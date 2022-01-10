Россиян призвали сдавать на переработку новогодние елки

Российский экологический оператор призывает россиян сдавать живые елки на утилизацию. После переработки они пойдут на корм животным или могут пригодиться в сельском хозяйстве.

«Подошли к концу долгие новогодние праздники, кто-то уже начал убирать украшения и елки. Новый год можно начать экологично. Выбрасывать живые елки в баки для обычных отходов нельзя. Если елка попадает на полигон или оказывается просто выброшенной где-то на обочине, то при разложении она будет вырабатывать метан. Это опасный газ, который легко горит и разрушает озоновый слой, ускоряя глобальное потепление. Мы призываем сдавать живые елки на утилизацию, сейчас во многих городах России проводят акции по сдаче на вторсырье живых елок. После переработки они становятся кормом для животных, щепой для почвы или городских клумб, дровами для растопки, одним словом — обретают вторую жизнь. Также о подобных акциях можно узнать у своего регоператора, некоторые из них занимаются сбором и вывозом новогодних деревьев», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Ежегодно в России растет количество акций по сбору живых елок на новогодние праздники. В Москве работает более 500 пунктов приема в рамках акции «Ёлочный круговорот», шесть лет назад всего был один такой пункт. В Подмосковье работает 224 пункта «Подари своей ёлке вторую жизнь!». Кроме того, жители Московской области могут оставить новогоднее дерево на площадках «Мегабак».

Акция «Ёлки, палки и щепа» действует в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Подобные акции проводят и в остальных городах России. Чаще всего пункты приема появляются в крупных городах, но, например, в небольших населённых пунктах этим делом могут заниматься активисты, готовые помочь жителям правильно выбрасывать новогодние деревья.

Живые ели не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому в обычные баки для ТКО их выбрасывать нельзя. Оставить елки можно в бункерах для крупногабаритных отходов, аккуратно перевязав их веревкой. Заберут деревья по графику вывоза отходов, который можно уточнить у регоператора.

Региональные операторы также занимаются сбором живых елей. Например, самарский «ЭкоСтройРесурс» ежегодно запускает акцию «Подарите ёлке вторую жизнь», в Челябинске регоператор вывозит ели один-два раза в сутки, в Кемерове сбором елок занимается «Чистый город», тюменский регоператор просит жителей оставлять елки в бункере для крупногабаритных отходов.

Есть еще один способ утилизации живой елки: новогоднее дерево можно сдать в зоопарки или зоосады. Из них сделают корм для животных, либо деревья пустят на обустройство вольеров. Информация о сборе деревьев доступна в местных группах в социальных сетях.

После переработки живые ели превращаются в щепу, которая применяется в сельском хозяйстве. Такой щепой посыпают почву, уберегают ее таким образом от сорняков и промерзания. Либо щепа становится частью цветочных клумб в городе или идет на дрова для растопки.