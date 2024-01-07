Экология 07 января 2024, 21:00 🎄На корм и удобрения. Как правильно утилизировать новогоднюю ель Эколог Лапушкин: выбрасывать искусственные ели в контейнеры нужно разобранными Unsplash

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Новогодние праздники подходят концу, а значит, скоро придется расставаться с елками. После переработки деревья получают вторую жизнь и не губят экологию. В Московской области 15 января откроют порядка 230 специальных брендированных пунктов приема зеленых красавиц. Лучше не лениться и отдать елку на переработку.

Куда нести живые ели

Вместо того, чтобы просто гнить, настоящая елка может принести много пользы, если ее сдать на переработку. Эколог Максим Лапушкин рассказал «360», что из новогодних деревьев получают материал, который используют при формировании тропинок в парках, удобрения и кормов для животных. Также переработанные ели часто передают в конюшни на подстилку.

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Перед отправкой дерева в специальный приемник важно убедиться, что на нем не осталось мишуры, искусственного снега и других украшений.

Пункты приема есть во многих регионах страны, отметил эксперт, в том числе и в Московской области. В регионе шестой год подряд пройдет большая экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь». Она стартует с 15 января и продлится весь месяц.

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Принимать живые деревья будут в 230 специальных брендированных пунктов приема елей и на 60 площадках «Мегабак», расположенных в 56 округах.

Кроме того, елки можно отнести в местные зоопарки или зоосады. Там ими обустроят вольеры для животных или пустят на корм. Информацию о сборе деревьев, как правило, размещают в местных группах в социальных сетях.

Вторая жизнь органики

Лапушкин пояснил, что выброшенная в общий контейнер елка либо останется гнить у помойки, либо поедет на полигон. В лучшем случае, дерево сожгут вместе с другим мусором, а в худшем — закопают в землю.

Руководитель экологического движения «ЭкоКурск» Екатерина Комарова рассказала порталу «МИР24», что утрамбованная на полигоне ель не имеет доступа кислорода и воды, и не может правильно разлагаться. Дерево тухнет, выделяет метан и горит.

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«Органические отходы — это не только неприятные запахи, но и причина горения свалок. Поэтому, когда есть возможность подарить органике вторую жизнь, не только елкам, но и пищевым отходам, нужно этим пользоваться, компостировать или отдавать на корм», — пояснила специалист.

Что делать с искусственными елями

Со старыми искусственными елками все проще, отметил Лапушкин. Их достаточно отнести в обычный контейнер.

«Это пластиковый материал и их можно вынести в контейнер. Дальше региональный оператор <…> расправится с ними как положено и со всеми остальными отходами. Если есть желание выбросить искусственную елку на помойку, то я бы все-таки рекомендовал ее выбрасывать в разобранном виде», — добавил собеседник «360».

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В России не существует переработки искусственных елок. Тем не менее, пояснил эколог, некоторые организации, занятые сборкой вторичных ресурсов, все же принимаю такие деревья. Можно попробовать обратиться к ним.

Владельцам искусственных елей необходимо помнить, что их можно использовать как минимум 20 лет. Выбрасывать пластиковые деревья после пяти сезонов не экологично: в их составе есть поливинилхлорид, и при неправильной переработке может начаться выделение токсичных веществ.

В идеале покупать живые елки или после долгого использования искусственных давать им вторую жизнь самостоятельно. Например, создавать украшения в виде новогодних венков или букетов.