось неторопливое и спокойное животное, как, кстати, и Деревянный Зеленый Дракон. Он может принести серьезные изменения, но в то же время Сох — символ умиротворения и заземления, поэтому каких-то разрушительных катаклизмов ждать не нужно.

В этом году возможны серьезные перемены, которые определят нашу жизнь на много лет вперед. В межличностных и любовных делах в 2024-м значительных сдвигов не стоит ожидать. Бэла Баглаенко

Темный Сох — одиночка, и в любви он вам ни помогать, ни мешать не будет. Но не бойтесь оставаться в одиночестве.

Это может стать толчком для реализации планов. Берите инициативу в свои руки, не оглядываясь на Лося.

Сгенерировано нейросетью / Freepik

Чего не стоит делать в год Темного Лося

В 2024 году нельзя охотиться на лосей, убивать их и есть лосятину. Для привлечения силы Черного Соха надо весь год держать дома — желательно в красном углу — его тотем: скульптуру или картину. Можно купить, но лучше сделать своими руками: например, вырезать из дерева или сделать аппликацию.

Встречая год Темного Соха, не ставьте на стол мясные блюда, приготовленные из лесных животных и птиц. Пить спиртное можно, но в разумных пределах. Лось — покровитель вегетарианства, поэтому ставьте на стол побольше фруктов, зелени, овощей, грибов и блюд из них.

Наряды для встречи года Лося должны быть в коричневых оттенках. И вещи, и аксессуары стоит выбирать под цвет шкуры самого животного. Альтернатива — черный цвет. Полностью исключите из своих нарядов любое напоминание о мехе: Темный Лось этого не поймет.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Славянский гороскоп — 2024 по годам рождения

Темный Сох (Лось)

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1912, 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008.

Рожденным под знаком хозяина года Темный Сох будет помогать на протяжении всего года. Стоит развивать уверенность в себе, выносливость и решительность.

Кроме того, нужно быть внимательнее и участливее к близким и окружающим. Не придирайтесь к мелочам, не доводите до истерики своим контролем. Также нужно быть максимально аккуратным в финансовых вопросах.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Жалящий Шершень (Оса)

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1913, 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009.

Для Шершней 2024 год будет очень благоприятным. Темный Лось готовит новые карьерные возможности, поэтому можно ждать повышения по службе.

Представителям этого знака эзотерик Бэла Баглаенко рекомендовала избегать перенапряжения и не забывать отдыхать. Для Шершня семья станет надежным тылом, поэтому уделите больше внимания партнерам и родителям. Одинокие Шершни смогут встретить свою половинку.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Притаившийся Лют (Волк)

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1914, 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010.

Для Волка год обещает быть непростым, но весьма интересным и перспективным. Главное — выдержать все испытания, и тогда Волка ждет награда. Люту предстоит встретиться с неожиданными и непростыми переменами судьбы, так что скучать не придется.

Волку нужно помнить об отдыхе и уделять ему достаточно времени. Путешествия и общение с близкими принесут удовольствие и вдохновят на подвиги, а друзья всегда помогут.

Эзотерик подчеркнула, что Волку нужно больше доверять интуиции и сердцу при принятии решений, но при этом «держать» голову холодной.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Огненная Векша (Белка)

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1915, 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011.

Белка любит хвататься сразу за несколько дел и редко доводит их до конца. Новый год для Векши — время, чтобы научиться сосредотачиваться на чем-то одном. Белкам, справившимся с такой задачей, прилетит бонус в виде карьерного роста, интересных и романтических встреч.

Векши смогут поучаствовать в развитии различных проектов, проявив решительность и не отвлекаясь на пустяки, заверила собеседница «360».

«Белкам в 2024 году необходимо соблюсти баланс отдыха и занятости», — добавила она.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Жемчужная Щука

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1916, 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012.

Особенно удачливыми в 2024-м будут Жемчужные Щуки: открывается реальная возможность приумножить финансовые блага, если быть осмотрительным и не рисковать.

Предстоящий год сулит Жемчужным Щукам множество неожиданностей — приятных и не очень. Семья и близкие друзья поддержат, поэтому важно сохранять теплые отношения с близкими. Кроме того, этот год станет отличным временем для творческих начинаний.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Бородатая Жаба

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1917, 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013.

Для Бородатых Жаб 2024-й обещает быть неспокойным и переменчивым. Не все изменения окажутся приятными, но имейте в виду, что каждый кризис открывает новые возможности. К Жабам, проявляющим рассудительность, в итоге придет счастье, успокоила эзотерик.

К концу года Темного Соха стоит ожидать карьерного роста, повышения зарплаты и других приятных изменений. В личной жизни год может принести как встречу с любовью всей жизни, так и завершение стабильных отношений.

«Возможно, те, кто столкнется с расставанием, встретят новую любовь еще до окончания года Темного Соха», — заявила Бэла Баглаенко.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Дикий Вепрь (Кабан)

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1918, 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014.

Вепрям по славянскому календарю удача будет сопутствовать больше, чем другим. Их ждут захватывающие приключения, увлекательные встречи и путешествия, восхождение по карьерной лестнице.

Но очень важно не забывать о близких и старых друзьях. Их поддержка поможет успеху Вепря. Новым знакомым необходимо доверять с осторожностью. Бэла Баглаенко

Кроме того, Вепрю в 2024 году советуют уделить больше внимания хобби — это может стать дополнительным источником дохода.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Белый Филин

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1919, 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015.

Для Филина наконец-то наступает время немного расслабиться: 2024-й обещает быть спокойным, но и не скучным. Появятся новые возможности, судьба будет щедра на подарки.

Год Темного Соха станет благоприятным временем для духовного развития. В жизнь придут новые отношения, способствующие личностному развитию. Запаситесь терпением.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Шипящий Уж

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1920, 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016.

Шипящие Ужи в 2024-м будут наслаждаться долгожданными стабильностью и покоем. Им предстоит спокойный год, свободный от кризисов и испытаний как в бизнесе, так и в личной жизни.

В новом году нужно уделить внимание финансам. Желательно поработать над ними заранее, чтобы избежать денежных проблем. Но, несмотря на это, для Ужей пришло время наслаждаться жизнью.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Крадущийся Лис

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1921, 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017.

Крадущимся Лисам в грядущем году предстоит столкнуться с трудностями в различных сферах жизни. Могут быть конфликты с близкими, проблемы на работе и финансовые неприятности. Тем не менее Темный Лось может подарить новые знакомства, друзей и отношения.

«Если Крадущиеся Лисы примут на себя ответственность, есть все шансы завоевать благосклонность Темного Лося», — добавила эзотерик.

Представителям этого знака необходимо взяться за работу и разрешить возникшие неприятности: чем быстрее справитесь со сложностями, тем более успешным станет оставшееся время года.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Свернувшийся Еж

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1922, 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018.

Для Свернувшихся Ежей 2024-й будет быть спокойным и приятным. Самое время насладиться размеренностью жизни и отдохнуть.

Одиноким Ежам год Темного Соха может принести судьбоносные встречи, а тем, кто уже находится в отношениях, — укрепление связи. Рекомендуется уделять больше времени близким.

Это лучший период для покупки жилья, ремонта, вступления в брак и рождения детей. У Ежей в 2024 году будут стабильный карьерный рост и материальное благополучие.

Однако 2024-й не время для долгосрочного планирования. Лучше сосредоточиться на краткосрочных проектах, которые принесут успех.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Парящий Орел

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1923, 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019.

Согласно славянскому гороскопу на 2024 год, Орлы поймают удачу за хвост. Нужно воплощать самые амбициозные проекты, ведь фортуна обязательно будет на их стороне. Еще станут доступны новые вершины, хотя, возможно, не сразу.

«Возможно, пришло время избавиться от тех, кто не разделяет убеждения и мешает двигаться вперед», — добавила эзотерик Баглаенко.

По ее словам, необходимо тщательно выбирать партнеров, чтобы избежать серьезных разочарований и предательства. Помимо этого, нельзя раскрываться перед малознакомыми людьми.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Прядущий Мизгирь (Паук)

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1924, 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020.

В 2024 году Паукам рекомендуют проявлять осторожность и осмотрительность. Путь к цели должен быть постепенным, но устойчивым. Тщательное обдумывание каждого шага позволит воплотить самые заветные мечты в жизнь.

Предстоящий год будет удачным для Прядущих Мизгирей. Их оценят на работе, а в отношениях будут царить гармония и взаимопонимание. Но необходимо воздерживаться от импульсивных поступков.

Путешествия, особенно в незнакомые места, знакомство с новыми странами и культурами принесут счастье. Также есть великолепная возможность обзавестись новыми связями и встретить любовь.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Кричащий Петух

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1925, 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021.

В год Темного Соха представителям знака Кричащий Петух дарят возможность ощутить вкус славы, причем особых усилий и не потребуется.

Приготовьтесь к росту числа поклонников, повышенному вниманию начальства и сплетням за спиной. Бэла Баглаенко

Впереди у Пауков — новые знакомства, которые могут быть полезными и в деловом плане, и в личной жизни. Но нужно обратить внимание на свое здоровье и отказаться от вредных привычек.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Златорогий Тур (Бык)

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1926, 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022

Златорогим Турам год принесет стабильное процветание: есть возможность насладиться заслуженным отдыхом, однако ближе к осени стоит задуматься о будущем развитии.

По славянскому календарю Турам 2024 год идеально подходит для обучения, поэтому лучше направить на это энергию. За усилия представители знака будут более чем вознаграждены.

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Огнегривый Конь

Вы принадлежите к этому знаку, если родились в следующие годы: 1927, 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023

Для Коней 2024 год станет моментом переосмысления приоритетов и определения дальнейших направлений для развития. Представителям этого знака Годослова стоит быть готовыми к переменам в жизни. Некоторые могут изменить место работы или профессию, других ждут захватывающие романтические отношения, а третьих — переезд на новое место.

«Не бойтесь перемен: они только к лучшему», — заключила собеседница «360».

Сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

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